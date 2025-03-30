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З пікантним декольте та пишною спідницею: принцеса Олександра в рожевій сукні приїхала на Бал
Принцеса Олександра Ганноверська була присутня разом зі своєю родиною на Балу троянд у Монако.
Молодша дочка принцеси Монако Кароліни – Олександра – приєдналася до сім'ї на щорічному Балу. Це 69-й Бал троянд, зібрані на якому кошти відправлять до Фонду княгині Грейс Келлі, яка, власне, була засновницею цього заходу в 50-х роках.
Цей бал, вперше влаштований 1954 року дружиною князя Монако Реньє III — Грейс Келлі , — тепер проводиться щорічно в березні у престижному «Зоряному залі» концертно-розважального комплексу Sporting Monte-Carlo. 1964 року з ініціативи княгині Монако Бал перетворився на благодійний захід.
Головують на Балу князь Альбер II та його сестра принцеса Кароліна.
Дочка принцеси Кароліни — принцеса Олександра — приїхала на Бал у ніжно-рожевій сукні з відвертим декольте та дуже пишною спідницею. На стегнах сукня була прикрашена рожевими квітами. 25-річна дівчина розпустила волосся, зробила легкий макіяж та доповнила образ дорогоцінним кольє на шиї.
Також на Балу була присутня княгиня Шарлін - дружина нині правлячого князя Альбера II - єдиного сина Грейс Келлі.