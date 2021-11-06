Зірки каналу "1+1" протестували програму осмисленого схуднення від відомої дієтологині

Знаменитості завітали на презентацію програми схуднення від Наталії Самойленко.

Ранкові ведучі телеканалу "1+1" — Людмила Барбір, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, ведуча Надія Матвєєва, співачки — Наталка Карпа та Маша Фокіна, тренерка-дієтологиня Ксенія Литвинова та психологиня Алла Клименко відвідали презентацію унікальної програми відпочинку, відновлення та схуднення WELL & MIROTEL від відомої української дієтологині та постійної експертки "Сніданку з 1+1" — Наталії Самойленко.

Гала-вечір на честь презентації програми схуднення від Наталії Самойленка/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Захід відбувся у центрі Трускавця – у готелі MIROTEL RESORT & SPA.

Зіркові гості першими випробували на собі цю програму, яка дозволить кожному охочому легко знайти свою формулу ідеальної ваги і залишитися в ній назавжди.

Зірки на гала-вечорі у Трускавці/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Ідея поєднати схуднення з відпусткою та зробити обидва процеси комфортним відвідала Наталю Самойленко давно. Але саме зараз, коли весь світ вже майже два роки перебуває у стані локдауну, ця ідея стала особливо актуальною. Адже карантинні заходи та пов'язані з ним обмеження активності принесли світові ще одну тіньову пандемію – тотальне збільшення загальної ваги населення. За даними ВООЗ, кожна третя людина додала масу за час карантину, а середня цифра збільшення ваги – плюс шість кілограмів на кожного мешканця Землі.

Наталія Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Безперечна перевага програми в тому, що відтепер усі охочі зможуть поєднати приємне з корисним: вирушити у відпустку для повної перепрошивки свого способу життя та харчування. І якщо когось лякають жорсткі обмеження, то даремно: принцип Наталі Самойленка – поміркованість у всьому.

Наталія Самойленко

"Коли пацієнти запитують мене, чи можна вживати спиртне чи солодке, я завжди говорю, що моя система будується не на забороні, а на помірному вживанні. Якщо у людини немає жорстких протипоказань, то їй можна все, я лише окреслюю певні рамки, прийнятні для її організму", – каже дієтологиня.

Наталія Самойлено/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

За багато років зірковий дієтолог сформулювала власне склепіння правил різноманітного, повноцінного та корисного харчування, яке працює в будь-якій ситуації. Щохвилини спілкування зі своїми зірковими гостями та журналістами Наталія Самойленко використала для того, щоб поділитися своїми знаннями. Навіть галавечеря, яку вів телеведучий Руслан Сенічкін, була організована як чудовий майстерклас "Правила ідеальної вечері". Щоправда, гостям – а багатьох із них не один рік консультує Наталія Олександрівна – так хотілося сказати щось хороше своєму лікареві, що вечір швидко став схожим на святкування дня народження. Втім, це був день народження нового проєкту.

Наталія Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Родзинкою вечора стала поява чудового українського музиканта-віртуоза та композитора Євгена Хмари. Його таланту аплодував Білий дім та Букінгемський палац, а в Україні він, за участю двох сотень інструментів оркестру, збирає концертні зали Палацу України та Жовтневого. Композитор, піаніст-віртуоз буквально зарядив усіх позитивом.

Сам Євген зізнався, що пише свою музику виключно в хорошому настрої, коли в житті все складається найкраще, напевно, цей настрій якимось магічним чином передається через ноти оточенню.

У Трускавці Євген з'явився невипадково. Спеціально для програми Наталії Самойленко він написав "Мелодію стрункості", яку сам же презентував гостям.

Наталія Самойленко та Євген Хмара/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Вже неодноразово вчені доводили, що музика впливає на склад води. Негативні мелодії руйнують молекули та змушують їх рухатися хаотично та безладно. Позитивна музика навпаки, впорядковує їхній рух. А оскільки людина в середньому на 60 відсотків складається із води, то правильна музика може змінити її.

"Мелодія стрункості" від відомого музиканта — це справжня сенсація, гідна книги рекордів Гіннеса, — це перша у світі музика, написана спеціально для програми оптимального схуднення. І випробувати її чарівну дію на собі зможе кожен охочий відпочити у новому форматі, вигаданого Самойленко.

Євген Хмара та Наталія Самойленко/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Великий плюс цієї програми схуднення в тому, що вона розрахована на будь-який термін та гаманець. Ви можете вибрати тижневе перебування з певним набором досліджень та процедур, можете залишитись у готелі на десять днів, можете провести тут два тижні. Наче пазл, кожен пацієнт може скласти список своїх побажань, а досвідчений лікар запропонує персональний план схуднення та оздоровлення. Різновидів програми сьогодні цілих шість – три повні та три скорочені: залежно від терміну перебування та вибору оздоровчих опцій.

Зірки на гала-вечорі/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Програма схуднення починається з медичних аналізів та необхідних обстежень. Після ретельного вивчення особливостей організму та його біоритміки, кожен пацієнт отримує ексклюзивний, особистий, створений цілеспрямовано для нього раціон харчування, який включає набір продуктів, їх правильний розподіл протягом дня та час їди. А SPA-процедури, прогулянки, мінеральна вода та інші приємні моменти, доступні в готелі, допоможуть закріпити результат.

Надія Матвєєва, Наталія Самойленко, Наталка Карпа/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Ноу-хау програми є і супровід пацієнта після його перебування в готелі. Нехай ніхто навіть не сподівається, що повернувшись додому, зможе повернутися до колишнього способу життя. З метою підтримки пацієнта та закріплення результатів та нових звичок створено спеціальний чат-бот, які ще ласкаво називають "Дієт-нянею". Щодня у потрібний час "няня" нагадає підопічному, що потрібно робити, а ввечері попросить звіт за минулий день.

Страва за програмою Самойленка

Страви за програмою Наталії Самойленко

Безумовно, за три дні гості могли протестувати лише окремі опції програми схуднення та дізнатися про її принципи, але цього виявилося достатньо, щоб багато хто захотів сюди повернутися.

Маша Фокіна, Наталка Карпа, Надія Матвєєва, Людмила Барбір, Неля Шелкопляс/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

"Майже два роки я не дозволяла собі відірватися від дочки навіть на короткий термін, адже я зовсім божевільна матуся, яка досі годує дитину грудьми. Рішення приїхати до Трускавця, щоб познайомитися з програмою Наталії Самойленко, далося мені нелегко. Але я ні хвилини про це не шкодую! Адже я чудово відпочила, отримала дуже якісні знання про свій організм, надихнулася і готова згортати гори. Та й грудне вигодовування настав час припиняти, так що все трапилося дуже до речі", — поділилася Наталка Карпа.

Надія Матвєєва, Наталія Самойленко, Наталка Карпа, Іванна Слабошпицька/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

"Так вийшло, що я жодного разу раніше не був у Трускавці, але я закохався у це дивовижне місто. Тут дивовижна природа, кришталево чисте повітря, смачна та корисна мінеральна вода – все це, певен, творить дива з нашим здоров'ям. Обов'язково привезу сюди свою маму на оздоровлення", — сказав Руслан Сенічкін, який цілий день знайомився з містом та встиг відвідати всі його найвищі точки.

Зірки на гала-вечорі у Трускавці/Фото Ростислав Болюк, Діана Лебідь

Дієтологиня Наталія Самойленко про нову програму схуднення, яка задіює всі органи почуттів

Презентація програми схуднення від дієтологині Наталії Самойленко (27 фото)

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