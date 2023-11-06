Життєві комедійні історії: сьогодні відбудеться прем'єра серіалу "Волонтери" з Ласточкіним, Бокланом і Сопонару

Уже сьогодні, 6 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового комедійного серіалу "Волонтери" з зірками українського гумору – Ігорем Ласточкіним, Кирилом Ганіним, Станіславом Бокланом, Іриною Сопонару, "Тріо різні" та "Ветеранами космічних військ".

"Волонтери" на ТЕТ – серіал про надлюдей, які не знають слова "неможливо". Які, забуваючи про вік, сон і втому, збирають, донатять, готують, привозять, купують, відправляють, єднаються й дістають з-під землі все необхідне, щоб російський корабель скоріше знайшов відомі координати. "Волонтери" – це про всіх українців, які не на фронті. Про тебе, твого сусіда, однокласника, колегу й водія маршрутки. Про янголів-охоронців для супергероїв у пікселі.

"Волонтери" створені на основі успішного комедійного проєкту на ютубі – "Волонтери про волонтерів". Актор та учасник команди "Ветерани космічних військ" Артем Домницький підкреслив, що в цьому криється унікальність серіалу.

"Цікавий кейс того, як проєкт з ютубу перетворюється на повноцінний телевізійний серіал. Я не можу згадати, які ще проєкти з коротеньких роликів перетворювалися в повноцінні комедійні серіали. Думаю, це хороша практика", – поділився Домницький.

У серіалі знялися улюблені гумористи, які, не збавляючи обертів, підтримують країну актуальними жартами та масштабними волонтерськими зборами, тож грати їм майже не доводилося. На майданчику всі були собою.

"Мій герой – це по суті я, тому до образу свого персонажа я практично нічого не додавав і був собою. Тут якраз той випадок, коли нічого додавати й не треба було. Як у житті, так і в кадрі цього серіалу ми небайдужі чуйні люди", – зізнався Ігор Ласточкін.

За кожною волонтерською справою наших героїв стоїть історія, а за кожною доброю історією – міцний гумор.

"Це не проєкт, це мрія, це казка. І найголовніше, що ми з усім своїм натхненням, з усім своїм бажанням робимо це для українців. Я вважаю, що яка б складна ситуація не була, без гумору неможливо її пережити. Тому робимо людям хороший настрій", – прокоментував Кирило Ганін.

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