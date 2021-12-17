Вони поставили крапку у стосунках: зіркові розлучення 2021 року

2021 року знаменитості частіше одружувалися, ніж розлучалися. Але, підбиваючи підсумки року, ми не можемо не згадати ті пари, які вирішили поставити фінальну крапку у стосунках.

Кім Кардашян та Каньє Вест

Зірка реаліті та бізнес-вумен Кім Кардашян вирішила подати на розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом. Пара одружилася в травні 2014 року, Кім змінила чотири сукні, дві вона одягала на передвесільні вечірки, і дві — від Модного дому Givenchy — власне на весілля. Загалом на урочистість було витрачено 12 мільйонів доларів. У шлюбі у пари народилося четверо дітей. На розлучення Кім подала у лютому 2021 року. Численні джерела стверджували, що Кім була готова оголосити про те, що йде після дивних вчинків Каньє, коли він публічно розповів про те, що Кардашян хотіла зробити аборт, коли була вагітна їхньою першою дитиною – дочкою Норт.

Кім Кардашян та Каньє Вест / Getty Images

Але в ті часи Вест мав серйозний біполярний розлад, Кім не хотіла залишати чоловіка у важкій ситуації. А коли йому стало краще, то наважилася. Вона попросила суд про спільну опіку над дітьми – фізичною та юридичною, а ось розділити майно не складе труднощів, у пари є шлюбний договір.

Кім Кардашян та Каньє Вест з дітьми / Instagram Кім Кардашян

Нещодавно стало відомо, що Кім подала ще один документ, в якому виявила бажання повернути своє дівоче прізвище (зараз вона має подвійне – Кардашян-Вест). Каньє весь цей час сподівався на краще, що його дружина передумає і всіляко підігріває інтерес публіки навколо цієї теми. Влітку він випустив відео на пісню "Come To Life", у ролику з'явилася Кім Кардашян, одягнена у весільну сукню. Музикант також допомагав Кардашян із ребрендингом її лінії KKW Beauty, а пізніше купив розкішний особняк неподалік будинку дружини. Але Кім не розглядає такий варіант. Вона зустрічається з американським актором та коміком Пітом Девідсоном, якому 28 років.

Зої Кравіц та Карл Глусман

Зої Кравіц та Карл Глусман / Getty Images

Пара була разом 4 роки, зустрічалися від 2016-го, оголосили про заручини 2018-го, а 29 червня 2019 року вони зіграли весілля у будинку батька Зої, Ленні Кравіца, у Парижі. Вже в першу річницю весілля Глусман написав в Instagram про те, що у їхньому шлюбі є проблеми. Очевидно, що вони почалися, коли весь світ опинився в пастці пандемії. Чоловік виклав у фотоблогу знімок, під яким натякнув на проблеми у стосунках: "Один рік. Він був не таким, як ми чекали, але я відчуваю, що якщо ми впоралися з ним, то зможемо впоратися із чим завгодно…". Але зірка "Великої маленької брехні" Зої Кравіц вирішила все по-своєму та подала на розлучення через 18 місяців шлюбу. У серпні 2021-го стало відомо, що у Зої роман із актором Ченнінгом Татумом.

Андре Тан та Аліна Харченко

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Український дизайнер Андре Тан, чиї поради щодо підбирання гардеробу ви так часто можете побачити у нас на сайті, цього року теж розлучився з дружиною Аліною Харченко. Пара прожила у шлюбі 9 років, Аліна народила доньку Софію, а причиною розладу в сім'ї стали, як стверджує Андре, дизайнерські амбіції його дружини. В інтерв'ю Каті Осадчій Андре Тан розповідав, що вони із дружиною часто сварилися на професійному ґрунті. Аліна запустила свою лінію одягу Home Wings, а Андре почав давати дружині поради, яких вона, схоже, не просила. Проте після розлучення експодружжя залишилися друзями і разом виховує 5-річну доньку.

Білл та Мелінда Гейтси

Білл та Мелінда Гейтс / Getty Images

Білл та Мелінда Гейтс цього року приголомшили новиною публіку – вони більше не пара, і це після 27 років шлюбу. Тривалий час подружжя вважалося одним із найміцніших тандемів у списку Форбс. На двох у них — 27 років подружнього життя, троє дітей та 130 млрд доларів. 3 травня 2021 року в Twitter-акаунтах подружжя з'явилося однакове повідомлення, в якому вони оголосили про своє рішення. У ньому йшлося: "Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми вирішили розірвати наш шлюб. За останні 27 років ми виростили трьох дивовижних дітей і створили фонд, який допомагає людям у всьому світі вести здорове та продуктивне життя. Ми продовжуємо розділяти віру в цю місію і будемо продовжувати спільну роботу у фонді, але більше не віримо, що зможемо рости разом як пара на новому етапі наших життів", - йшлося у спільній заяві пари. Дивно, але факт, у пари не було шлюбного договору, і всю нерухомість вони, мабуть, поділили порівну. Також Мелінда не претендувала на аліменти від чоловіка. Вони залишаються партнерами у створеному ними благодійному фонді Bill and Melinda Gates Foundation.

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков / прес-служба каналу "1+1"

На початку 2021 року про розлучення з чоловіком повідомила ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Вона публічно повідомила новину шанувальникам, але розкривати подробиці не стала. Сказала лише, що за вісім років шлюбу у їхніх стосунках було багато хорошого, вони стали друзями, але втратили одне одного та вирішили відпустити. Відомо лише, що Соломія та Влад намагалися врятувати шлюб, працювали з психологом. Але не вийшло. Розійшлися друзями, а Вітвіцька навіть пожартувала, що ще знайде ексчоловіку нову дружину. Дітей вони не мали.

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