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В український прокат вийшов комедійний бойовик "Новокаїн" із Джеком Квейдом у головній ролі

В український прокат вийшов комедійний бойовик "Новокаїн" із Джеком Квейдом у головній ролі

Джек Квейд / Фото: Associated Press

Зірка фільмів "Хлопаки" і "Компаньйон" зіграв банківського працівника в екшнтрилері.

Сьогодні, 20 березня, в український прокат вийшов комедійний бойовик "Новокаїн" від режисерів Дена Берка і Роберта Олсена. У фільмі зіграли Джек Квейд ("Хлопаки", "Крик", "Оппенгеймер", "Компаньйон"), Ембер Мідфандер, Рей Ніколсон і Джейкоб Баталон.

Ембер Мідфандер і Джек Квейд на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі / © Associated Press
Ембер Мідфандер і Джек Квейд на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі / Фото: Associated Press
Джейкоб Баталон, Ембер Мідфандер, Джек Квейд, Рей Ніколсон / © Associated Press
Джейкоб Баталон, Ембер Мідфандер, Джек Квейд, Рей Ніколсон / Фото: Associated Press

В центрі сюжету – 30-річний скромний працівник банку Нейтан Кейн. У нього рідкісне генетичне захворювання – він зовсім не відчуває болю. Через це чоловік веде усамітнене життя, мало з ким спілкується і має "друга" з онлайн-гри, якого ніколи не бачив.

Джек Квейд на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі / © Associated Press
Джек Квейд на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі / Фото: Associated Press

Його життя змінює колега – позитивна дівчина Шеррі, з якою він знайомиться ближче. Нейтан починає закохуватися і замислюватися про стосунки з нею. Та його плани руйнують грабіжники, які напередодні Різдва навідалися до їхнього банку. Злочинці викрадають Шеррі і Нейтан вирушає на її пошуки. Свою незвичайну здатність він перетворює у суперсилу, щоб повернути дівчину своєї мрії.

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