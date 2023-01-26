Варто подивитися: 10 фільмів, номінованих на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм"

Фільми в цій категорії традиційно складні, трохи "важкі" та з чудовим сценарієм. У цій добірці ви точно знайдете, що подивитися.

95-та церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар" за заслуги в галузі кінематографу за 2022 рік відбудеться 12 березня. За головну нагороду у номінації "Найкращий фільм" боротиметься десять фільмів.

"Аватар: Шлях води"

Яскравий, насичений подіями та з чудовою грою акторів фільм є продовженням історії 2009 року. Цього разу режисер Джеймс Кемерон показує сім'ю головного героя Джейка Саллі та Нейтірі. Вони намагаються врятуватися від людей-аватарів, які прибули на Пандору, щоб убити його та колонізувати планету.

"Тар"

Картина розповідає про талановиту диригентку на ім'я Лідія Тар - піаністку, етномузикознавцю, композиторку та першу жінку-диригентку Берлінського філармонічного оркестру. Вона переживає вкрай непростий період життя через що практично втрачає свідомість.

Головну роль у картині зіграла Кейт Бланшетт, яка отримала за цю роботу Кубок Вольпі та "Золотий глобус", вона також номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка".

"Топ Ган: Меверік"

Цей фільм також продовження. Дія у картині відбувається через 36 років після подій у першій частині. Головний герой - легендарний Пітер Мітчелл, якого грає Том Круз, - змушений працювати новим льотним інструктором Top Gun, де також навчається Бредлі "Задирака" Бредшоу, син Ніка "Гуся" Бредшоу, який прагне стати льотчиком як його батько. Герою потрібно навчити за короткий термін льотчиків для виконання складного та небезпечного завдання.

"Фабельмани"

Це камерний автобіографічний фільм, що оповідає про дитинство, сім'ю та перші кроки у професії легендарного режисера Стівена Спілберга. Фільм дуже довго готувався, а актори, які зіграли в ньому, мали доступ до сімейного архіву Спілберга, щоб ліпше відчути атмосферу його дитинства та родини. Декорації житла будували у павільйонах, а режисер сам докладно намалював їх такими, якими пам'ятав.

"Елвіс"

Ще один байопік, але цього разу про короля рок-н-ролу - знаменитого Елвіса Преслі. У фільмі показано історію життя та музики артиста через призму його складних взаємин із менеджером, полковником Томом Паркером. Вони працювали разом понад 20 років: від початку кар'єри Елвіса до його небувалої слави.

"На Західному фронті без змін"

Це екранізація однойменного роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка. Головні герої картини молоді хлопці, найкращі друзі, які вирішують записатися до лав армії Німеччини, будучи на хвилі патріотичного завзяття під час Першої світової війни. На фронті молоді люди на собі відчувають усі жахи війни.

"Все завжди і водночас"

Це трохи абсурдний фільм із заплутаним сюжетом, але з глибоким змістом, який малює глядачеві картину складних взаємин матері та доньки. Головна героїня на ім'я Евелін отримує доступ до спогадів, емоцій і неймовірних здібностей інших версій себе і тепер вона може прожити тисячі життів і бути будь-ким, але її мета в іншому - врятувати світ від чарівниці-лиходійки.

"Банші Інішеріна"

Драматична картина, яка розповідає про двох друзів, які вступають у конфлікт на вигаданому ірландському острові. Один із них - фолк-музикант Колм Доерті - раптово починає ігнорувати свого давнього друга та товариша по чарці Падраїка Суіллеабгейна. Тепер життя Падраїка дестабілізовано втратою одного з його небагатьох друзів, і він намагається його повернути.

"Говорять жінки"

Фільм заснований на романі Міріам Тоус, а головну роль у ньому виконала лауреатка "Оскара" Френсіс Макдорманд. У ньому розповідається про релігійну громаду жінок-меннонітів, які зазнають багаторазових зґвалтувань, що відбуваються під час їхнього сну. Через відсутність доказів із боку потерпілих ці інциденти пояснюються нападом демонів чи плодом фантазії. Під час відсутності чоловіків жінки вирішують зібратися, щоби вирішити, як діяти далі.

"Трикутник смутку"

Це сатирична чорна комедія, знята режисером Рубеном Естлундом за власним сценарієм. У фільмі розповідається про пару супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна - розпещені та надвпливові багатії, капітан - неврівноважений і завжди п'яний цинік, тож подорож обернеться справжньою катастрофою для героїв.

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