Вони були розкішні: десять ефектних королівських образів 2024 року

Королівські особи цього року багато, де бували і демонстрували на публіці різні образи. Ми зібрали для вас найефектніші, які найбільше запам'яталися нам 2024 року.

Біле вбрання принцеси Кейт

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

У дружини принца Вільяма було три ефектні виходи. Цього року принцеса рідко була на публіці через те, що проходила лікування від раку. Один із довгоочікуваних виходів Кейт стався влітку на параді Trooping the Color на честь дня народження короля Чарльза. Кейт з'явилася в приголомшливій білій сукні прямого силуету з бантом на грудях від Jenny Packham, яку перешили спеціально для заходу. У ній Кейт з'являлася на прогулянці торговим центром біля Букінгемського палацу перед коронацією короля Чарльза в травні 2023 року. Образ доповнювали туфлі Jimmy Choo капелюх Philip Treacy та замшевий чорний клатч Mulberry та сережки з перлів у формі квітки Cassandra Goad.

Фіолетова сукня принцеси Кейт

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Влітку принцеса Уельська також відвідала фінальний день тенісного чемпіонату Вімблдон-2024. Вона покровителька Всеанглійського клубу великого тенісу і щорічно вручає нагороду переможцю. Цього разу на принцесі була фіолетова сукня від Safiyaa довжини міді з елегантними складками у зоні грудей. Образ Кейт доповнила брошкою-бантом, яку завжди одягає на цей захід, сумкою нюдового кольору, кількома золотими браслетами та сережками.

Яскраве пальто принцеси Кейт

Принцеса Уельська на різдвяному концерті / Фото: Getty Images

У грудні принцеса Кейт організувала свій щорічний концерт "Разом на Різдво". Господиня вечора з'явилася у Вестмінстерському абатстві у червоному двобортному пальті Alexander McQueen, зшитому для принцеси на індивідуальне замовлення. Поєднувала його принцеса з яскравою червоною картатою спідницею від Emilia Wickstead, цікавою кофтою з великим оксамитовим бантом, замшевими чоботами від Ralph Lauren і сережками з перлинами від бренду Mulberry.

Пікантна сукня королеви Летиції

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева зазвичай обирає елегантні та стримані вбрання для своїх світських виходів. Цього року нас здивував її образ. На церемонії закриття 14-го кінофестивалю Atlantida Mallorca в La Misericordia в Пальма-де-Майорці, де Летиція вручила нагороду Masters Of Cinema актору та кінопродюсеру Майклу Дугласу, вона з'явилася в пікантній вечірній сукні на бретельках і з відвертим декольте від Boss, босоніжках на квадратних підборах від Mango і сережках ромбоподібної форми Barbara Goenaga та доповнила лук каблучкою на пальці Coreterno.

Стильний штанний костюм принцеси Леонор

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Іспанська принцеса Леонор цього року багато разів дивувала публіку своїми образами. Нам запам'ятався безпрограшний варіант – червоний штанний костюм від Carolina Herrera, в якому дівчина вперше поїхала в сольну закордонну поїздку до Португалії. Спадкоємиця престолу носила його у поєднанні з білим топом та бежевими туфлями на підборах.

Вечірня сукня принцеси Катаріни-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Принцеса Оранська була присутня на відкритті державного парламенту Нідерландів цього року разом із батьками. Вона приїхала на захід і була зазнімкована фотографами вийшовши із золотої карети в сукні смарагдового кольору Safiyaa з кейпнакидкою, із золотим клатчем Jacquemus та з чорними рукавичками, які тримала в руках, взула Амалія золоті босоніжки Stuart Weitzman на підборах, а на голові у неї був обідок Sohi Vilma та сережки-кліпси у вухах. Вдалий вийшов образ.

Біла сукня королеви Мері на коронації

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Цього року чоловік Мері Фредерік став королем Данії. Вона приїхала на його коронацію у білій сукні-пальті з крепу, зшитій спеціально на замовлення данським брендом Soeren Le Schmidt. Образ Її Величності доповнювали туфлі-човники від Prada та коштовності з рубінової парюри.

Білий лук княгині Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відвідали 75-й щорічний благодійний галаконцерт "Бал Червоного Хреста Монако".

Цього року Шарлін з'явилася на балу в білій сукні від Louis Vuitton з відкритими плечима, яку бренд створив для неї на замовлення. Талію принцеси підкреслював золотий пояс, а в руках вона тримала золоту сумку на ремінці-ланцюжку, яку поєднувала із сережками-висячками з діамантами від Graff.

Ще один білий лук від королеви Камілли

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього року багато королівських особ любили носити білий колір. Дружина короля Чарльза з'явилася в Нормандії, де проводилися заходи, присвячені офіційному святкуванню 80-ї річниці висадки десанту під час операції "Оверлорд" 6 червня 1944 року під час Другої світової війни та вшанувати пам'ять полеглих солдатів.

Королева одяглася в білосніжну сукню-пальто Anna Valentine з металевими заклепками навколо коміра і рукавів, доповнивши її білою шкіряною сумкою Anna Valentine, кремовими рукавичками, крислатим капелюхом і туфлями на підборах Eliot Zed.

Меган Маркл сяяла у чорній сукні

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл приїхала на галавечір Paley Honors 2024, щоб підтримати свого друга Тайлера Перрі, який цього вечора отримав найвищу нагороду від медіацентру Paley.

У готелі The Beverly Wilshire в Беверлі-Гіллз Меган з'явилася в чорній сукні без бретельок і з декольте у формі серця, невеликим розрізом спереду і шлейфом ззаду від Oscar de la Renta, взула босоніжки на підборах Stuart Weitzman і доповнила аутфіт діамантовим кольє і браслетом Love Yellow Gold від Cartier. Принц Гаррі не супроводжував дружину.

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