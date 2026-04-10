- Дата публікації
-
- Категорія
- Події
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 1 хв
Захопливі і динамічні серіали на вечір, від яких не відірватись
У цій добірці нових серіалів ви знайдете історії, де кожен крок може стати останнім, а звичайне життя швидко перетворюється на гру у виживання.
«Демасковані»
Колишні шпигуни керують конспіративною квартирою в Берліні, поки загроза з минулого знову не дає про себе знати. Найбільшою їхньою проблемою стають переслідування, тому вони тікають від кілерів, агентів, колишніх коханців і старих ворогів, водночас намагаючись врятувати свій шлюб.
«Крадіжка»
Ретельно спланована операція з пограбування швидко виходить з-під контролю, коли деталі починають руйнувати ідеальний план. Учасники стикаються з непередбачуваними обставинами, а довіра між ними тріщить під тиском ризику. У центрі звичайна офісна працівниця, яка опиняється витягнутою у злочин.
«Свинцеві діти»
Молода педіатриня виявляє, що діти, які живуть поблизу металургійного заводу, страждають на отруєння свинцем, і ризикує всім заради їхнього порятунку. Серіал заснований на реальних подіях, які відбувалися у 1970-х роках в Польщі.
«Скарпетта»
Головна героїня Кей Скарпетта працює судмедексперткою і розслідує складні кримінальні справи, аналізуючи деталі, які інші не помічають. Вона стикається з серійними злочинами, загадковими смертями та заплутаними доказами, де правда прихована в найдрібніших нюансах.
«Лицар сімох королівств»
Сер Дункан Високий, мандрівний лицар-самозванець, який одного разу вирішує взяти участь у турнірі. Дункан знайомиться з малим хлопчиком, якого бере своїм зброєносцем і зовсім не підозрює, ким він є насправді.