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31 грудня 2026 року в український прокат вийде різдвяна комедія «Родинне свято» виробництва MO FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Творці стрічки представили офіційний трейлер, у якому зібралася велика українська родина — з давніми образами, сімейними таємницями й дуже непростими стосунками.

У центрі сюжету восьмирічний хлопчик, який вирішує будь-що зібрати всю родину на Різдво. Але є проблема: Грінченки давно не ладнають між собою, а дід Тарас узагалі не любить це свято. Тож замість затишного сімейного вечора на них чекають старі образи, несподівані пригоди й чимало комічних ситуацій.

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У стрічці зіграли Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Віктор Жданов, Віталій Салій, Андрій Ісаєнко, Катарина Файн, Леся Самєва, Андрій Пономаренко, Ніна Набока, Ярослав Шахторін, Іоланта Богдюн, Анна Бірзул, Ангеліна Текучева та інші українські актори. Серед несподіваних появ — Віталій Козловський та Іван Кухарчук, а також телеведучий Руслан Сенічкін, який зіграв самого себе.

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Режисер фільму Денис Тарасов («БожеВільні») зізнається, що хотів створити історію, яка об’єднає українців незалежно від того, де вони зустрічатимуть свята.

«Сьогодні українські родини розкидані по всьому світу. Хтось зустрічатиме Різдво вдома, хтось на фронті, хтось за тисячі кілометрів від близьких. Мені хотілося створити фільм, який хоча б на півтори години об’єднає нас. Щоб ми сміялися з одних жартів, упізнавали своїх рідних у героях і знову відчули себе за одним святковим столом. Хоча б у кіно», — говорить режисер.

Авторка сценарію та продюсерка Анна Галицька розповідає, що в основі комедії — історія родини, яку, здається, вже ніщо не здатне зібрати разом.

«Зібрати за одним столом людей, які роками не розмовляють одне з одним, — завдання із зірочкою. Кажуть, для цього є лише два приводи: коли хтось народився або… навпаки. Сусідський хлопчик вирішує діяти за планом Б — і цього Різдва родина Грінченків таки збирається разом. Приїжджають вони не з власної волі, а от залишаються, бо попри всі сварки й образи в глибині душі кожен хоче одного — знову бути родиною», — розповідає Анна Галицька.

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У фільмі можна буде побачити й традиційні атрибути українського Різдва: дідуха, святковий стіл із кутею та колядування.

Актори стрічки також поділилися власними різдвяними спогадами. Андрію Ісаєнку одна зі сцен нагадала дитинство: маленький Мірчик (актор Іван Мерзляков) так старанно чистить картоплю, що від неї залишається ледь не сама назва.

«Я одразу згадав, як у мене так само не виходило чистити картоплю і бабуся на мене сварилася. Нічого, все приходить із досвідом!» — сміється актор.

А Віталій Салій згадує, як у дитинстві колядував із друзями в рідному Миколаєві.

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«Ми дітьми ходили колядувати по всій дев’ятиповерхівці просто в капцях. Трохи змерзлі, зате з повними кишенями пшениці, цукерок…Пам’ятаю дзвін старих скляних ялинкових іграшок, коли їх діставали з коробок і вони стукалися одна об одну .Оці відчуття миттєво повертають мене в дитинство», — розповідає актор.

Різдвяна комедія «Родинне свято» вийде в українських кінотеатрах 31 грудня 2026 року. Для українців, які через війну опинилися далеко від дому, творці також готують покази в багатьох країнах Європи.

Виробництво MO FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Режисер — Денис Тарасов. Авторка сценарію — Анна Галицька. Продюсери: Тарас Босак, Максим Мовчан, Анна Галицька. Дистрибьютор в Україні — Kinomania Film Distribution.

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