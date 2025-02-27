Великий, сильний і смішний: топ-5 ролей Дейва Батісти

Колишній професійний культурист і рестлер Дейв Батіста давно довів, що він — не просто "гора м'язів", а справді хороший актор, здатний на різнопланові ролі, від комедійних до драматичних. Його харизма та внутрішня сила роблять кожного персонажа незабутнім. Вже скоро ми побачимо Дейва у новому цікавому проєкті "У Загублених землях" за новелою автора "Гри престолів" Джорджа Р. Р. Мартіна. До прем’єри згадуємо найкращі ролі актора.

Джо Флад – "Гра кіллера" (2024)

Один із найсвіжіших фільмів із Дейвом – кримінальний бойовик з елементами комедії, де Батіста грає найманого вбивцю на ім’я Джо Флад, який дізнається, що має невиліковну хворобу і жити йому лишилося зовсім мало. Джо не хоче помирати безпомічним і замовляє у "колег" власне вбивство. Та, коли ті вже готові до справи, Флад дізнається, що діагноз був помилковим, але він вже не може скасувати замовлення, тож тепер йому треба врятуватися від цілої банди професійних вбивць, які звикли завжди доводити справу до кінця…

Дюк Коді – "Ножі наголо 2: Скляна цибуля"

У Дейва Батісти – справжній комедійний талант. І один із найкращих фільмів, де він проявив його повною мірою – сиквел суперпопулярного комедійного детективу "Ножі наголо". У головній ролі, як і в першому фільмі, знявся Деніел Крейг. Він грає відомого детектива Бенуа Бланка, який разом із іншими гостями зі світу багатих і знаменитих потрапляє на приватний острів техно-мільярдера Майлза Брона (Едвард Нортон). А також серед гостей – і герой Батісти, відомий блогер і активіст руху за права чоловіків Дюк Коді. Господар пропонує гостям пограти у розслідування його удаваного вбивства. Та невдовзі гра припиняє бути веселою: починаються справжні вбивства, у гостей виявляються приховані мотиви, а господар припиняє бути таким привітним…

Глоссу Раббан – "Дюна" (2021), "Дюна: Частина друга" (2024)

"М'язи замість мозку – танк, та й годі. Якщо дати йому свободу дій... він зітре в пил все на своєму шляху. О, як же його ненавидітимуть на Арракісі!.." – так у першій книзі циклу "Дюна" Френк Герберт описує думки барона Владіміра Харконнена щодо його старшого племінника Глоссу Раббана, також відомого як Звір. Глоссу у виконанні Дейва Батісти вийшов справді страшним і потужним. Адже Дейв – у минулому професійний культурист і рестлер на прізвисько Левіафан – і за фізичними характеристиками, і за акторськими здібностями ідеально підійшов на цю роль у епічній екранізації Дені Вільньова одного з найвідоміших науково-фантастичних творів ХХ століття.

Дракс Руйнівник – "Вартові галактики" (2014), "Вартові галактики 2" (2017), "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019), "Вартові галактики 3" (2023)

Великий, страшний і водночас дуже добрий і незграбний Дракс – це, певно, найвідоміший персонаж Дейва Батісти. А заразом, певно, найбільш схожий на самого актора, який неодноразово зізнавався, що попри всю свою популярність був і лишається сором’язливим інтровертом. "Ми з Драксом і справді дуже схожі і я дуже його люблю. І неймовірно вдячний за цю роль, – зізнавався актор 2023 року після завершення свого шляху у фільмах всесвіту Marvel. – Але водночас я відчуваю полегшення, що це закінчилося. Адже грати цю роль було важко. Процес нанесення гриму мене виснажував. І я просто не знаю, чи хочу, щоб Дракс був моєю спадщиною – це доволі дурнуватий образ, а я хочу робити більш драматичні речі".

Бойз – "У Загублених землях" (2025)

Новий проєкт із Дейвом Батістою – епічне темне постапокаліпсис-фентезі "У Загублених землях". Це – фільм Пола В. С. Андерсона ("Оселя зла") за однойменною новелою Джорджа Р. Р. Мартіна, автора циклу "Пісня льоду й полум’я", за яким був знятий серіал "Гра престолів". Події стрічки розгортаються у світі постапокаліпсису, де співіснують залишки знайомих нам технологій та магія. Нащадки людей, які вижили після давньої невідомої катастрофи, мешкають у Місті під Горою, навколо якого розкинулися Загублені землі – небезпечна пустка, сповнена монстрів. Мало хто може піти у Загублені землі і повернутися звідти живим. І герой Батісти, суворий стрілець Бойз – саме така людина. Коли королева Міста під Горою приходить до відьми Грей Еліс (Мілла Йовович), щоб та виконала її бажання й допомогла отримати силу перевертня, відьма зі свого боку звертається до Бойза – як до провідника у Загублені землі. І вони разом вирушають у небезпечну подорож, щоб виконати бажання Королеви. За словами Батісти, хоч "У Загублених землях" за жанром є фентезі, та за духом цей проєкт нагадує йому вестерн, а свого героя він вважає схожим на Клінта Іствуда. А яким вийшов цей постапокаліпсис-вестерн – побачимо у кінотеатрах України вже 13 березня.

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