Вона – майбутня королева: 10 фактів, які ви не знали про принцесу Уельську

9 січня принцеса Уельська Кетрін відсвяткувала 42-й день народження. Вперше за багато років в акаунті принца та принцеси Уельських не поділилися новою фотографією на честь свята.

Однак це зовсім не означає, що шанувальники королівської родини забули, що принцеса святкує день народження. У TikTok завірусилося відео з фотографіями юної Кейт Міддлтон, а журналісти People зібрали десять цікавих фактів про майбутню королеву Великої Британії.

У дитинстві Кейт жила в Йорданії

Маленька Кейт Міддлтон у Йорданії зі своїм батьком Майклом та сестрою Піппою / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон народилася в Редінгу, Англія, 1982 року. У віці 2 років вона переїхала зі своєю родиною до Аммана, Йорданії, куди її батька Майкла Міддлтона запросили на роботу. Він працював у компанії British Airways. Сім'я Міддлтонів два з половиною роки жила за кордоном, і майбутня принцеса відвідувала там дитячий садок.

У Кейт та її сестри Піппи були кумедні прізвиська

Кейт та Піппа Міддлтони / Фото: Getty Images

У Кейт та її молодшої сестри Піппи Міддлтон колись були схожі прізвиська. Це відверте зізнання Кейт зробила під час відвідин своєї старої школи Святого Андрія в Пенборні десять років тому. Кейт запитала у юних учнів, чи мають вони домашніх тварин, і згадала, які імена вона давала в дитинстві морським свинкам.

"Одного звали Піп, а іншого — Піск, бо мою сестру звали Піппа, а мене — Піск", — розповіла тоді Кейт.

Вона отримала премію герцога Единбурзького

Герцог Единбурзький та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

У Кейт був особливий зв'язок із принцом Філіпом ще до того, як вона приєдналася до королівської родини. Під час навчання в коледжі Мальборо вона брала участь у Премії герцога Единбурзького, програмі розвитку молоді, започаткованої принцом Філіпом, дідусем її майбутнього чоловіка принца Вільяма.

"Премія герцога Единбурзького — це чудовий спосіб для молодих людей здобути впевненість у собі, освоїти нові навички, працювати в команді та отримувати масу задоволення", — сказала вона пізніше. "Хоча отримати золоту нагороду часом було непросто, це одна з подій мого дорослішання, що найбільш запам'яталася", — сказала вона.

Встановила спортивний рекорд у школі

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Згідно з її біографією, принцеса Кейт виросла, займаючись спортом, особливо стрибками у висоту. Будучи зарахованою до школи Св. Андрія, де вона навчалася з 4 до 13 років, Кейт встановила рекорд змагань із легкої атлетики, який зберігається досі.

Вона взяла академічну відпустку за рік до університету

Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюссі / Фото: Getty Images

Після закінчення коледжу Мальборо 2000 року Кейт взяла річну перерву. За цей час вона навчалася у Британському інституті у Флоренції, їздила до Чилі, щоб займатися благодійністю у Raleigh International, а також займалася веслуванням команди Round the World Challenge у протоці Солент.

Наступного року вона вступила до Університету Сент-Ендрюс в Единбурзі, Шотландія, і незабаром після цього зустріла там принца Вільяма.

Вона недовго працювала офіціанткою

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Як і багато студентів коледжу, Кейт поєднувала роботу з навчанням. З'явившись у спеціальному випуску ВВС "Ягідне королівське Різдво" 2019 року, вона розповіла, що деякий час працювала офіціанткою, і пожартувала, що в неї це не дуже добре виходить.

Подававши коктейлі у барі, організованому благодійною організацією Action on Addiction, Кейт сказала Мері Беррі, що "це нагадало мені мої університетські дні, коли я трохи підробляла офіціанткою", повідомляє ВВС.

Вона була у серйозній жіночій команді з веслування

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям ненадовго розійшлися у квітні 2007 року і знову зійшлися десь у червні. Під час їхнього розколу Кейт приєдналася до The Sisterhood, інтенсивної жіночої команди човнів-драконів, яка тренується для участі у перегонах проти чоловічої команди, щоб зібрати гроші на благодійність. Майбутній принцесі було доручено керувати судном та вигукувати інструкції. Але за два тижні до великих перегонів у серпні Кейт відмовилася від участі з міркувань безпеки. Увага була викликана її відновленням стосунків із королівською сім'єю.

У неї ніколи не було постера з принцом Вільямом

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Хоча принц Вільям був найзавиднішим холостяком свого покоління, принцеса Кейт не мала його фотографії, прикріпленої до її стіни. Пара оголосила про заручини у листопаді 2010 року, а Кейт у супровідному інтерв'ю ITV розвінчала чутки про те, що вона мала постер принца.

"Ходять чутки, що в тебе на стіні висіла його фотографія?" — запитав Кейт журналіст Том Бредбі. "Ні, у мене на стіні був хлопець з Levi's", — засміялася вона. "Це не фотографія Вільяма. Вибачте", — сказала вона, погладжуючи коліно свого новоспеченого нареченого.

Вона сама зробила весільний макіяж

Принцеса Уельська Кетрін у день весілля з принцом Вільямом / Фото: Associated Press

У квітні 2011 року повідомлялося, що перед королівським весіллям Кейт взяла кілька приватних уроків у лондонської візажистки Арабелли Престон, відточуючи навички самостійного макіяжу свого важливого дня. Тоді Кейт ухвалила рішення "зберегти певну нормальність" у своєму житті.

Вона пече торти на день народження своїх дітей

Кейт та Вільям Уельські з трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Associated Press

Не секрет, що Кейт сама пече святкові торти для своїх трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

"Мені подобається готувати торт. Це стало своєрідною традицією: я не сплю до півночі з неймовірною кількістю суміші для торта та глазур'ю, я роблю занадто багато. Але я люблю це", — сказала Кейт в одному з інтерв'ю.

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