Зігріваємося кінопочуттями у лютому: добірка романтичних фільмів до Дня всіх закоханих

Неможливо залишитися байдужими до історій про почуття, які п'янять серця та нагадують про найбентежливіші моменти життя.

Напередодні чуттєвого свята лютого – Дня всіх закоханих, редакція ТСН.ua разом з платформою онлайн-телебачення Київстар ТБ, партнерським проєктом групи 1+1 media та компанії Київстар, підготували добірку романтичних кінострічок, які переконають, що кохання дійсно існує, як і безліч способів висловити свої почуття.

А обрати фільм – просто та зручно. Переходьте за посиланням і традиційно шукайте стрічку для перегляду в окремій добірці на Київстар ТБ.

Після

Це історія про те, як випадкова зустріч може перевернути звичний світ двох людей. Вона — старанна студентка та зразкова донька, а він — привабливий бунтар зі складним минулим. Живучи в паралельних всесвітах, вони навряд чи навіть поглянули б одне на одного. Сувора реальність приготувала парі чимало сюрпризів, наслідки яких їм доведеться усвідомити дещо пізніше. А поки що світ належить двом закоханим і нікому більше.

Побачення в Нью-Йорку

Фільм нагадує, що у житті завжди є місце випадковостям і збігам. Близькі друзі Венді та Майкл, молоді й амбітні, але в особистому житті зазнають суцільних поразок. У вічних спробах знайти постійного партнера хлопець та дівчина зазнавали краху. Їхні ідеали та надії руйнували ті, кому вони довірились. Тож після невдалих побачень друзі вирішили укласти між собою договір про вільні від зобов’язань стосунки. Подібні правила не залишають шансів почуттям, але розум часто не може справитися з велінням серця. Парі доведеться дізнатися, що це не під силу навіть тим, хто назавжди відмовився вірити в кохання.

Поспішай кохати

У сюжеті романтичної мелодрами фігурує хлопець на ім'я Лендон Картер, найпопулярніший старшокласник у школі, та Джеймі Салліван, звичайна та непоказна дівчина, у якої думки лише про навчання. Після чергової витівки Лендона змушують брати участь у постановці шкільної п'єси. Щоб зіграти свою роль, хлопцю знадобиться допомога Джеймі, яка люб’язно на це погоджується. Коли молоді люди пізнали одне одного краще, між молодими людьми спалахують почуття. Але скільки часу триватимуть ці стосунки – невідомо, адже Джеймі зберігає про себе деяку таємницю.

Гордість та упередження

У небагатого дворянина містера Беннета п'ятеро доньок – Джейн, Елізабет, Мері, Кітті та Лідія, яких потрібно видати заміж. Їхня мати, місіс Беннет, усіма силами намагається підшукати гідних кандидатів для своїх дівчаток. Шанс випадає, коли поруч з їхнім будинком оселяється заможний холостяк містер Бінглі. На одному з бальних прийомів жінка представляє доньок новому сусідові та його другові – містеру Дарсі. Однак, якщо містер Бінглі зачарував своєю добродушністю, то інший – містер Дарсі, в Елізабет викликав зворотні почуття. Проте протистояння між ними, що так швидко розгорілося, починає впевнено згасати, а замість почуття ворожості спалахує справжнє кохання.

Паралельні світи

Вони закохалися попри те, що належать до двох різних світів. Проти їхнього союзу виступає не тільки суспільство, але й сама гравітація їхніх рідних планет. Адам – відчайдушний хлопець із паралельного всесвіту. Він ледве зводить кінці з кінцями, але волю до життя та надію на світле майбутнє в ньому підтримують думки про Еден, яку він дуже давно випадково зустрів. Дівчина живе в зовсім іншому світі, розташованому так близько й одночасно настільки ж недосяжно. Юнак сповнений рішучості відшукати свою кохану, та навряд чи його може щось зупинити…

Один день

Щороку 15-го липня Емма Морлі та Декстер Мейг’ю роблять усе можливе, щоб зустрітися. Ця традиція народилася після випадкової спільної ночі, коли юні випускники Единбурзького університету зрозуміли, що хоч вони одне одному і не підходять, дружні стосунки цілком влаштують обох. Хто б міг подумати, що банальна фраза «давай залишимося друзями», яка, зазвичай, нічого не варта, трансформується у прихильність, сильнішу за пристрасть.

Ундіна

Історія всепоглинаючої любові на межі життя та смерті – класичний романтичний сюжет на тлі сучасної столиці Німеччини. Красуня Ундіна працює екскурсоводом та знає все про архітектуру Східного та Західного Берліна. Її розповідями заслуховуються відвідувачі виставки, зокрема, раптово захоплюють серце мрійника Крістофа. Знайомство молодих людей містичним чином зближує їх. Але в Ундіни є таємниця з минулого, що мучить дівчину – роман із людиною, яка зрадила та змусила відчути на собі стародавнє прокляття…

З любов‘ю, Розі

Розі та Алекс були найкращими друзями з дитинства і після закінчення школи збираються разом продовжити навчання в університеті. Раптово у їхніх долях відбувається різкий поворот. Алекс змушений із сім’єю переїхати до Дубліна, а Розі дізнається, що завагітніла від іншого хлопця. Шляхи кращих друзів розходяться, але у часи життєвої скрути вони продовжують шукати підтримки одне в одного. Незважаючи на те, що обставини розлучили героїв, Розі та Алекс через роки продовжують пам'ятати про те почуття, що поєднало їх у юності.

