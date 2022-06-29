Життя з двома людожерами та 20 років в'язниці: сумна історія Гіслен Максвелл — поплічниці педофіла

Її ім'я останні кілька днів у всіх на устах. Скандальна подруга Джеффрі Епштейна отримала 20 років в'язниці за розбещення малолітніх та схилянню їх до проституції. На суді було доведено, що вона не лише постачала неповнолітніх дівчат Епштейну, а й сама брала участь в оргіях.

Репортер Mirror, який знав Гіслен особисто, розповів виданню про життя 60-річної Максвелл, яка пройшла між двома людожерами — батьком і коханцем, — яке, вочевидь, завершиться у в'язниці.

Джон Джексон був знайомий із Гіслен останні 30 років.

Життя Максвелл було схоже на американські гірки, на яких за стрімкими злетами завжди йдуть запаморочливі падіння.

Вона народилася 28 грудня 1961 року в сім'ї медіамагната Роберта Максвелла та Елізабет Максвелл, дослідниці Голокосту. Вона стала дев'ятою та останньою з дітей Максвеллів, на честь неї батько назвав яхту. Через три дні після народження Гіслен її старший брат Майкл, якому тоді було 15 років, потрапив у серйозну автокатастрофу, внаслідок якої він пролежав у комі 7 років до самої смерті.

Травма, спричинена цією трагедією, затьмарила сім'ї поява Гіслен. У три роки, щоб привернути увагу батьків, Максвелл заявила: "Мамо, я існую".

Роберт Максвелл / Фото: Associated Press

Після цього батько Гіслен — Роберт Максвелл — довгий час намагався компенсувати доньці недоотриману через трагедію, що сталася в сім'ї, увагу. У результаті батько сильно розпестив дочку. Мати Максвелл зізнавалася, що Гіслен стала розпещеною, "єдиною з дітей Максвелл, про яку я справді можна так сказати".

Гіслен Максвелл / Фото: Associated Press

На момент смерті батька Гіслен жила в Нью-Йорку, куди її відправили як його представника після того, як він придбав газету New York Daily News, яка зазнавала труднощів. Саме там у неї почалися романтичні стосунки з фінансистом Джеффрі Епштейном після того, як її познайомив із ним батько в 1980-х роках. Роберт Максвелл тоді все ще вважався шановним колишнім армійським офіцером, членом парламенту та успішним видавцем.

1991 року Роберт Максвелл загинув за нез'ясованих обставин під час прогулянки морською яхтою. Гіслен явно обожнювала свого батька, але, прилетівши на похорон на Канарські острови, намагалася не плакати від горя на людях. Вона попросила Джона Джексона написати їй звернення до представників ЗМІ, які чекають на пришвартовану яхту, названу на її честь, на якій сталася трагедія. Написану промову Максвелл виголосила спокійно, не показуючи явних емоцій, і легко перейшла на бездоганну іспанську мову для місцевих журналістів.

Гіслен Максвелл / Фото: Associated Press

Коли тіло доправили до Єрусалима для ретельно продуманого похорону та поховання на Олеонській горі, саме Гіслен організувала вивантаження труни.

Незабаром після цих подій з'ясувалося, що її покійний батько Гіслен вкрав мільйони фунтів стерлінгів з пенсійних фондів компаній, включаючи Mirror Group, загальна сума вкраденого становила близько 600 мільйонів доларів. Дон Джонсон припускає, що Гіслен знала про аферу батька, тому що в день відльоту з Гран-Канарії, коли всі покидали яхту Lady Ghislaine, мати Максвелл попросила його поквапити дочку, яка кудись зникла. Журналіст знайшов Гіслен у головному салоні яхти, вона керувала діями екіпажу, якому наказувала знищити всі документи навколо.

Також існує версія, що, можливо, Роберт Максвелл допомагав фінансувати Епштейна на ранній стадії його кар'єри фінансиста. І незважаючи на те, що Гіслен з великою ймовірністю знала про нечесність батька, вона продовжувала його виправдовувати:

"Він не був шахраєм, — сказала вона в інтерв'ю 1992 року. — Для мене злодій — це той, хто краде гроші. Чи вважаю я, що це зробив мій батько? Ні. Я не знаю, що він зробив. Очевидно, щось трапилося. Він поклав гроші у свою власну кишеню? Він втік із грошима? Ні. І це моє визначення шахрая".

Гіслен Максвелл / Фото: Getty Images

Після смерті Роберта Максвелла під судовий розгляд пішли двоє його синів. Коли репутація її сім'ї похитнулася, а двох її братів, Яна і Кевіна, було заарештовано і звинувачено в шахрайстві, Гіслен була змушена переїхати зі свого приголомшивого чотириповерхового особняка у Верхньому Іст-Сайді до однокімнатної квартири неподалік Центрального парку в Нью-Йорку.

Гіслен почала працювати в офісі агента з нерухомості, а також отримувала прибуток у розмірі 80 000 фунтів стерлінгів на рік від трастового фонду, створеного для неї батьком. Дя більшості це був дохід достатній дя комфортного життя, але Гіслен цих грошей було замало. Однак згодом вона стала відомою нью-йоркською світською левицею. і заплатив за це Джеффрі Епштейн.

Фактично мільярдер Епштейн зайняв місце її батька у фінансуванні її способу життя. Природа їхніх стосунків досі незрозуміла, кілька хатніх робітниць Епштейна пізніше показали, що він називав її своєю "головною дівчиною", яка також наймала, звільняла та керувала його персоналом. Відомо, що пара мала друзів у дуже високих колах, включаючи Білла Клінтона, Дональда Трампа і принца Ендрю. 2000 року Максвелл і Епштейн відвідали вечірку, влаштовану принцом Ендрю в маєтку королеви Сандрінгем, яка, як пізніше наполягав Ендрю, була "просто вікендом зі стріляниною".

Джеффрі Епштейн та Гіссен Максвелл / Фото: Getty Images

Тепер ми знаємо, що Гіслен заманювала молодих дівчат до особняків Епштейна, де їх піддавали розбещенню і сексуальному насильству. На суді прокурор заявила, що вона "полювала на вразливих молодих дівчат, маніпулювала ними і наражала на сексуальне насильство". Після того, як Епштейн наклав на себе руки у в'язниці 2019 року, Максвелл рік ховалася від ФБР.

Її заарештували 2 липня 2020 року у містечку Бредфорд, у штаті Нью-Гемпшир. Гілен висунули звинувачення за чотирма пунктами у зв'язку із сексуальним насильством над неповнолітніми і ще за двома – за надання неправдивих свідчень під присягою. Дон Джонсон каже, що такий шокувальний і сумний кінець її історії ніхто не міг собі цього уявити, і ставить собі запитання про те, чи був результат її життя викликаний її глибокою прихильністю до двох схильних до людоїдства чоловіків: батька і коханця.

Тепер, коли Гіслен відсиджуватиме свій 20-річний тюремний термін за торгівлю школярками, яких використала, щоб задовольнити себе та свого коханця-педофіла Джеффрі Епштейна, вона матиме достатньо часу, щоб подумати про двох чоловіків, які домінували в її житті.

Звичайно, тепер ми знаємо, що Гіслен також заманювала молодих дівчат до особняків Епштейна, щоб до них чіплялися. На суді прокурор заявила, що вона «полювала на вразливих молодих дівчат, маніпулювала ними та піддавала їх сексуальному насильству» з боку опального фінансиста, який наклав на себе руки у в'язниці 2019 року.

Засуджена за найстрашніші злочини, які тільки можна уявити, вона тепер проведе решту свого життя за ґратами.

Це шокуваьний і сумний кінець її історії, і, звичайно, ніхто з нас не міг собі цього уявити, коли ми бачили жінку в найщасливіші моменти її життя поряд із батьком.

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