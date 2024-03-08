Врятував військовий: Надія Матвєєва розчулила історією про собаку, яку залишили в лісі

Надія Матвєєва розчулила історією порятунку собаки Люсі, яку вона розповіла на благодійному бранчі від фонду "Народжені перемагати" і глянцевого журналу GLORY у столичному ресторані Avalon.

Надія Матвєєва/Фото Олександр Рибка

Телеведуча вже має домашнього улюбленця, тому брати ще собаку вона не планувала. Але серце Надії розтануло, коли вона побачила беззахисну собаку в одній із ветеринарних клінік і дізналася про її історію. Тварину всю в ранах залишили у лісі під час війни помирати, але український військовий знайшов і врятував Люсі. Він попросив знайти для чотирилапого друга люблячу родину.

Надія Матвєєва/Фото Олександр Рибка

Тож Матвєєва вирішила взяти пса на перетримку і знайти йому сім'ю.

"Ми вчили Люсі правилам життя у родині, соціалізували і дуже багато гуляли. Увесь цей час я шукала для Люсі родину. Спочатку була повна тиша, але згодом Люся отримала аж три пропозиції з трьох різних країн. Наразі на неї чекає чудова родина, а ми поки готуємо документи, виховуємо і віримо, що з Люсею все буде добре,” – поділилась Надія.

Надія Матвєєва/Фото Марина Лісовська

Під час бранчу Люсі почувалась хедлайнеркою події: вона дружелюбно вела себе на імпровізованій сцені та із задоволенням позувала на камери.

Люсі/Фото Марина Лісовська

Крім Надії Матвєєвої на благодійному бранчі-нетворкінгу зібралось чимало українок, які допомагають рятувати домашніх тварин не словом, а ділом. Метою заходу був збір коштів на корм для собак із притулку "Дім хвостів", яким керує зооволонтерка Анастасія Тиха. Саме вона вивозила сотні покинутих тварин із Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення, більшість із яких були у надважкому стані.

"Ось вже два роки ми активно допомагаємо військовим на фронті, їхнім родинам, а також тваринам, які через війну залишились на вулиці. Цього разу ми збирали кошти на харчування тварин. І нам вдалося зібрати 43 782 гривень", – сказала головна редакторка вищезгаданого журналу і волонтерка Лала Цукерман.

Лала Цукерман/Фото Олександр Рибка

Бранч також відвідали переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, телеведуча та акторка Світлана Вольнова, інфлюенсерка і зірка проєкту "МастерШеф" Юлія Шолудько, фіналістка "Битви екстрасенсів" Ярослава Федорова, акторка Олена Олейнікова та інші.

Ілона Гвоздьова/Фото Олександр Рибка

Світлана Вольнова/Фото Марина Лісовська

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