Зірки на благодійному бранчі: Євгенія Власова у фісташковому світшоті, KHAYAT – у костюмі-трійці

На заході говорили про жіночу життєву енергію.

У Києві відбувся благодійний бранч Connecting Women, на якому говорили про життєву енергію жінки.

Івент відвідала артистка Євгенія Власова і акторка, зірка фільму "Смак свободи" Тетяна Малкова.

Євгенія Власова

Засновниця бранчу і премії "Жінка України" Інна Гелетюк розповіла про формулу життєвої енергії української жінки. А спікерка заходу – фітнес-тренерка та інфлюенсерка Катя Жесть поділилася порадами на тему "Як тіло допомагає утримати ментальне здоров'я".

Інна Гелетюк

Катя Жесть

Музичним подарунком присутніх потішив співак KHAYAT, який з'явився там у стильному образі. На ньому був чорний костюм-трійка у білу смужку.

KHAYAT

KHAYAT

Розглянемо стильні образи учасниць бранчу.

Євгенія Власова постала у світшоті світло-фісташкового кольору, молочних штанях і замшевих лоферах із металевою фурнітурою.

Ольга Женевська, Євгенія Власова й Анна Луценко

Тетяна Малкова обрала для своєї появи діловий образ total black, який складався із жакета, жилета і штанів зі стрілками. Свій лук вона розбавила червоним намистом із бісеру.

Тетяна Малкова і Марина Гайович

Інна Гелетюк поєднала шовкову зелену блузку з ніжно-рожевим штанним костюмом і пудровими туфлями-човниками.

Інна Гелетюк

Катя Жесть одягла чорний жакет із широкими плечами, блакитну сорочку і джинси-кльош. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.

Катя Жесть

Ольга Женевська сяяла у сукні кольору фуксії з білим ремінцем, яку скомбінувала з бежевими туфлями-човниками на шпильках.

Ольга Женевська

На Анні Луценко був білий костюм зі штанями-палацо і чорний топ із вишитими золотими ластівками. Шию вона прикрасила ланцюжками з перлами.

Інна Гелетюк, Анна Луценко, Катя Жесть і Ольга Женевська

Анна Малиновська була одягнена в оксамитову синю сорочку із чорним поясом і темну атласну сукню, а Марина Гайович – у штанний костюм сливового відтінку з хусткою-паше.

Марина Гайович, Інна Гелетюк, Анна Луценко, Анна Малиновська, Ольга Женевська

До слова, частину прибутку від івенту передадуть на закупівлю дронів для ЗСУ.

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