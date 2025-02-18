Зірки на бранчі: Оля Цибульська у леопардовому вбранні, Анна Саліванчук – у мінісукні з рюшами

Бранч був присвячений романтичній комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".
Співачка Оля Цибульська, акторка Анна Саліванчук, кіноблогерка Марина Шульц та інші взяли участь у Brucnh + Public Talk від Viva!, який відбувся у ресторані FrouFrou у Києві.
Івент був присвячений поверненню на великі екрани культової Бріджит Джонс, яку грає чарівна американська акторка Рене Зеллвеґер.
Спікери разом із учасницями бранчу обговорили новий фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". Зокрема говорили про те, як змінилася Бріджит за ці роки; що спільного кожна з учасниць бачить у головній героїні; жіночі історії після розлучення – у кіно та в реальному житті; чи реально знайти кохання у додатках для знайомств.
Зіркові гості івенту продемонстрували стильні образи. Пропонуємо їх розглянути.
Оля Цибульська постала у сукні, яка складалася з леопардової спідниці і чорного верху з V-подібним вирізом. Лук співачка доповнила чорними капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями.
Оля зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха масивними золотими сережками.
Анна Саліванчук з'явилася у кокетливій чорно-білій мінісукні з рюшами на спідниці і манжетах. Вбрання мало спокусливе декольте і декоративні білі ґудзики.
На акторці також були чорні капронові колготи і чорні високі чоботи на шпильках. Анна зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж. Із прикрас вона використала великі сережки-кільця, білий хрестик на чорному ланцюжку і каблучки.
Марина Шульц обрала білий костюм, що складався з подовженого жакету оверсайз і штанів-палацо зі стрілками, і чорне взуття на підборах. У неї було ідеально рівне укладання і мейкап із чорними стрілками і червоною помадою. Шию Марина прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.
У бранчі також взяли участь Анна Луценко, Ольга Женевська, Дарина Лотоцька, Ольга Федорущенко, Світлана Охрименко, Марина Арістова та інші.
Про фільм:
Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?
Прокат романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" в українських кінотеатрах триває.
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