Як книжкові блогери роблять читання модним і чи справді вони задають тренди

Світ продовжує занурюватися в цифрові технології, але разом із тим саме в наш час люди дедалі сильніше тягнуться до справжнього.

Читання паперових книжок не просто не втрачає актуальності, а навіть набуває нового іміджу. Воно перетворюється на модний тренд, стає частиною особистого бренду, а подекуди й обов’язковим атрибутом стилю сучасної людини. І одна з головних сил, що стоїть за цим процесом, — книжкові блогери. У соцмережах вони діляться враженнями від прочитаного, розповідають про літературні скандали, обговорюють книжкові новинки й водночас формують читацькі смаки. Але чи дійсно можуть зробити книжку популярною? І як їхня діяльність змінює сам книжковий ринок?

Разом із фестивалем "Книжкова країна", що відбудеться 24-27 квітня на ВДНГ, розбираємося, як букблогери змінюють наше ставлення до читання.

Книжковий контент у соцмережах: від TikTok до Telegram

Останні кілька років книжковий контент почав виходити за межі класичних рецензій. Сьогодні це інтерактивні відео, читацькі виклики, розпаковки, меми, подкасти й навіть ролики в стилі ASMR.

TikTok став справжнім феноменом у популяризації читання. Хештег #BookTok — це вже не просто тег, а повноцінна субкультура з мільйонами активних учасників. І якщо спочатку багато хто скептично ставився до можливості говорити про літературу в 15-секундних відео, реальність довела протилежне. Наприклад, роман Мадлен Міллер "Пісня Ахілла" отримав другу хвилю популярності саме завдяки відео однієї школярки. Її емоційний відгук набрав понад 6 мільйонів переглядів, а вже за рік після цього книжка очолила список бестселерів New York Times.

Подібного впливу починають набирати й українські букблогери: "Це було з дебютною книгою української авторки Євгенії Бабенко "Усі мої тривожні дзвіночки", — розповідає Дмитро Катеруша, автор блогу "Діма Персик і книги". — "Я просто опублікував цитату, яку знайшли для себе життєвою багато людей. Там зараз щось понад 100 000 переглядів, більш ніж 10 000 вподобайок і багато збережень. Я, звісно, не можу володіти даними видавництв, але за кілька днів після моєї публікації у Vivat анонсували другий наклад книги".

Схожий ефект спостерігається і в Instagram. Тут книжкові блогери не лише пишуть відгуки, а й організовують марафони читання, спілкуються з підписниками в сториз і створюють естетичний контент. Тим часом Telegram перетворився на платформу для більш глибокого аналізу: в тематичних каналах обговорюють книжки без цензури, а іноді навіть влаштовують читацькі батли.

Авторка блогу "Проліт" Юлія Типусяк каже, що букток і блогери дійсно грають не останню роль у популяризації читання: "Як на мене, у часи диджиталізації, де вся комунікація та навіть деяка робота відбуваються за посередництва смартфонів і компʼютерів, книжка стала одним із найкращих видів дозвілля, що дозволяє відпочити від постійного скролінгу й сидіння перед екраном".

А конкретно в Україні читання також стало поширеним і через повномасштабне вторгнення, зазначає авторка каналу Svitlo Bibliotek Надія Панченко: "Після вторгнення, коли пройшов перший шок, для багатьох книги стали певним рятувальним човном і своєрідною втечею від реальності. Читання — це хобі, яке допомагає знизити тривожність і яким можна займатися будь-де: в укритті, вдома під час блекауту, або в метро, доки чекаєш на відбій. Воно не потребує занадто великих ресурсів і навіть потреби кудись виходити, утім допомагає переключити увагу, отримати нові враження. До того ж читання та обговорення книг допомагає соціалізуватися й стати частиною нових соціальних груп, що нині також актуально для тих, чиї друзі або навіть цілі родини розʼїхалися світом".

