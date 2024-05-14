Зірки дубляжу мультфільму "Ґарфілд": Дантес у білій футболці, Мурафа – у майці з псом Патроном

На широкі українські екрани 23 травня виходить мультфільм із улюбленцем мільйонів – рудим котом Ґарфілдом.

Котик не любить понеділки, обожнює лазанью і щодня проводить біля телевізора. Проте цього разу на нього чекає несподівана пригода за межами дому. Після випадкової зустрічі зі своїм давно загубленим батьком – замурзаним вуличним котом – Ґарфілд і його друг Оді змушені залишити безтурботне життя і вирушити у шалену мандрівку.

Разом із яскравими героями у неймовірну пригоду відправляється і фантастична зіркова команда дубляжу:

Джон

Володимир Дантес

Харизматичний співак Володимир Дантес подарував свій голос Джону – власнику рудого кота Ґарфілда.

"Я сам дуже люблю мультики і був радий, коли мені запропонували, щоб моїм голосом говорив Джон. Тепер залишилось отримати велику роль в озвученні якогось захопливого фільму чи краще мультфільму.

Мій персонаж має істеричний тип темпераменту, бо з ним завжди трапляються якісь пригоди, тому в мене було дуже багато реплік саме з вигуками. Це було дуже смішно та весело. Як я вже казав, він – класний, добрий і трішки панікер".

Роланд

Григорій Герман

Голосом ведучого та шоумена Григорія Германа заговорив кремезний шарпей Роланд.

"Великий, сильний, мовчазний, у зморшках. Все наче про мене. Хіба що з мовчазним запитання. Тож які у мене емоції до мого персонажа? Братські! Тим більше, я завжди любив шарпеїв. Проте ближче до кінця він розкриється з геть іншого боку. Як? Побачите у кінотеатрах!"

Нолан

Мурафа

Екцентричного і трішки дивукуватого Нолана – вірного напарника Роланда – здублював український блогер Мурафа.

"Для мене це перший досвід у дубляжі, і я вже давно мріяв спробувати свої сили у новому амплуа. Нолан – крутий пес: він веселий, смішний, трохи вітряний, і хоча на перший погляд здається справжнім забіякою, згодом розумієш, що в душі він добрий і відданий. А ще він справжній друг для Роланда, а їхній дует то взагалі щось".

Отто

Михайло Кукуюк

У темпераментного Отто перевтілився актор театру і кіно Михайло Кукуюк.

"Персонаж, якого я здублював – харизматичний й неординарний. Він безумовно любить свою Етель, яка опинилася замкненою у контактному зоопарку, та робить усе, аби знову опинитися поруч із нею. Мені надзвичайно імпонує його образ та вірність коханій жінці. Попри те, що Отто доволі замкнутий в собі та мовчазний персонаж, він точно не залишить вас байдужим.

А ще я від душі рекомендую дивитися анімацію усією родиною, адже попри ті страшні події, які зараз відбуваються навколо нас, саме перегляд кіно з найріднішими дає відчуття радості і єднання, якого ми так прагнемо".

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