Зірки на благодійному бранчі: Ілона Гвоздьова у романтичній сукні, Амадор Лопес – у піджаку з торочкою

На заході збирали кошти для "титанових людей".
У Києві, у ресторані BAO, відбувся двадцятий благодійний бранч жіночого ком'юніті Ukraine Women Unity (UWU).
Ведучими заходу були співзасновниця клубу Ілона Гвоздьова і блогер Андрій Черепущак "Галицька діва".
Метою івенту був збір на лікування, протезування і реабілітацію важкопоранених військовослужбовців.
Бранч відвідали військові, українські герої – Антон Іванців і Олександр Зозуляк, які захищали нашу країну під Бахмутом і поблизу села Санжарівка на Донеччині. Олександр показав, як працює його біонічний протез руки, а Антон розповів про можливості сучасних протезів та адаптацію поранених військовослужбовців.
Було зібрано 250 тисяч гривень, які передадуть до Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.
Цього дня гарний настрій своїми піснями дарували артисти:
Masha Danilova запалила під хіт "Лампочки", а також познайомила зі своїм новим треком "Звичайний".
Молодий технопопгурт DUBKY виконали пісні "Не любиш" і "Квіти". Його учасники Андрій Гроза та Артем Вєлік створюють сингли, поєднуючи попвиконання, біти і національні мотиви.
Артистка Поліна Дашкова потішила багатьма улюбленим хітом "Плакала калина".
Співачка REYA захопила виконанням композиції "Параноя" і кавером на пісню "Любий, кохай мене".
Виконавиця Mari Sem красиво заспівала трек "Queen of Drama".
А музично завершив івент співак і хореограф Амадор Лопес, який спочатку провів запальний танцювальний майстерклас, а потім виконав кілька синглів, один із яких вірусний "Не москаль".
Розглянемо образи учасників бранчу.
Ілона Гвоздьова сяяла на заході у романтичній довгій сукні з різнокольоровим квітковим принтом від українського бренду Some.Art.In. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз, ґудзики і пишні рукава. Талію вона підкреслила тканинним поясом із пряжкою з камінням.
Сукню зірка поєднала з елегантними зеленими сережками та золотистими босоніжками на шпильках.
Андрій Черепущак був одягнений у чорні штани і драматичний чорний піджак із родзинкою – спина була прозорою і розшита мереживом.
Амадор Лопес обрав для своєї появи чорний піджак, прикрашений блискучою торочкою, чорні футболку і штани та білі кросівки.
Оля Цибульська одягла білий довгий светр і білі штани-кльош, які скомбінувала з чорними ботильйонами на шпильках і чорною сумкою. На шиї у неї була підвіска у вигляді зеленої пташки.
Анна Малиновська продемонструвала елегантний образ total black, який складався з атласної сукні міді, жакета з чорними тканинними трояндами на лацкані і поясі, а також чорних замшевих туфель.
Юла позувала у чорному шкіряному жакеті оверсайз, білому топі, чорних шкіряних штанях, романтичних чорних рукавичках у дрібний горошок і чорному взутті на грубій підошві.
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