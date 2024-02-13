Вишиванка TAYANNA, кітель Ектора Хіменеса-Браво і брошка, як у Зеленської: у Києві відбувся благодійний аукціон

На благодійному вечорі збирали на потреби ЗСУ.

У столичному ресторані BAO відбувся благодійний вечір Dragon Dinner.

Івент відвідали зіркові гості: артистки TAYANNA, Анастасія Приходько, SOWA, Lilu і суперфіналіст шоу "Голос країни" OKS, бренд-шеф, ведучий кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво і шеф-кухар та суддя кулінарного шоу Володимир Ярославський.

TAYANNA

Анастасія Приходько/Фото Ігор Вієру

Ектор Хіменес-Браво/Фото Ігор Вієру

Lilu/Фото Ігор Вієру

SOWA/Фото Ігор Вієру

Ектор Хіменес-Браво, Оксана Середюк і Володимир Ярославський/Фото Ігор Вієру

Оксана Середюк, Анастасія Приходько і Кирило Савченко/Фото Ігор Вієру

На вечорі також були ресторатори і співвласники вищезгаданого ресторану – Тарас і Оксана Середюки, які залишилися в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Їхні заклади приготували понад 2 млн гуманітарних обідів, а минулого року вони передали нашим захисникам понад 2,5 млн гривень.

Тарас і Оксана Середюки/Фото Ігор Вієру

Головною метою благодійного заходу був збір на високоточний карабін і ствол Barret MRAD (його вартість – 741440 грн) для батальйону шеф-кухаря згаданого ресторану, який захищає нас на фронті у лавах ЗСУ.

Оксана Середюк/Фото Ігор Вієру

На аукціоні розіграли багато цікавих та ексклюзивних лотів: вишиванку від співачки TAYANNA, єдиний екземпляр вінілової платівки Анастасії Приходько, випущеної 15 років тому, кітель Ектора Хіменеса-Браво, картину художниці з Херсона, пляшку колекційного віскі, ювелірні прикраси та інші.

Серед лотів також була представлена брошка від українського бренду Gasanova у вигляді мапи України. З таким аксесуаром неодноразово з'являлася на важливих подіях перша леді Олена Зеленська.

Гості вечора донатили також через QR-код і банку Ектора Хіменеса-Браво. На івенті зібрали 168 тисяч гривень.

Ектор Хіменес-Браво/Фото Ігор Вієру

Оксана Середюк і Ектор Хіменес-Браво/Фото Ігор Вієру

Під час заходу презентували п'ять нових авторських страв від Ектора Хіменеса-Браво.

Фото Ігор Вієру

Фото Ігор Вієру

Із музичними подарунками на заході виступили OKS та SOWA. А хедлайнеркою стала TAYANNA, яка виконала кілька пісень, зокрема свій хіт "Фантастична жінка".

OKS/Фото Ігор Вієру

SOWA/Фото Ігор Вієру

TAYANNA

TAYANNA

TAYANNA і Ектор Хіменес-Браво

TAYANNA

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