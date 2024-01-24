Варто подивитися: 8 стрічок, номінованих на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм"

За головну нагороду в номінації "Найкращий фільм" боротиметься цього разу вісім фільмів.

"Анатомія падіння"

У картині розповідається про німецьку письменницю Сандру, чоловік якої загадково гине, випавши з вікна. Головний свідок трагедії – 11-річний незрячий син пари. Хлопчик втратив зір кілька років тому, і від того часу його батьки часто сварилися. Головна підозрювана у справі – Сандра.

"Барбі"

Героїня фільму Стереотипна Барбі живе у казковому Барбіленді, де все ідеальне та пластикове, а її подруги – ляльки. Якось все змінюється і героїня починає переживати екзистенційну кризу, тому вирушає у світ людей, щоб вирішити цю проблему та зробити своє життя знову ідеальним.

"Залишені"

Фільм розповідає історію скупого вчителя початкової школи Нової Англії, змушеного залишитися в кампусі під час різдвяних канікул, щоб доглядати дітей, яким нікуди йти. Однак незабаром його ворожість переростає у несподівану дружбу з одним із учнів та шеф-кухаркою школи, яка втратила сина у В'єтнамі.

"Вбивці квіткової повні"

Фільм розповідає про розслідування ФБР у 1920-х роках навколо індіанського племені осейдж, що мешкає в американському місті Оклахома. Плем'я неймовірно багате, оскільки на їхній землі знайшли нафту. Однак у якийсь момент осейдж починають знаходити мертвими одного за іншим за дивних обставин.

"Оппенгеймер"

Це художній фільм, що ґрунтується на реальних подіях. В основі сюжету лежить історія про створення атомної бомби та її творця — Роберта Оппенгеймера — фізики-теоретики. Фільм є екранізацією книжки Кая Берда та Мартіна Шервіна "Оппенгеймер. Тріумф та трагедія Американського Прометея".

"Минулі життя"

Картина розповідає про дівчину Нору, яка від дитинства була закохана у свого найкращого друга Хе Сона. Але зв'язок між ними перервався, коли вона виїхала з Сеула до Канади із сім'єю. У новій країні Нора вийшла заміж, стала письменницею, а тепер мешкає в Нью-Йорку. Якось героїня отримує повідомлення у соціальній мережі — через 20 років їй написав Хе Сон. Старі друзі розпочинають спілкування.

"Бідолашки"

Якось до лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера привозять тіло вагітної жінки, яка намагалася накласти на себе руки. Лікар повертає жінку до життя, видаливши їй мозок і замінивши його мозком її ненародженої дитини. Він називає жінку Белла.

"Зона інтересу"

Дія фільму розгортається під час Другої світової війни у Польщі. Головні герої — чоловік із дружиною Гедвіга Гесс та Рудольф Гесс, які будують житло мрії з затишним садом, дорогими пожитками, сімейними вечорами за читанням з дітьми. І лише високий паркан нагадує, що поруч із їхнім райським куточком стоїть концтабір Освенцім, де чоловік працює комендантом.

Ведучим церемонії "Оскар" вже вчетверте стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел, а в номінації "Найкращий документальний фільм" за перемогу побореться українська документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Читайте також: