Запалили першу ялинку цієї зими: як на київському вокзалі Євген Хмара та Михайло Хома подарували людям дух Різдва
Центральний вокзал Києва знову став місцем, де починається диво. У самому серці столиці, серед гуркоту рейок і голосів пасажирів, запалала перша новорічна ялинка цієї зими.
Цьогоріч головними творцями святкового дива стали піаніст-віртуоз Євген Хмара, Михайло Хома (DZIDZIO) та ведучий вечора Юрій Горбунов. І разом вони перетворили вокзал на справжню різдвяну казку.
Щойно вечірні вогні згасли за вікнами вокзалу, у головному вестибюлі почали збиратися кияни та гості міста. Атмосфера нагадувала старі родинні фільми: діти бігали навколо ялинки, дорослі фотографувалися, а у повітрі відчувалася радість очікування.
Особливим сюрпризом для гостей стала Коза — традиційний різдвяний персонаж, з яким усі охочі могли зробити фото. Діти були у захваті, дорослі теж не приховували посмішок.
Музика, яка збирає людей
Коли до Юрія Горбунова приєднався Євген Хмара, зал завмер. Його акомпанемент — ніжний, теплий, емоційний — наповнив вокзал магічним звучанням. І саме під його музику та оплески людей загорілася новорічна ялинка.
Так почалося зимове святкування у столиці. Це вже добра традиція, адже більшість людей вважають, що ця ялинка завжди найтепліша. Вона наче обіймає вокзал і перетворює прощання на надію — на зустрічі, на нові історії, на щось світле попереду.
Михайло Хома та «Потяг до Різдва»
Згодом до свята долучився Михайло Хома, якого знають мільйони українців. Артист презентував новий кліп до сімейного фільму «Потяг до Різдва», прем’єра якого відбудеться вже завтра.
Це фільм — про родину, про віру у дива та про тепло, яке народжується там, де є любов. Ідеальна історія для святкового сезону.
Після прем’єри Михайло виконав пісню-молитву за Україну. У цей момент атмосфера у залі стала особливою, люди зупинялися, підспівували, хтось витирав сльози — щирість моменту заповнила простір до останнього куточка.
Після офіційної частини гості могли поспілкуватися з артистами, зробити фото чи взяти автограф. Дзідзьо та Євген Хмара не поспішали — кожному дарували кілька хвилин уваги, вітали зі святами, жартували та ділилися емоціями.
Для багатьох це стало маленьким символом початку різдвяного періоду — теплого, затишного та справжнього.
Ялинка на центральному вокзалі Києва — не просто декорація. Це знак надії, який щороку нагадує, що свято завжди поруч, навіть у місцях прощань і несподіваних зустрічей. А музика, яка звучала цього вечора, та щирість артистів зробили цю традицію надзвичайно особливою.
Побачити сімейну комедію «Потяг до Різдва» у кінотеатрах країни можна буде від 27 листопада.