Від "Усі жінки – відьми" до "Доброї відьми": топ п'ять культових містичних серіалів, де перемагає добро

Якщо вас цікавить кіновсесвіт магії, загадкових таємниць і боротьби добра зі злом, ця добірка саме для вас. Пропонуємо топ п’ять захопливих містичних серіалів на літо, які пройшли перевірку часом і закохали в себе мільйони глядачів по всьому світу.

"Усі жінки – відьми"

"Усі жінки – відьми" – культовий американський серіал, що в 90-х підкорив серця глядачів по всьому світу й залишив незабутній слід в історії телебачення. Сюжет цього пригодницького фентезі сьогодні, мабуть, відомий кожному, кого цікавить тема магії та містики, однак для новеньких нагадаємо. Головні героїні серіалу – три рідні сестри Прю, Пайпер та Фібі, що мешкають в будинку покійної бабусі й одного дня знаходять на горищі родинну Книгу таїнств. Сестри вимовляють над її сторінками заклинання й відчувають потужну магічну силу, що в синергії створює нечувану "Силу Трьох".

Від цього моменту життя Прю, Пайпер та Фібі перетворюється на низку чарівних пригод і безупинну борються зі злом. Ця трійка достеменно знає, що світло завжди перемагає темряву, тож дуже знаково, що на фасаді їхнього кіношного будинку в Лос-Анджелесі майорить наш синьо-жовтий прапор.

Насолодитися всіма сезонами серіалу про найсильніших добрих відьом усіх часів і культових героїнь нульових ви зможете вже з 1 липня на телеканалі ТЕТ. Дивіться о 10:00 з понеділка по четвер і заряджайтеся силою добра.

"Добра відьма"

"Добра відьма" – американське фентезі про життя та світлу магію в ньому, яке можна переглянути на телеканалі ТЕТ з понеділка по четвер о 12:00. Серіал перенесе в маленьке містечко Міддлтон, де разом з донькою Грейс мешкає жінка, на ім'я Кессі Найтінгейл. Ефектна брюнетка з добрими карими очима, наділена особливими здібностями та бездоганною інтуїцією. Вона знається на лікарських травах і зачаровує своїм шармом кожного, хто трапляється на її шляху. Тож окрім благородних вчинків Кессі, яку зіграла Кетрін Белл, на вас чекають її бурхливі романтичні стосунки з безліччю протиріч та батьківські виклики. Адже вона хоч і чаклунка, та все ж мама підлітка.

Знаходьте світло в будь-якій ситуації та випромінюйте любов попри всі негаразди разом з серіалом "Добра відьма" на ТЕТ.

"Баффі – винищувачка вампірів"

"Баффі – винищувачка вампірів" – культовий американський серіал про відважну білявку з надлюдськими здібностями. Майже три десятиліття минуло від моменту прем’єри цього молодіжного фентезі, а кількість його прихильників продовжує зростати.

Серіал познайомить з допитливою та безстрашною школяркою Баффі, роль якої зіграла чарівна Сара Мішель Геллар. Вона втілила дівчинку, що наділена надприродними силами та змагається зі злом у вигаданому каліфорнійському містечку Саннідейл. А також знаходить справжніх друзів, вперше закохується, бореться з власними страхами та сумнівами й трансформується в сильну жінку. Не даремно соцмережами досі вірусяться відео цього культового фентезі.

Впродовж семи сезонів сюжет серіалу розвивається разом з персонажами, підкидає їм усе складніші виклики та ставить перед ними все вищі цілі. Мабуть, саме тому "Баффі – винищувачка вампірів" пройшов перевірку часом і підхоплює у свою містичну пригоду все більше глядачів.

"Касл"

"Касл" – американський серіал, який впродовж восьми сезонів зачаровував глядачів дивовижною сумішшю детективу, містики та романтики. Головний його герой – популярний автор детективних романів Річард Касл, який в пориві творчої кризи обриває життя персонажа своїх книг й опиняється на допиті в поліції. Усе тому, що його сюжети настільки яскраві, що хтось починає втілювати їх у життя.

Так, аби роздобути інформацію та натхнення для нового бестселера, Річард падає на хвіст реальному детективу Кейт Беккет і стає для неї вірним напарником. У ході розслідування вони долають свої розбіжності, і їхнє партнерство переростає у справжнє кохання. Ви неодмінно закохаєтеся в загадкові розслідування, авантюрні виклики, легкий іронічний настрій серіалу "Касл" та пристрасні вогники між його головними героями.

"Сабріна – юна відьма"

"Сабріна – юна відьма" – молодіжна кінокомедія 90-х, головну роль в якій виконала неперевершена Меліса Джоан Гарт. Серіал про пригоди школярки Сабріни та її приголомшливо розумного кота Салема. Дівчинка мешкає зі своїми тітоньками Хільдою та Зельдою й у день свого шістнадцятиріччя несподівано дізнається, що належить до стародавнього роду відьом і має природний дар до чаклунства. Відтоді Сабріна намагається жити на два світи – звичайний людський і таємничий чаклунський. Однак часто змішує фарби та встряє в кумедні неприємності. Те, як кмітлива школярка та її балакучий кіт знаходять вихід з найграндіозніших пригод, точно варте вашої уваги.

Читайте також: