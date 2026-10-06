ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
3 хв

Від нервів — до хліба: три цікаві книжки, які варто прочитати

Англійська з лайкою, нервова система без міфів і багатовікова історія українського хліба — на перший погляд, ці книжки мало що об’єднує. Насправді всі три дають те, чого особливо потребуємо зараз.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Три книжки, які варто прочитати

Три книжки, які варто прочитати

Свої книжкові рекомендації дає журналістка й упорядниця родинних спогадів Зоя Нікітюк.

«Англійська для дорослих», Марі Бу, ІРІО

«Англійська для дорослих»

«Англійська для дорослих»

Вчити англійську можна вічно. Інколи цей процес настільки дістає, що без лайки неможливо. Викладачка Марі Бу з 2017 року навчає іноземної на YouTube-каналі (нині має більше 200 тисяч підписників). Вона не лише не сварить за слівця для дорослих. Але й сама їх використовує. Ба більше — навіть книжку про них написала. Завбачливо поставивши позначку 18+ і додавши, що: «мета цього видання — допомогти читачеві орієнтуватися в живому англомовному просторі, а не зробити лайку основною мовою».

Окрім розбору неінтелігентних слів, які ми найчастіше чуємо у голлівудських фільмах, тут також є англійська для флірту в інтернеті (хто скаже, що це некорисні знання?). Розбір назв слів та фраз, які пов’язані з побаченнями та знайомством. Я не задумувалась, що застосунок Tinder перекладається як трут, тобто будь-яка річ, яка запалюється від іскри. Судячи з назви, має розпалювати вогонь між людьми. Або що означає фраза на побаченні: «Let’s go Dutch!» Виявляється, подібним чином натякають, аби кожен платив за те, що з’їв.

«Англійська для дорослих» також про типові жарти цією мовою — пристойні і не дуже. У книзі багато гумору та стильних ілюстрацій. Після кожного розділу є словничок.

«Мої нерви це витримають», Олександра Щебет, «Віхола»

«Мої нерви це витримають»

«Мої нерви це витримають»

«Я вже не вивожу» — те, що чуємо частіше. Насправді наша нервова система може витримати набагато більше ніж ми уявляємо. Лікарка-неврологиня з 15-річним досвідом написала книгу, в якій зібрала найпопулярніші міфи та інформацію, яка життєво необхідна. До речі вислів «нервові клітини не відновлюються» — один з міфів. Відновлення триває протягом усього життя, найшвидше у немовлят (ага, вони також нервують).

Авторка почала книгу з розділу про анатомію нервової системи. При одній згадці вже око сіпається, бо травматичні спогади зі школи. Але їй вдалось написати його максимально просто й цікаво. Там чимало вражаючого. Наприклад, хто б міг подумати, що «без дофаміну нам загрожує хвороба Паркінсона, а коли його забагато — психоз». Герпес зовсім не такий нешкідливий, як здається, оскільки може призвести до постгерпетичної невралгії. А нічні обіймашки — до «паралічу медового місяця». Господи, навіть таке є! У книзі детально про інсульт, емоційні розлади, все, що пов’язано зі сном, пам’яттю, головним болем, популярними добавками і навіть кавою.

«Ми, українці, сильніші, ніж здається. Наші предки пережили голодомори, війни, репресії — і ваші нерви теж витримають», — пише Щебет. І чим глибше занурюєшся в її дебютну книгу, тим більше в це віриш.

«Історія українського хліба», Людмила Герус, Stretovych

«Історія українського хліба»

«Історія українського хліба»

Цю книгу читаю зараз і не втомлююсь дивуватись тій глибі знань, якими володіє авторка. Людмила Герус — докторка історичних наук, дослідниця хліба. З чого готували хліб минулі покоління? Що таке жайворонки, карачун і хрести? Що означають прикраси з тіста на короваї? Чому образа на відмову від хліба під час обіду сягає давніх часів? Дуже й дуже багато цікавої інформації.

Якщо хочете спробувати приготувати хліб, у виданні є рецепти й поради шеф-кухарів. Ще більше довідатися про цю випічку, відкривайте список музеїв, які дозволять це дізнатися. Наприклад, у селі Білопілля на Вінниччини є цілий музей хліба. А у музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві можна побачити одну з найбільших колекцій пряникових дощок. Що це таке? Як виявилося, ще три століття тому українці виготовляли дерев’яні форми для пряників — особливий вид ремесла, яким займались у монастирях, майстернях і спеціалізованих закладах. Я чомусь думала, що цей виріб з тіста взагалі не наша історія. Насправді — ні.

«Коли в хаті є хліб, це можна було би назвати психологічною опорою, яка тримала в моменти життєвих негараздів, підбадьорювала й повертала в стан спокою», — пише науковиця. У 2026 році ці слова читаються по-іншому, бо бачиш, якою ціною хлібороби обробляють поля й вирощують пшеницю.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie