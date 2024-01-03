Вона зреклася престолу: згадуємо історію життя і правління королеви Маргрете II

31 січня у своїй новорічній промові королева Данії Маргрете II зреклася престолу на користь свого старшого сина кронпринца Фредеріка.

Ми вирішили трохи пригадати, як відбувалося правління королеви Маргрете II. Вона зійшла на трон 14 січня 1972 року, після смерті батька короля Фредеріка IX.

Королева Маргрете II, портрет 1953 року / Фото: Getty Images

2022 року королева відсвяткувала п'ятдесятиріччя правління і після смерті своєї двоюрідної сестри британської королеви Єлизавети II стала найдовшим європейським монархом, що править.

Вона народилася 16 квітня 1940 року у палаці Амалієнборг. Її батьки — король Данії Фредерік IX та королева Інгрід, уроджена принцеса Швеції. Назвали дівчинку на честь кронпринцеси Швеції Маргарити Коннаутської, її бабусі по материнській лінії.

Королева Маргрете II, портрет на честь 18-річчя, 1958 рік / Фото: Getty Images

Оскільки право на спадщину престолу переходило по чоловічій лінії, а у Фредеріка IX були лише доньки, після його смерті престол мав би успадкувати його молодший брат принц Кнуд. 27 березня 1953 року до закону про престолонаслідування було внесено зміни, що дозволяють посідати данський престол жінкам. Це дозволило принцесі Данії Маргреті прийняти титул спадкової принцеси замість свого дядька і згодом вступити на престол як королева Маргрете II.

Королева Маргрете II, портрет на честь 40-річчя, 1980 рік / Фото: Getty Images

У новорічну ніч напередодні 1972 року король Фредерік IX виголосив своє останнє новорічне звернення до нації, незабаром він захворів та помер. А вже 14 січня Маргрете стала королевою Данії. Їй був 31 рік. Вона стала першою жінкою-монархинею Данії відповідно до нового закону про престолонаслідування.

Вона була проголошена королевою з балкону палацу Крістіансборг прем'єр-міністром Єнсом Отто Краагом. У своєму першому зверненні до народу королева сказала:

"Мій дорогий батько, наш король, помер. Завдання, яке мій батько виконував майже 25 років, тепер лежить на моїх плечах. Я молюся Богу, щоб він дав мені допомогу і силу нести важку спадщину. Нехай довіра, яка була надана людьми моєму батькові буде надана і мені”.

Королева Маргрете II та її чоловік принц Генрік, 1980 рік / Фото: Getty Images

У своїй новорічній промові 2023 року королева Маргрете зрікаючись трону сказала: "Підтримка і допомога, які я отримувала протягом багатьох років, відіграли вирішальну роль у виконанні мого завдання. Я сподіваюся, що нове королівське подружжя буде зустрінуте з такою ж довірою і любов'ю, як і я".

Королева Маргрете II з сином принцем Іоагімом / Фото: Getty Images

Королева була одружена з французьким дипломатом і аристократом, графом Анрі Марі Жана Андре де Лаборд де Монпеза, після весілля, яке відбулося 10 червня 1967 року, він отримав титул "Його Королівська Високість принц Генрік Данський".

Королева Маргрете II та її чоловік принц Генрік, 1972 рік / Фото: Getty Images

Вінчання відбулося у церкві Гольменс у Копенгагені, а весільні урочистості відбулися у палаці Фреденсборг. У подружжя двоє синів — старший (новий король Фредерік ) і молодший принц Йоагім.

Королева Маргрете II зі старшим сином Фредеріком, 1980 рік / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II і принц Генрік із синами, 1972 рік / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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