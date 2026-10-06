Три книжки, які варто прочитати

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Свої книжкові рекомендації дає журналістка й упорядниця родинних спогадів Зоя Нікітюк.

«Англійська для дорослих», Марі Бу, ІРІО

«Англійська для дорослих»

Вчити англійську можна вічно. Інколи цей процес настільки дістає, що без лайки неможливо. Викладачка Марі Бу з 2017 року навчає іноземної на YouTube-каналі (нині має більше 200 тисяч підписників). Вона не лише не сварить за слівця для дорослих. Але й сама їх використовує. Ба більше — навіть книжку про них написала. Завбачливо поставивши позначку 18+ і додавши, що: «мета цього видання — допомогти читачеві орієнтуватися в живому англомовному просторі, а не зробити лайку основною мовою».

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Окрім розбору неінтелігентних слів, які ми найчастіше чуємо у голлівудських фільмах, тут також є англійська для флірту в інтернеті (хто скаже, що це некорисні знання?). Розбір назв слів та фраз, які пов’язані з побаченнями та знайомством. Я не задумувалась, що застосунок Tinder перекладається як трут, тобто будь-яка річ, яка запалюється від іскри. Судячи з назви, має розпалювати вогонь між людьми. Або що означає фраза на побаченні: «Let’s go Dutch!» Виявляється, подібним чином натякають, аби кожен платив за те, що з’їв.

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«Англійська для дорослих» також про типові жарти цією мовою — пристойні і не дуже. У книзі багато гумору та стильних ілюстрацій. Після кожного розділу є словничок.

«Мої нерви це витримають», Олександра Щебет, «Віхола»

«Мої нерви це витримають»

«Я вже не вивожу» — те, що чуємо частіше. Насправді наша нервова система може витримати набагато більше ніж ми уявляємо. Лікарка-неврологиня з 15-річним досвідом написала книгу, в якій зібрала найпопулярніші міфи та інформацію, яка життєво необхідна. До речі вислів «нервові клітини не відновлюються» — один з міфів. Відновлення триває протягом усього життя, найшвидше у немовлят (ага, вони також нервують).

Авторка почала книгу з розділу про анатомію нервової системи. При одній згадці вже око сіпається, бо травматичні спогади зі школи. Але їй вдалось написати його максимально просто й цікаво. Там чимало вражаючого. Наприклад, хто б міг подумати, що «без дофаміну нам загрожує хвороба Паркінсона, а коли його забагато — психоз». Герпес зовсім не такий нешкідливий, як здається, оскільки може призвести до постгерпетичної невралгії. А нічні обіймашки — до «паралічу медового місяця». Господи, навіть таке є! У книзі детально про інсульт, емоційні розлади, все, що пов’язано зі сном, пам’яттю, головним болем, популярними добавками і навіть кавою.

«Ми, українці, сильніші, ніж здається. Наші предки пережили голодомори, війни, репресії — і ваші нерви теж витримають», — пише Щебет. І чим глибше занурюєшся в її дебютну книгу, тим більше в це віриш.

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«Історія українського хліба», Людмила Герус, Stretovych

«Історія українського хліба»

Цю книгу читаю зараз і не втомлююсь дивуватись тій глибі знань, якими володіє авторка. Людмила Герус — докторка історичних наук, дослідниця хліба. З чого готували хліб минулі покоління? Що таке жайворонки, карачун і хрести? Що означають прикраси з тіста на короваї? Чому образа на відмову від хліба під час обіду сягає давніх часів? Дуже й дуже багато цікавої інформації.

Якщо хочете спробувати приготувати хліб, у виданні є рецепти й поради шеф-кухарів. Ще більше довідатися про цю випічку, відкривайте список музеїв, які дозволять це дізнатися. Наприклад, у селі Білопілля на Вінниччини є цілий музей хліба. А у музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві можна побачити одну з найбільших колекцій пряникових дощок. Що це таке? Як виявилося, ще три століття тому українці виготовляли дерев’яні форми для пряників — особливий вид ремесла, яким займались у монастирях, майстернях і спеціалізованих закладах. Я чомусь думала, що цей виріб з тіста взагалі не наша історія. Насправді — ні.

«Коли в хаті є хліб, це можна було би назвати психологічною опорою, яка тримала в моменти життєвих негараздів, підбадьорювала й повертала в стан спокою», — пише науковиця. У 2026 році ці слова читаються по-іншому, бо бачиш, якою ціною хлібороби обробляють поля й вирощують пшеницю.

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