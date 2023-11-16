Від Кейт Міддлтон до принцес Йоркських: найромантичніші заручини в британському королівстві

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Вільям і його майбутня дружина Кейт Міддлтон зустрічалися до весілля цілих вісім років. І це ми ще не згадуємо той період їхніх стосунків, коли Вільям кидався від однієї жінки до іншої, а Кетрін перебувала під прицілом папараці і дуже намагалася поводитись як мудра жінка. Коли 29-річний принц це оцінив, він взяв обручку своєї матері, принцеси Діани, з великим сапфіром, поклав її в рюкзак і разом з друзями та Кейт вирушив до Кенії. Освідчився Вільям приблизно 20-21 жовтня 2010 року, саме в ці дні пара підписала книгу відвідувачів у готелі Rutundu Cabin, розташованому біля підніжжя гори Кенія. В інтерв'ю після офіційного оголошення про заручини принц розповів, що готувався два тижні і страшенно хвилювався. Боявся відмови і боявся втратити обручку, яку весь цей час носив у своєму рюкзаку. Кетрін розповіла опісля, що це був справжній сюрприз і вона була приємно шокована. І, звісно, відповіла згодою. Весілля зіграли через пів року, в квітні 2011 року.

Меган Маркл і принц Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

За шість років вирішив одружитися і молодший брат принца Вільма – принц Гаррі. Перш ніж освідчитися своїй дівчині Меган Маркл, він зустрічався з нею близько півтора року. Вони разом навіть подорожували до Ботсвани – країни, де принц відшукав два діаманти для заручальної каблучки, яку планував подарувати Меган. Офіційно заручини пари відбулися 27 листопада 2017 року. Опісля в інтерв'ю пара розповіла журналістам, як відбулося це освідчення. Того дня Меган і Гаррі були вдома в Кенсінгтонському палаці, готували романтичну вечерю і смажили курча. Коли принц Гаррі, як годиться, став на одне коліно і почав говорити, емоційна Меган вже кричала "так", навіть не давши йому закінчити. Вона буквально вихопила в нього з рук каблучку з красивим діамантом, центральний камінь якого був саме з Ботсвани, а два каменя з боків були діамантами зі скриньки принцеси Діани. За рік після весілля, яке відбулося 19 травня 2018 року, герцогиня Меган Сассекська трохи видозмінила дизайн каблучки, над якою так працював принц Гаррі. Чи образило це його почуття, історія замовчує.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Принцеса Йоркська Беатріс і мільйонер Едоардо Мопеллі Моцці оголосили про свої заручини зовсім недавно – в кінці вересня 2019 року. Італійський бізнесмен, який є представником британської еліти, освідчився Беатріс під час їхньої подорожі до Італії того ж літа. Подробиці не розголошуються, але відомо, що в цій поїздці з ними була і принцеса Євгенія, молодша сестра Беатріс, яка зробила перші кілька знімків на честь їхніх заручин. Пізніше ці фотографії були офіційно представлені палацом. Весілля зіграли таємно 17 липня 2020 року.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюс / Фото: Getty Images

Молодша сестра принцеси Кетрін - Піппа Міддлтон, - отримала розкішну каблучку з діамантом під час відпочинку в Озерному краї, на Північному Заході Англії. Її бойфренд Джеймс Меттьюз вирішив зробити все в кращих англійських традиціях: спочатку він попросив руки Піппи у її батька Майкла Міддлтона, а потім взяв згоду і в неї самої. І подарував Піппі каблучку з діамантом у п'ять каратів вартістю понад 260 тисяч доларів. Цікаво, чому вибір Джеймса Меттьюза припав саме на діамант?

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Зовсім недавно стало відомо про те, що одружується молодший брат Кейт і Піппи Міддлтон – 33-річний Джеймс. Хлопець, який довгий час боровся з депресивним станом і волів жити далеко від світського суспільства, рік тому зустрів дівчину, яку покохав. Нею виявилася француженка Алізе Тевене. Хлопець відвів кохану також до Озерного краю – місце, яке є для пари особливим: сюди вони вирушили після того, як познайомилися влітку 2018 року в закритому клубі South Kensington Club. Це дуже мила історія: його собака Елла підійшла до Алізе, а Джеймс підійшов за нею слідом. Між хлопцем і дівчиною зав'язалася бесіда, яка переросла в дружні зустрічі, а незабаром і в романтичну історію кохання, яка отримала своє продовження у вигляді весілля, яке мало відбутися влітку 2020 року, але було перенесене через пандемію коронавірусу.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Заручини ще однієї британської принцеси Євгенії були також вельми романтичними. Зі своїм майбутнім чоловіком Джеком Бруксбенком вона познайомилася під час відпочинку на елітному гірськолижному курорті Верб'є. Там принцеса Йоркська проводила канікули разом з родиною, а Джек відпочивав з друзями і підробляв в одному з місцевих ресторанів. Кажуть, Джек і Євгенія одразу одне одному сподобалися, буквально закохалися одне в одного з першого погляду. Однак, перш ніж стати на одне коліно (а Бруксбенк зробив саме так), минуло цілих вісім років. Одного разу після Різдва закохані вирушили відпочивати в Нікарагуа. Джек вже давно роздумував над тим, щоб зробити коханій пропозицію, консультувався з ювелірами і продумував дизайн каблучки. Але в цю поїздку він її з собою не взяв, а все тому, що не збирався тоді просити руки коханої. Але якось так склалися зірки, що в один з вечорів, коли вони з принцесою милувалися заходом сонця, молодий чоловік несподівано опустився на одне коліно і запропонував Євгенії вийти за нього заміж. Вона відповіла згодою, а своєю заручальною каблучкою з рідкісним каменем – рожевим сапфіром папаражда, могла похизуватися за кілька місяців. Весілля відгуляли 12 жовтня 2018 року в Віндзорському замку.