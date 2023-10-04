Вітамінно-мінеральні добавки у раціоні тварин: коли давати і чи портібно

Джерелом вітамінів та мінералів для тварин є готовий корм, натуральна їжа і вітамінно-мінеральні добавки, розповідіє ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна.

У більшості випадків, коли в раціоні улюбленця якісний збалансований корм, то добавки не потрібні. Але за натурального раціону вітамінно-мінеральні добавки необхідні на постійній основі, у випадку раціону BARF це можуть бути не лише добавки, але й натуральні нутріцевтики.

За змішаного типу харчування добавки додаються лише за виявленого дефіциту. Крім типу харчування, важливо враховувати фізіологічні особливості, вік, породу та наявні захворювання.

Добавки необхідні:

Під час вагітності та лактації. Необхідно підтримувати організм матері, навіть якщо вона харчується готовим збалансованим кормом.

Цуценята і кошенята, як і всі зростаючі організми можуть потребувати добавки. Основні ознаки гіповітамінозу - рахіт, ламкі зуби, тьмяна шерсть та її випадіння. Особливо чутливі до дисбалансу вітаміну D та кальцію цуценята великих та гігантських порід.

Літні тварини також потребують добавки із вмістом глюкозаміну та хондроїтину, які беруть активну участь у біосинтезі сполучної тканини, стимулюють регенерацію хрящової тканини та уповільнюють втрату кальцію у кістковій тканині. Також потрібні антиоксиданти в раціоні - вітаміни Е, С.

Іноді в післяопераційний період тваринам також необхідні вітамінно-мінеральні добавки для інтенсивної регенерації тканин та відновлення організму.

Тваринам з хронічними захворюваннями. Так, за захворювань серця додатково потрібна амінокислота таурин, печінки - важливий контроль вітаміну А, сечовивідної системи - кальцію, фосфору, щитоподібної залози - йоду тощо.

Тваринам із захворюваннями шкіри та погіршенням якості шерсті потрібні добавки з вітамінами А, Е, Омега-3, біотином, цинком.

ВАЖЛИВО: перед тим, як додавати вітамінно-мінеральні добавки до раціону улюбленця, обов'язково потрібна оцінка поточного раціону та розрахунок добової дози та тривалості приймання добавок.

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