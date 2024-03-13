Зірки на благодійному бранчі: Євгенія Власова у фісташковому світшоті, KHAYAT – у костюмі-трійці

На заході говорили про жіночу життєву енергію.
У Києві відбувся благодійний бранч Connecting Women, на якому говорили про життєву енергію жінки.
Івент відвідала артистка Євгенія Власова і акторка, зірка фільму "Смак свободи" Тетяна Малкова.
Засновниця бранчу і премії "Жінка України" Інна Гелетюк розповіла про формулу життєвої енергії української жінки. А спікерка заходу – фітнес-тренерка та інфлюенсерка Катя Жесть поділилася порадами на тему "Як тіло допомагає утримати ментальне здоров'я".
Музичним подарунком присутніх потішив співак KHAYAT, який з'явився там у стильному образі. На ньому був чорний костюм-трійка у білу смужку.
Розглянемо стильні образи учасниць бранчу.
Євгенія Власова постала у світшоті світло-фісташкового кольору, молочних штанях і замшевих лоферах із металевою фурнітурою.
Тетяна Малкова обрала для своєї появи діловий образ total black, який складався із жакета, жилета і штанів зі стрілками. Свій лук вона розбавила червоним намистом із бісеру.
Інна Гелетюк поєднала шовкову зелену блузку з ніжно-рожевим штанним костюмом і пудровими туфлями-човниками.
Катя Жесть одягла чорний жакет із широкими плечами, блакитну сорочку і джинси-кльош. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.
Ольга Женевська сяяла у сукні кольору фуксії з білим ремінцем, яку скомбінувала з бежевими туфлями-човниками на шпильках.
На Анні Луценко був білий костюм зі штанями-палацо і чорний топ із вишитими золотими ластівками. Шию вона прикрасила ланцюжками з перлами.
Анна Малиновська була одягнена в оксамитову синю сорочку із чорним поясом і темну атласну сукню, а Марина Гайович – у штанний костюм сливового відтінку з хусткою-паше.
До слова, частину прибутку від івенту передадуть на закупівлю дронів для ЗСУ.
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