Запалили першу ялинку цієї зими: як на київському вокзалі Євген Хмара та Михайло Хома подарували людям дух Різдва

Юрій Горбунов, Михайло Хома та Євген Хмара / © ТСН

Реклама

Цьогоріч головними творцями святкового дива стали піаніст-віртуоз Євген Хмара, Михайло Хома (DZIDZIO) та ведучий вечора Юрій Горбунов. І разом вони перетворили вокзал на справжню різдвяну казку.

Новорічна ялинка на Центральному вокзалі / © ТСН

Щойно вечірні вогні згасли за вікнами вокзалу, у головному вестибюлі почали збиратися кияни та гості міста. Атмосфера нагадувала старі родинні фільми: діти бігали навколо ялинки, дорослі фотографувалися, а у повітрі відчувалася радість очікування.

Особливим сюрпризом для гостей стала Коза — традиційний різдвяний персонаж, з яким усі охочі могли зробити фото. Діти були у захваті, дорослі теж не приховували посмішок.

Реклама

Музика, яка збирає людей

Юрій Горбунов / © ТСН

Євген Хмара / © ТСН

Коли до Юрія Горбунова приєднався Євген Хмара, зал завмер. Його акомпанемент — ніжний, теплий, емоційний — наповнив вокзал магічним звучанням. І саме під його музику та оплески людей загорілася новорічна ялинка.

Так почалося зимове святкування у столиці. Це вже добра традиція, адже більшість людей вважають, що ця ялинка завжди найтепліша. Вона наче обіймає вокзал і перетворює прощання на надію — на зустрічі, на нові історії, на щось світле попереду.

Михайло Хома та «Потяг до Різдва»

Михайло Хома та Євген Хмара / © ТСН

Михайло Хома / © ТСН

Михайло Хома / © ТСН

Згодом до свята долучився Михайло Хома, якого знають мільйони українців. Артист презентував новий кліп до сімейного фільму «Потяг до Різдва», прем’єра якого відбудеться вже завтра.

Це фільм — про родину, про віру у дива та про тепло, яке народжується там, де є любов. Ідеальна історія для святкового сезону.

Реклама

Після прем’єри Михайло виконав пісню-молитву за Україну. У цей момент атмосфера у залі стала особливою, люди зупинялися, підспівували, хтось витирав сльози — щирість моменту заповнила простір до останнього куточка.

Після офіційної частини гості могли поспілкуватися з артистами, зробити фото чи взяти автограф. Дзідзьо та Євген Хмара не поспішали — кожному дарували кілька хвилин уваги, вітали зі святами, жартували та ділилися емоціями.

Для багатьох це стало маленьким символом початку різдвяного періоду — теплого, затишного та справжнього.

Михайло Хома та Євген Хмара / © ТСН

Михайло Хома та Євген Хмара / © ТСН

Новорічна ялинка на центральному вокзалі / © ТСН

Ялинка на центральному вокзалі Києва — не просто декорація. Це знак надії, який щороку нагадує, що свято завжди поруч, навіть у місцях прощань і несподіваних зустрічей. А музика, яка звучала цього вечора, та щирість артистів зробили цю традицію надзвичайно особливою.

Реклама

Побачити сімейну комедію «Потяг до Різдва» у кінотеатрах країни можна буде від 27 листопада.