Залізна леді 2.0 та королева "сирних" промов: що відомо про Ліз Трасс – претендентку на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії

Після того, як Борис Джонсон оголосив про відставку, у Великій Британії почалися перегони за крісло прем'єр-міністра. Однією з тих, хто претендує на цю посаду, стала 46-річна міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Політикиню негласно називають "справжньою синьою" кандидаткою і Маргарет Тетчер 2.0, а ще до скандалів, пов'язаних із відставкою Джонсона, Трасс називали його головною наступницею, і це звання вона чудово підтверджувала, адже була однією з найстійкіших прихильниць прем'єра, захищаючи його до кінця.

Зараз Ліз не лідирує у внутрішньопартійному голосуванні, але входить до топ претендентів, разом із колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком. Проте прогнози на перемогу саме Трасс доволі переконливі. Тому пропонуємо дізнатися більш докладно про цю жінку, її політичну кар'єру, казуси і стиль, адже скоро вона може керувати однією з найсильніших і найрозвиненіших країн світу.

Елізабет Трас / Фото: Getty Images

Юність та освіта

Мері Елізабет Трасс народилася 26 липня 1975 року в Оксфорді, в сім'ї Джона Кеннета та Прісцили Мері Трасс. З раннього віку в сім'ї воліли використовувати її друге ім'я Елізабет, яке, без сумніву, є одним із найпопулярніших у Великій Британії, та в результаті воно скоротилося до більш простого Ліз. Батько майбутньої політикині був професором математики Лідського університету, а мати – медсестрою, вчителькою та учасницею "Кампанії за ядерне роззброєння Великої Британії".

Виросла Ліз у Шотландії, трохи жила в Канаді, потім повернулася до Великої Британії, де вивчала філософію, політику та економіку в Мертон-коледжі в Оксфорді. Під час навчання в коледжі Ліз підтримувала ліберал-демократів, і навіть 1994 року виступила з промовою на конференції, закликаючи до скасування монархії. Та незабаром, після закінчення навчання, 1996 року Трасс вступила до Консервативної партії, де залишається донині.

Liz Truss одержує monarchy на 1994 Lib Dem conference pic.twitter.com/zU09W4c4aR — Tides of History (@labour_history) July 14, 2022

Політична кар'єра

Після закінчення університету Трасс стала бухгалтеркою і працювала в компаніях Shell і Cable & Wireless, та вона завжди хотіла займатися політикою, чого активно прагнула. Після кількох безуспішних спроб 2010 року її нарешті обрали депутаткою від Південно-Західного Норфолка, а вже за два роки вона увійшла до складу уряду як міністерка освіти. 2016 року вона увійшла в історію, ставши першою жінкою-міністеркою юстиції та лордом-канцлеркою за тисячолітню історію.

Елізабет Трас / Фото: Associated Press

У квітні 2017 року Кабінет міністрів зажадав від Терези Мей звільнити Елізабет Трасс від обов'язків лорда-канцлерки. Тоді її призначили головною секретаркою Казначейства у другому кабінеті Терези Мей і, власне, це було пониження у посаді. 2019 року Ліз вже виявляла амбіції на крісло лідерки Консервативної партії на зміну Мей, коли та пішла у відставку, але врешті-решт вирішила не балотуватися і підтримала Бориса Джонсона, а під час формування його кабінету отримала посаду міністерки зовнішньої торгівлі та очільниці Торгової ради Великої Британії.

За Джонсона її кар'єра ще більше зросла. Так, 2021 року Ліз призначили на посаду міністерки закордонних справ, яку вона обіймає і донині. На цій посаді вона домоглася звільнення британських громадян Назанін Загарі-Реткліфф та Ануше Ашурі, яких було затримано в Ірані через звинувачення у шпигунстві і засуджено до п'яти років в'язниці, також Ліз зайняла жорстку позицію щодо вторгнення Росії до України.

"Ми вже активізувалися в Україні. Війна в Україні – це наша війна, це війна всіх, тому що перемога України – стратегічний імператив для всіх нас. Тяжке озброєння, танки, літаки – глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Нам треба це зробити, – сказала вона у своїй історичній промові у квітні 2022 року. – Водночас ми маємо надавати підтримку українському народу. Це означає допомагати біженцям, це означає доставляти їжу, ліки та інші предмети першої необхідності, це означає підтримувати економіку на плаву. Це також означає притягнення режиму Путіна до відповідальності за скоєні жахливі злочини".

Елізабет Трас / Фото: Getty Images

Невдала промова про сир

2014 року, обіймаючи посаду міністерки довкілля, продовольства та сільського господарства, на партійній конференції Ліз Трасс драматичним тоном і з дивною мімікою виголосила промову про імпорт товарів за кордон і, зокрема, про сир.

"Ми імпортуємо дві третини нашого сиру. Це ганьба", – сказала вона, скрививши обличчя.

Промова політикині миттєво стала мемом.

Але, окрім сиру, у політикині була ще одна незручна ситуація. Якось вона заблукала в кімнаті після пресконференції.

My favourite part of the Liz Truss leadership launch was when she got lost leaving the room pic.twitter.com/wqRgtXXBEf — James Davies (@jamesorharry) July 14, 2022

Особисте життя

Про своє особисте життя політикиня не дуже поширюється, але вона одружена з фінансовим директором Г'ю О'Лірі, з яким познайомилася на партійній конференції 1997 року. Вони одружилися за три роки, 2000-го, і в цьому шлюбі у них народилося дві доньки.

Однак 2006 року Трасс опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо про її роман із колишнім депутатом від консерваторів Марком Філдом, який на той час був її політичним наставником. Роман тривав близько 18 місяців до червня 2005 року.

Стиль

Елізабет – дуже стильна жінка і любить оригінальні вбрання. Посада не дозволяє їй носити надто екстравагантні луки, проте вона знаходить вихід, обираючи хоч і суворі сукні стриманих фасонів, та з цікавими деталями, яскравих і насичених відтінків.

Елізабет Трас / Фото: Associated Press

Елізабет Трас / Фото: Getty Images

До штанів вона також підходить оригінально, роблячи їх основним акцентом образу. Тож нудним вбрання політикині точно не назвеш.

Елізабет Трас / Фото: Associated Press

Також особливу увагу варто звернути на взуття міністерки, адже туфлі на підборах – однозначно її пристрасть. Ліз найчастіше обирає яскраві туфлі та ботильйони.

Елізабет Трас / Фото: Getty Images

Елізабет Трас / Фото: Getty Images

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