Ромео і Джульєтта

Один із популярних режисерських поглядів на відому трагедію Шекспіра з юним Леонардо Ді Капріо у головній ролі. Дії художнього фільму розгортаються в епоху Раннього Відродження в італійському місті Верона. Дві знатні родини — Монтеккі й Капулетті — ведуть ворожнечу між собою довгі роки. Юний Ромео Монтеккі страждає від нерозділеного кохання до неприступної дівчини Розаліни. У цей же час у будинку Капулетті починається пишний бал на честь заручин юної Джульєтти з графом Парісом. Саме там хлопець зустрічає дівчину неземної краси і забуває про всі свої колишні страждання. Ромео і Джульєтта закохуються одне в одного, але належать до двох ворогжих родин. Гарячі серця не зупинити, і це призводить до жахливої ​​трагедії.

Якщо я залишусь

Драматична кінострічка є екранізацією однойменного роману американської письменниці Гейл Форман. У центрі сюжету — юна, талановита старшокласниця Мія, яка найбільше у світі мріє вступити до музичної консерваторії «Джуліард». Як і всі дівчата свого віку, вона закохана в популярного в школі рокера Адама, група якого вже дає концерти в місті. На жаль, автокатастрофа забирає життя батьків та брата дівчинки. Сама Мія опиняється у лікарні у стані коми. Її душа має зробити серйозний вибір — продовжити жити без рідних людей і втілити свої мрії, або померти, щоб бути разом із сім'єю.

Щоденник Роуз

У лікарні для людей з ментальними розладами лежить пацієнтка, історія якої дуже нагадує легенду. Розанна Макналті перебуває у реабілітаційному центрі вже настільки довго, що ніхто не пам'ятає, як вона тут опинилася. Молодий лікар Грін приїжджає розібратися з її діагнозом й випадково знаходить щоденник дівчини, яка поступово розкриває перед ним свою долю. Багато років тому вона жила в маленькому ірландському містечку, де всі беззастережно дотримувалися суворих католицьких правил. Познайомившись з британським льотчиком, Розанна знайшла своє щастя, але нажила ворога в особі місцевого священника. Чим більше лікар спілкується з пацієнткою, тим ближче він опиняється до несподіваного відкриття…

Три метри над рівнем неба

Вони належать до абсолютно різних світів, але коли скромна дівчина зустрічає відчайдушного хлопця — кохання між протилежностями неминуче. Аче звинувачують у жорстокому побитті людини, засуджуючи до півтора року позбавлення волі, але відпускають під заставу. Тепер життя хлопця висить на волосині — одне неправильне рішення – і він опиниться за ґратами. Випадкова зустріч з милою Бабі, яка йому сподобалася, змушує його ризикувати своєю свободою. Аче бажає завоювати серце дівчини, та це не так просто — вона із заможної родини, і звичні методи на неї не діють… Та чи можливо розтопити цей холод?

Вічність між нами

У центрі сюжету – Райлі та Кріс, що без пам'яті закохані одне в одного. Дівчина хоче займатися творчістю, але її батьки-юристи вважають, що вона має піти їхнім шляхом і здобути серйозну фундаментальну освіту. Кріс дійсно цінує кохану та її мрії, і його підтримка дозволяє Райлі почуватися потрібною цьому світу. Після трагічної загибелі хлопця вона почувається по-справжньому спустошеною та самотньою. Через деякий час Райлі знаходить спосіб бачитися з духом Кріса, що застряг у просторі між життям і смертю. Та зустрічі з ним не зцілюють, а лише більше розбивають серце. Чи зможе вона зрозуміти, що їй треба рухатися далі та відпустити того, хто їй настільки дорогий?

Весільний переполох

Мері Фіоре — організаторка весільних церемоній, яка живе та надихається своєю роботою, але для особистого життя часу зовсім не залишається. Раптом в її житті з'являється випадковий незнайомець, привабливий лікар Стів, який рятує дівчину під час незначної аварії. Незабаром дівчина розуміє, що у неї спалахують почуття до нього, але, на жаль, не все так просто, як здавалося. Він заручений та вже готується до пишного весілля. Та яке розчарування чекає на Мері, коли вона дізнається, що Стів – наречений її клієнтки. Чи зможе дівчина пожертвувати власним щастям заради збереження репутації?

Дорогий Джон



Джон Тайрі та Саванна Лін Кертіс познайомилися на пляжі міста Вілмінгтон, куди хлопець ненадовго приїхав додому зі служби. Молоді люди провели разом два тижні, які закінчилися освідченням у палкому коханні та обіцянкою писати одне одному листи, доки головний герой перебуватиме в армії. Саванні важко переживати таку довгу розлуку, але Джон, як і раніше, отримує романтичні тексти від коханої. І ось одного разу вона зізнається, що зовсім скоро вийде заміж за іншого. Як вчинить юнак у такій складній ситуації, та чи вдасться закоханим зберегти своє кохання?

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