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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Події
Кількість переглядів
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З пікантним декольте та пишною спідницею: принцеса Олександра в рожевій сукні приїхала на Бал

Принцеса Олександра Ганноверська була присутня разом зі своєю родиною на Балу троянд у Монако.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська / © Getty Images

Молодша дочка принцеси Монако Кароліни – Олександра – приєдналася до сім'ї на щорічному Балу. Це 69-й Бал троянд, зібрані на якому кошти відправлять до Фонду княгині Грейс Келлі, яка, власне, була засновницею цього заходу в 50-х роках.

Цей бал, вперше влаштований 1954 року дружиною князя Монако Реньє III — Грейс Келлі , — тепер проводиться щорічно в березні у престижному «Зоряному залі» концертно-розважального комплексу Sporting Monte-Carlo. 1964 року з ініціативи княгині Монако Бал перетворився на благодійний захід.

/ © Getty Images

© Getty Images

Головують на Балу князь Альбер II та його сестра принцеса Кароліна.

Дочка принцеси Кароліни — принцеса Олександра — приїхала на Бал у ніжно-рожевій сукні з відвертим декольте та дуже пишною спідницею. На стегнах сукня була прикрашена рожевими квітами. 25-річна дівчина розпустила волосся, зробила легкий макіяж та доповнила образ дорогоцінним кольє на шиї.

Також на Балу була присутня княгиня Шарлін - дружина нині правлячого князя Альбера II - єдиного сина Грейс Келлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
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