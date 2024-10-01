Вони вас здивують: три нові книжки, які варто прочитати в жовтні

Неймовірно теплий вересень завершився, але ще буде декілька затишних днів у жовтні. Насолоджуйтеся прогулянками, мініподорожами та обліпиховим чаєм у кафе на розі. І не забудьте прихопити з собою книжку!

Зоя Нікітюк, авторка книжкового подкасту "Читай, шмонзік!", підготувала для читачів ТСН.ua цю добірку. Тому в ці останні теплі дні не сумуйте, а читайте.

"Київ. Неймовірні історії великого міста", Валентина Вздульська, ІРІО

Ідеальна книжка для сімейного відпочинку. Тут є маршрути на всі пори року. Скажімо, для осіннього вихідного авторка обрала стінописи. Хочете побачити Чорне море у столиці, привид Києва чи українського козака? Гарно ілюстроване видання розкаже, на яких стінах міста можна все це знайти. В цій новинці є віртуальна екскурсія, яка дозволяє потрапити до Києва 1913 року, сівши у трамвайчик. Побачити 3D-модель Андріївської церкви, уявити, яким міг би бути Кий, дізнатися безліч цікавих фактів про тих, хто жив у столиці. А ще ближче познайомитися з київськими районами, парками та класними місцинами, цікавими будинками, символами міста.

Найцікавіші факти про Київ допомагали знайти тревел-блогерка Юлія Бенцлер, а також провідниці в історію з Музею історії міста Києва Діана Попова та Людмила Мороз. А ось розповідь у виданні ведеться від першої особи – Київ розповідає сам про себе. Столиця розкаже, о котрій вихідними можна почути дзвони Великої лаврської дзвіниці. Де в Києві з’явилися перші ліфти та де розташований будинок, в якому різдвяної ночі оживають дракони. Відкриє секрет, як пов’язані "Шоколадний будиночок" і… Флоренція. Підкаже, де стоїть перший і найдавніший київський пам’ятник конкретній людині. Одним словом, це дуже атмосферне видання, яке по-новому закохає чи познайомить зі столицею.

"Інстамозок. Як екранна залежність призводить до стресів і депресії", Андерс Гансен, "Наш формат"

Якщо вчасно не відкласти телефон, то в соцмережах можна "залипнути" на весь день і вся краса осені мине повз. Повірте, коли прочитаєте видання шведського психіатра, доктора медицини про те, що телефон (з усіма його можливостями) робить з нашим мозком, психікою та поведінкою – захочете влаштовувати цифрові детокси якомага частіше.

Така сучасна залежність заважає створювати довгострокові спогади, порушує нашу концентрацію, не кажучи вже про підвищення рівня стресу та тривожності. Заспокоюємо себе мультизадачністю, та насправді нас ошукали. Мозок "відкриває" багато вкладок у голові, але більшість енергії витрачає на перемикання між цими вкладками, виснажується, а ми нервуємо, що нічого не встигаємо. Дослідження свідчать, що телефон відволікає нас навіть тоді, коли просто лежить поряд: "Він стимулює виділення дофаміну сотні разів на день, тому нас до нього тягне".

Автор переконаний: "Для навчання завжди потрібні зосередженість та уважність. Саме це ми ризикуємо загубити у світі, сповненому швидкого клацання! Той, хто постійно стрибає від сторінки до сторінки, не залишає мозкові часу обробити інформацію".

Ця невеличка за обсягом книжка здивує вас, шокує і надихне переглянути своє ставлення до соціальних мереж і постійного тримання мобільного в руці. А ще у ній дотепні ілюстрації, де в класичні картини вплетений телефон або ноутбук. Тому ван Гог ледь не б’ється головою об клавіатуру від цього цифрового світу.

"Палюче тепло вб’є нас найперше", Джефф Ґуделл, "Бородатий Тамарин"

Ви вже вдягли теплі шкарпетки і сумуєте за спекотним літом? Прочитайте цю книжку екологічного журналіста, який розповідає про зміни клімату. Якщо чесно, хочеться або розплакатися, або переселитися на іншу планету. Перший варіант доступніший.

До чого ми йдемо? До того, що на планеті з’являтимуться місця, в яких неможливо буде жити. І це не якісь забуті села, а, скажімо, вже нині найспекотнішим американським містом є Фінікс у штаті Аризона. Тепловий удар і смерть від перегріву – не щось міфічне, а те, від чого постійно потрібно буде себе убезпечувати. Спека змінить нашу продуктову корзину, флору й фауну, повітря, стан здоров’я, побутові звички. Без кондиціонера буде все важче, а працювати на відкритому просторі в деяких населених пунктах – небезпечно для життя.

"Говорити про глобальне потепління на 1,7 градуса за 2-3 десятиліття – це одне, а просто зараз потрапити в літню хвилю спеки, коли температура повітря на 10-15 градусів перевищує очікувані показники – зовсім інше… Встановити залізничні колії, які не плавляться на сонці, звести будинки, не схожі на печі, прокласти асфальт, який не стає пудингом – усе це не лише вкрай дорого, а й потребує десятків років. У наш час у багатьох куточках світу спека посилюється швидше за людську здатність пристосовуватися до неї".

Ця книжка – холодний душ (так, я знаю, що вас беруть дрижаки). Але читати її восени, коли п’єш каву в осінньому парку – це ще один привід насолодитися моментом тут і зараз. І полюбити навіть ту пору року, яка може трохи засмучувати холодом.

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