Зірки на благодійному бранчі: Ілона Гвоздьова у романтичній сукні, Амадор Лопес – у піджаку з торочкою

На заході збирали кошти для "титанових людей".

У Києві, у ресторані BAO, відбувся двадцятий благодійний бранч жіночого ком'юніті Ukraine Women Unity (UWU).

Ведучими заходу були співзасновниця клубу Ілона Гвоздьова і блогер Андрій Черепущак "Галицька діва".

Андрій Черепущак та Ілона Гвоздьова/Фото Володимир Коваленко і Сергій Пришляк

Ілона Гвоздьова та Андрій Черепущак/Фото Володимир Коваленко

Метою івенту був збір на лікування, протезування і реабілітацію важкопоранених військовослужбовців.

Бранч відвідали військові, українські герої – Антон Іванців і Олександр Зозуляк, які захищали нашу країну під Бахмутом і поблизу села Санжарівка на Донеччині. Олександр показав, як працює його біонічний протез руки, а Антон розповів про можливості сучасних протезів та адаптацію поранених військовослужбовців.

Олександр Зозуляк/Фото Сергій Пришляк

Антон Іванців і Олександр Зозуляк/Фото Володимир Коваленко і Сергій Пришляк

Олександр Зозуляк, Антон Іванців із дружиною, Андрій Черепущак, Анна Малиновська/Фото Володимир Коваленко

Було зібрано 250 тисяч гривень, які передадуть до Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.

Цього дня гарний настрій своїми піснями дарували артисти:

Masha Danilova запалила під хіт "Лампочки", а також познайомила зі своїм новим треком "Звичайний".

Masha Danilova/Фото Володимир Коваленко

Молодий технопопгурт DUBKY виконали пісні "Не любиш" і "Квіти". Його учасники Андрій Гроза та Артем Вєлік створюють сингли, поєднуючи попвиконання, біти і національні мотиви.

DUBKY/Фото Володимир Коваленко

Артистка Поліна Дашкова потішила багатьма улюбленим хітом "Плакала калина".

Поліна Дашкова/Фото Володимир Коваленко

Співачка REYA захопила виконанням композиції "Параноя" і кавером на пісню "Любий, кохай мене".

REYA/Фото Володимир Коваленко

Виконавиця Mari Sem красиво заспівала трек "Queen of Drama".

Mari Sem/Фото Володимир Коваленко

А музично завершив івент співак і хореограф Амадор Лопес, який спочатку провів запальний танцювальний майстерклас, а потім виконав кілька синглів, один із яких вірусний "Не москаль".

Амадор Лопес/Фото Сергій Пришляк

Розглянемо образи учасників бранчу.

Ілона Гвоздьова сяяла на заході у романтичній довгій сукні з різнокольоровим квітковим принтом від українського бренду Some.Art.In. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз, ґудзики і пишні рукава. Талію вона підкреслила тканинним поясом із пряжкою з камінням.

Ілона Гвоздьова, Оля Цибульська та Андрій Черепущак/Фото Володимир Коваленко

Сукню зірка поєднала з елегантними зеленими сережками та золотистими босоніжками на шпильках.

Ілона Гвоздьова та Ольга Нічухіна/Фото Володимир Коваленко

Андрій Черепущак був одягнений у чорні штани і драматичний чорний піджак із родзинкою – спина була прозорою і розшита мереживом.

Андрій Черепущак/Фото Володимир Коваленко

Андрій Черепущак/Фото Сергій Пришляк

Амадор Лопес обрав для своєї появи чорний піджак, прикрашений блискучою торочкою, чорні футболку і штани та білі кросівки.

Амадор Лопес/Фото Володимир Коваленко

Оля Цибульська одягла білий довгий светр і білі штани-кльош, які скомбінувала з чорними ботильйонами на шпильках і чорною сумкою. На шиї у неї була підвіска у вигляді зеленої пташки.

Оля Цибульська/Фото Володимир Коваленко

Анна Малиновська продемонструвала елегантний образ total black, який складався з атласної сукні міді, жакета з чорними тканинними трояндами на лацкані і поясі, а також чорних замшевих туфель.

Анна Малиновська/Фото Володимир Коваленко

Юла позувала у чорному шкіряному жакеті оверсайз, білому топі, чорних шкіряних штанях, романтичних чорних рукавичках у дрібний горошок і чорному взутті на грубій підошві.

Ілона Гвоздьова та Юла/Фото Володимир Коваленко

Анна Луценко, Олексій Донцов і Ольга Женевська/Фото Володимир Коваленко

Анна Гриценко/Фото Володимир Коваленко

Вікторія Кагаловська, Ольга Котлярчик, Анна Малиновська, Марина Арістова/Фото Володимир Коваленко

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