У поширенні читання є й ідеологічна складова частина, додає Дмитро Катеруша: "Мода на українські книги — це, звісно, і про масову відмову від усього російського, єдність українців та бажання споживати наші продукти. Це "підштовхнуло" й ринок: почало з’являтися більше книг і на будь-який смак, зокрема, для підлітків, що не може не тішити".

Читацькі спільноти: від книжкових клубів до літературних зустрічей

Читацькі спільноти існували завжди, але сьогодні вони переживають справжню трансформацію. Якщо раніше це були камерні зустрічі в бібліотеках, то тепер часто платформи, де онлайн- і офлайн-формати перетинаються.

Наприклад, у США величезний вплив на продажі книг має книжковий клуб Опри Вінфрі, що існує від 1996 року. Кожна книжка, яку вона рекомендує, майже миттєво стає бестселером. Інший відомий клуб — Reese’s Book Club акторки Різ Візерспун. Вона обирає по одній книжці щомісяця, фокусуючись на історіях жінок, і це суттєво впливає на популярність видань.

В Україні також існують потужні читацькі клуби. Наприклад, "Вовчиці" — проєкт блогерки Емми Антонюк і телеведучої Яни Брензей. Учасники клубу читають одну книжку кожні три тижні та обговорюють її в прямому ефірі на YouTube. Глядачі можуть долучитися через коментарі, а атмосфера на таких зустрічах завжди жива й насичена.

"Зараз спостерігається справжній бум книжкових клубів — їх багато, і кожен має свої особливості: від костюмованих і тематичних до корпоративних. Цей тренд, імовірно, пов’язаний із наслідками пандемії: після тривалих карантинів і соціальної ізоляції люди прагнули спілкування та живих зустрічей. Відродження книжкових клубів стало своєрідним "побічним ефектом" цього прагнення. Сьогодні це не просто дискусії про книги, а й потужний інструмент соціалізації та джерело нових знань. Наприклад, я модерувала низку зустрічей за участю психологині, де ми аналізували сюжет і вчинки персонажів з несподіваних, глибших ракурсів", — розповідає Надя Панченко.

Фестивалі та премії: як блогери впливають на книжкову індустрію

Щороку в Україні проходять великі книжкові події, що збирають тисячі відвідувачів. Окрім знайомства з авторами, вони часто стають майданчиками для дискусій і премій.

Наприклад, фестиваль "Книжкова країна" запустив Премію книжкових блогерів. Вона створена, щоб відзначити найцікавіші й найобговорюваніші книжки року. Формат премії унікальний:

10 впливових українських букблогерів формують списки найкращих книжок;

підписники голосують, визначаючи шорт-ліст;

книжка-переможиця, яку журі обирають в офлайні під час фестивалю, отримує головну нагороду.

Ця премія ще раз доводить, що книжкові блогери не лише говорять про літературу, а й реально впливають на її розвиток. Юля Типусяк каже, що нагороди дійсно змушують людей — особливо тих, хто читає не так багато, — звернути увагу на певну книгу. І додає, що наявність подібних ініціатив може підсилити український книжковий ринок.

А Надя Панченко мріє про книжкову премію рівня "Євробачення" — щоб про неї знали й цікавилися в усіх куточках країни: "Як на мене, зараз ми на такому етапі розвитку книжкового ринку, коли кількість таких активностей може перерости в якість".

Чи справді блогери диктують літературні тренди?

Букблогери сьогодні — це не просто читачі, які діляться враженнями. Вони балансують між роллю критиків, маркетологів, інфлюенсерів і дійсно формують тренди, залучають нову аудиторію та навіть впливають на видавців. Деякі книги стають популярними саме завдяки рекомендаціям, а читацькі клуби й фестивалі дедалі частіше запрошують блогерів як експертів.

Звичайно, не всі книжки стають хітами лише через згадки в соцмережах. Але очевидно, що сучасний книжковий світ змінюється — і значну роль у цьому відіграють саме букблогери.

Чи перетвориться читання на справжній тренд? Дізнаємося вже цієї весни на "Книжковій країні", де блогери, видавці й читачі знову зберуться, щоб говорити про книжки, які змінюють нас.

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