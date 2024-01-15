“Якщо чесно”: сьогодні на ТЕТ прем’єра комедійного серіалу про стосунки та все, що до них додається

Уже сьогодні, 15 січня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ прем’єра нової романтичної комедії “Якщо чесно”. Серіалу про пару закоханих і десятки порадників, що сидять у їхніх головах.

Головні герої серіалу “Якщо чесно” – Андрій та Інга, яких зіграли Ігор Ласточкін і Дар’я Петрожицька. Вони живуть разом 3 місяці й, на перший погляд, їхнє життя нічим не відрізняється від звичайного. Вони працюють, відпочивають, спілкуються з друзями, відвідують батьків і будують плани на майбутнє. Здається, все як у всіх, аж поки без стуку не з’являється одне з їхніх альтер его.

“Якщо чесно”

Так, до гендерного поєдинку Ігоря Ласточкіна та Дар’ї Петрожицької зі змінним успіхом підключаються популярні українські актори й гумористи – Станіслав Боклан із дружиною Наталією Кленіною, Олександр Станкевич, Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич, Олександр Степаненко, Влад Куран, Фіма Константіновський та інші.

“Якщо чесно”

Дар’я Петрожицька розповіла, що в її героїні не так багато порадниць, але всі вони прекрасні, талановиті, різні й точно відображають свої характери. Тоді як сама Інга часто піддається емоціям.

“Якщо чесно”

“Моя Інга, швидше за все, “істеричка і скандалістка”, але я щиро намагалася зробити її милою дівчиною. Побачимо, як це виглядатиме на екрані, мені самій цікаво, адже, коли зараз згадую знімальний процес, здається, що моя героїня завжди влаштовувала скандали”, – поділилася акторка.

“Якщо чесно”

На знімальному майданчику олії у вогонь підливала ще й найкраща подруга Інги – Віка, яку зіграла Олександра Машлятіна. Дівчина зізналася, що ця героїня серіалу “Якщо чесно” – повна її протилежність, тож їй було цікаво інакше подивитися на світ і на стосунки.

“Якщо чесно”

“Моя Віка достатньо цинічна й максимально жіночна. Її головна пристрасть – шопінг. Мені дуже цікаво її грати, тому що це моя повна протилежність. Вона захоплюється тим, що цікавить жінок, які живуть за серіалом “Секс і місто””, – розповіла Олександра Машлятіна.

“Якщо чесно”

Переконатися в цьому можна буде вже сьогодні, 15 січня, о 19:00. Вмикайте ТЕТ і закохуйтеся всією родиною у серіал “Якщо чесно” – романтичну комедію про стосунки та все, що до них додається.