Відкриє літній сезон: MONATIK виступить із концертом просто неба

Виступ артиста відбудеться у Києві вже в травні.

MONATIK 11 травня виступить із концертом в Osocor Residence. Він відкриє сезон виступів просто неба.

Його концерти – це музично-танцювальна терапія, яка здатна "зашивати душу". Виступи артиста відбуваються за підтримки Центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ. На кожен свій концерт MONATIK запрошує воїнів-героїв, які перебувають на ротації, а також сім’ї військовополонених і волонтерів.

Під час концерту відбудуться активності, спрямовані на збір коштів для допомоги нашим захисникам і захисницям.

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