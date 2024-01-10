Вона – майбутня королева: 10 фактів, які ви не знали про принцесу Уельську

9 січня принцеса Уельська Кетрін відсвяткувала 42-й день народження. Вперше за багато років в акаунті принца та принцеси Уельських не поділилися новою фотографією на честь свята.
Однак це зовсім не означає, що шанувальники королівської родини забули, що принцеса святкує день народження. У TikTok завірусилося відео з фотографіями юної Кейт Міддлтон, а журналісти People зібрали десять цікавих фактів про майбутню королеву Великої Британії.
У дитинстві Кейт жила в Йорданії
Кейт Міддлтон народилася в Редінгу, Англія, 1982 року. У віці 2 років вона переїхала зі своєю родиною до Аммана, Йорданії, куди її батька Майкла Міддлтона запросили на роботу. Він працював у компанії British Airways. Сім'я Міддлтонів два з половиною роки жила за кордоном, і майбутня принцеса відвідувала там дитячий садок.
У Кейт та її сестри Піппи були кумедні прізвиська
У Кейт та її молодшої сестри Піппи Міддлтон колись були схожі прізвиська. Це відверте зізнання Кейт зробила під час відвідин своєї старої школи Святого Андрія в Пенборні десять років тому. Кейт запитала у юних учнів, чи мають вони домашніх тварин, і згадала, які імена вона давала в дитинстві морським свинкам.
"Одного звали Піп, а іншого — Піск, бо мою сестру звали Піппа, а мене — Піск", — розповіла тоді Кейт.
Вона отримала премію герцога Единбурзького
У Кейт був особливий зв'язок із принцом Філіпом ще до того, як вона приєдналася до королівської родини. Під час навчання в коледжі Мальборо вона брала участь у Премії герцога Единбурзького, програмі розвитку молоді, започаткованої принцом Філіпом, дідусем її майбутнього чоловіка принца Вільяма.
"Премія герцога Единбурзького — це чудовий спосіб для молодих людей здобути впевненість у собі, освоїти нові навички, працювати в команді та отримувати масу задоволення", — сказала вона пізніше. "Хоча отримати золоту нагороду часом було непросто, це одна з подій мого дорослішання, що найбільш запам'яталася", — сказала вона.
Встановила спортивний рекорд у школі
Згідно з її біографією, принцеса Кейт виросла, займаючись спортом, особливо стрибками у висоту. Будучи зарахованою до школи Св. Андрія, де вона навчалася з 4 до 13 років, Кейт встановила рекорд змагань із легкої атлетики, який зберігається досі.
Вона взяла академічну відпустку за рік до університету
Після закінчення коледжу Мальборо 2000 року Кейт взяла річну перерву. За цей час вона навчалася у Британському інституті у Флоренції, їздила до Чилі, щоб займатися благодійністю у Raleigh International, а також займалася веслуванням команди Round the World Challenge у протоці Солент.
Наступного року вона вступила до Університету Сент-Ендрюс в Единбурзі, Шотландія, і незабаром після цього зустріла там принца Вільяма.
Вона недовго працювала офіціанткою
Як і багато студентів коледжу, Кейт поєднувала роботу з навчанням. З'явившись у спеціальному випуску ВВС "Ягідне королівське Різдво" 2019 року, вона розповіла, що деякий час працювала офіціанткою, і пожартувала, що в неї це не дуже добре виходить.
Подававши коктейлі у барі, організованому благодійною організацією Action on Addiction, Кейт сказала Мері Беррі, що "це нагадало мені мої університетські дні, коли я трохи підробляла офіціанткою", повідомляє ВВС.
Вона була у серйозній жіночій команді з веслування
Кейт та Вільям ненадовго розійшлися у квітні 2007 року і знову зійшлися десь у червні. Під час їхнього розколу Кейт приєдналася до The Sisterhood, інтенсивної жіночої команди човнів-драконів, яка тренується для участі у перегонах проти чоловічої команди, щоб зібрати гроші на благодійність. Майбутній принцесі було доручено керувати судном та вигукувати інструкції. Але за два тижні до великих перегонів у серпні Кейт відмовилася від участі з міркувань безпеки. Увага була викликана її відновленням стосунків із королівською сім'єю.
У неї ніколи не було постера з принцом Вільямом
Хоча принц Вільям був найзавиднішим холостяком свого покоління, принцеса Кейт не мала його фотографії, прикріпленої до її стіни. Пара оголосила про заручини у листопаді 2010 року, а Кейт у супровідному інтерв'ю ITV розвінчала чутки про те, що вона мала постер принца.
"Ходять чутки, що в тебе на стіні висіла його фотографія?" — запитав Кейт журналіст Том Бредбі. "Ні, у мене на стіні був хлопець з Levi's", — засміялася вона. "Це не фотографія Вільяма. Вибачте", — сказала вона, погладжуючи коліно свого новоспеченого нареченого.
Вона сама зробила весільний макіяж
У квітні 2011 року повідомлялося, що перед королівським весіллям Кейт взяла кілька приватних уроків у лондонської візажистки Арабелли Престон, відточуючи навички самостійного макіяжу свого важливого дня. Тоді Кейт ухвалила рішення "зберегти певну нормальність" у своєму житті.
Вона пече торти на день народження своїх дітей
Не секрет, що Кейт сама пече святкові торти для своїх трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
"Мені подобається готувати торт. Це стало своєрідною традицією: я не сплю до півночі з неймовірною кількістю суміші для торта та глазур'ю, я роблю занадто багато. Але я люблю це", — сказала Кейт в одному з інтерв'ю.
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