Відірваний від реальності: професор Марк Галеотті розповів про параною Путіна

Згідно з матеріалом видання Daily Mail, Володимир Путін вже давно страждає на параною. У статті Марк Галеотті - британський політолог, професор та фахівець із питань міжнародної злочинності та проблем безпеки, пов'язаних з Росією, розповів про свій досвід життя в Москві та про те, що там відбувається.

"Кілька років тому я жив на Кутузовському проспекті, одній з широких радіальних доріг, що ведуть до центру Москви, та улюбленому маршруті кортежу президента Володимира Путіна до Кремля. Путін ніколи не любив подорожувати вертольотами, тому феєрія з 18 машин, включно з мотоциклами та машиною швидкої допомоги і низкою блискучих чорних лімузинів з тонованим склом, була звичним видовищем. Приблизно за 45 хвилин до його проходження дорога буде перекрита - я маю на увазі повністю перекрита. У дверях мого багатоквартирного будинку стояв охоронець, не даючи мешканцям піти", - розповів Галеотті.

Також експерт зазначив, що з початком пандемії коронавірусу Путін ще більше замкнувся у своєму вигаданому ідеальному світі багатства та влади, в якому дозволено лише те, що хоче він, і тоді, коли хоче він.

"Він рідко заходить навіть у свій офіс у Кремлі, воліючи вести справи у своєму величному жовтому маєтку з колонами в Ново-Огарьовому в елітному передмісті, популярному серед рок-зірок та олігархів, на захід від Москви. Люди приходять до нього, якщо і коли він хоче їх бачити... І все частіше він цього не робить, він має свій штат, своїх охоронців, команду дегустаторів і так далі, але протягом багатьох місяців старші міністри, радники та помічники, з якими він колись часто радився, трималися на відстані. Пандемія сприяла цьому, але він не виявляє жодних ознак бажання змінити статус-кво [...] Він не довіряє Інтернету і наполягає на паперових брифінгах. Після вторгнення пріоритет надається військовим звітам, а потім документам SFV, розвідувальній службі, яка розповідає йому про те, що відбувається на міжнародному рівні; потім звіт ФСБ про те, що відбувається всередині Росії; і, нарешті, дайджест про справи російської еліти - його дружків-олігархів та ворогів - від ФСТ, федеральної служби охорони. Потім він вирішує, з ким хоче поговорити. Він віддає перевагу відеоконференції, а не зустрічі віч-на-віч, тому що це дає йому контроль над тим, що він чує, а що ні", - додав Марк Галеотті.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

За словами Галеотті, спостерігачі за кремлівською рутиною впевнені, що Путін проводить більшу частину свого часу на самоті. У нього немає абсолютно жодного військового досвіду, попри те, що він не може пройти повз танк чи винищувач, не зупинившись для фотосесії. Також автор наголосив на цікавому моменті, що Путін у молодості ухилився від військової служби, бо вступив до університету, де проходив підготовку офіцерів запасу, і вже вищу освіту він здобув у званні лейтенанта артилерії.

"Він наполягав на тому, що "командував артилерійською батареєю", але насправді він нічим не командував. Він більше військовий фанат, ніж військовий геній".

Володимир Путін / Фото: Associated Press

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