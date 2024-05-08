Зірки дубляжу сімейної пригоди "Уявні друзі": Даша Квіткова – у смугастій сорочці, Назар Задніпровський – у бежевій футболці

На широкі українські екрани 16 травня виходить сімейна пригода "Уявні друзі" від режисера Джона Кразінські, у якій зіграв Раян Рейнольдс. А голосами відомих акторок – Блейк Лайвлі, Емілі Блант, Емі Шумер та Аквафіни – заговорили анімаційні герої.

Це яскрава історія про дівчинку, яку звати Бі. Вона усвідомлює, що може бачити уявних друзів – фантастичних істот, яких багато хто у своєму житті вигадував. Розуміючи свою суперсилу, Бі вирушає у захопливу подорож, щоб відновити зв’язок між забутими уявними друзями і їхніми дітьми.

Свої голоси в українському дубляжі героям напіванімаційного комедійного фентезі подарували Даша Квіткова і Назар Задніпровський.

Даша Квіткова

Даша Квіткова дебютувала у ролі Єдиноріжки.

"Це вперше мені довелося дублювати анімаційного героя. Попри те, що було складно, адже я ще не знаю всіх нюансів професії, я була у захваті від процесу. Це такий крутий досвід – ти на 100 відсотків перевтілюєшся у свого персонажа і наче проживаєш з ним маленьке життя. Моя героїня Єдиноріжка – чарівна, емоційна, надзвичайно мрійлива та легка, тож мені здається, що в цьому ми з нею подібні.

Даша Квіткова

А тема уявних друзів мені близька, оскільки мій син Левчик вже має власного уявного друга – маленького жука Сонечка, який обов'язково має бути веселим. Він приходить в гості до синочка кожного вечора перед сном, і Лев завжди розповідає мені, як Сонечко повзе до нього, цілує його і вони засинають разом.

Я щиро раджу кожному завітати на прем'єру "Уявних друзів" у кінотеатрах, адже це історія для всієї родини. Це кіно щире, добре, а ще вчить бути вільними у своїх емоціях і попри вік завжди дослухатися до своєї внутрішньої дитини", – поділилася Даша.

Даша Квіткова

Харизматичний і завжди усміхнений актор театру та кіно Назар Задніпровський подарував свій голос великому фіолетовому Блу. В доробку Назара чимало фантастичних ролей в дубляжі, а дублювати анімації він готовий хоч кожного дня:

Назар Задніпровський

"Для мене це не просто робота, а певна місія. Я щиро люблю український дубляж і хочу, щоб глядачі в нашій країні мали змогу дивитися улюблені фільми рідною мовою. Особливо зараз, коли, як ніколи, важливо популяризувати українську мову та вітчизняний дубляж.

Назар Задніпровський

Блу – надзвичайно харизматичний та позитивний уявний друг. А сама історія вчить нас банальній, але важливій істині – дитинство швидкоплинне, адже ще донедавна ти сам був дитиною, а тепер дивишся, як ростуть твої діти. Тому цінуйте кожну мить, не нехтуйте часом разом і обов'язково ходіть в кіно на теплі родинні історії!"

Назар Задніпровський

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