Захопливі і динамічні серіали на вечір, від яких не відірватись

«Демасковані»

Колишні шпигуни керують конспіративною квартирою в Берліні, поки загроза з минулого знову не дає про себе знати. Найбільшою їхньою проблемою стають переслідування, тому вони тікають від кілерів, агентів, колишніх коханців і старих ворогів, водночас намагаючись врятувати свій шлюб.

«Крадіжка»

Ретельно спланована операція з пограбування швидко виходить з-під контролю, коли деталі починають руйнувати ідеальний план. Учасники стикаються з непередбачуваними обставинами, а довіра між ними тріщить під тиском ризику. У центрі звичайна офісна працівниця, яка опиняється витягнутою у злочин.

«Свинцеві діти»

Молода педіатриня виявляє, що діти, які живуть поблизу металургійного заводу, страждають на отруєння свинцем, і ризикує всім заради їхнього порятунку. Серіал заснований на реальних подіях, які відбувалися у 1970-х роках в Польщі.

«Скарпетта»

Головна героїня Кей Скарпетта працює судмедексперткою і розслідує складні кримінальні справи, аналізуючи деталі, які інші не помічають. Вона стикається з серійними злочинами, загадковими смертями та заплутаними доказами, де правда прихована в найдрібніших нюансах.

«Лицар сімох королівств»

Сер Дункан Високий, мандрівний лицар-самозванець, який одного разу вирішує взяти участь у турнірі. Дункан знайомиться з малим хлопчиком, якого бере своїм зброєносцем і зовсім не підозрює, ким він є насправді.