Зірки на бранчі: Оля Цибульська у леопардовому вбранні, Анна Саліванчук – у мінісукні з рюшами

Співачка Оля Цибульська, акторка Анна Саліванчук, кіноблогерка Марина Шульц та інші взяли участь у Brucnh + Public Talk від Viva!, який відбувся у ресторані FrouFrou у Києві.

Марина Шульц, Оля Цибульська, Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Івент був присвячений поверненню на великі екрани культової Бріджит Джонс, яку грає чарівна американська акторка Рене Зеллвеґер.

Спікери разом із учасницями бранчу обговорили новий фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". Зокрема говорили про те, як змінилася Бріджит за ці роки; що спільного кожна з учасниць бачить у головній героїні; жіночі історії після розлучення – у кіно та в реальному житті; чи реально знайти кохання у додатках для знайомств.

Марина Шульц, Оля Цибульська, Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Зіркові гості івенту продемонстрували стильні образи. Пропонуємо їх розглянути.

Оля Цибульська постала у сукні, яка складалася з леопардової спідниці і чорного верху з V-подібним вирізом. Лук співачка доповнила чорними капроновими колготами і чорними гостроносими туфлями.

Марина Шульц, Оля Цибульська, Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Оля зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха масивними золотими сережками.

Анна Саліванчук з'явилася у кокетливій чорно-білій мінісукні з рюшами на спідниці і манжетах. Вбрання мало спокусливе декольте і декоративні білі ґудзики.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

На акторці також були чорні капронові колготи і чорні високі чоботи на шпильках. Анна зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж. Із прикрас вона використала великі сережки-кільця, білий хрестик на чорному ланцюжку і каблучки.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Марина Шульц обрала білий костюм, що складався з подовженого жакету оверсайз і штанів-палацо зі стрілками, і чорне взуття на підборах. У неї було ідеально рівне укладання і мейкап із чорними стрілками і червоною помадою. Шию Марина прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця.

Марина Шульц, Оля Цибульська, Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

У бранчі також взяли участь Анна Луценко, Ольга Женевська, Дарина Лотоцька, Ольга Федорущенко, Світлана Охрименко, Марина Арістова та інші.

Катерина Петренко, Марина Левицька, Ольга Федорущенко, Марина Арістова, Анна Саліванчук, Світлана Охрименко, Ольга Женевська, Анна Луценко, Катерина Соловчук/Фото David Neparidze

Мар'яна Іванчихіна, Ольга Женевська, Марина Шульц, Оля Цибульська, Анна Саліванчук, Анна Луценко, Дарина Лотоцька/Фото David Neparidze

Ольга Женевська і Світлана Охрименко/Фото David Neparidze

Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Катерина Соловчук, Катерина Петренко/Фото David Neparidze

Аліна Онопа, Оля Цибульська, Анна Луценко, Марина Стойко/Фото David Neparidze

Анна Луценко, Анастасія Шарова, Анна Саліванчук, Аліса Дікалова/Фото David Neparidze

Про фільм:

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

Прокат романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" в українських кінотеатрах триває.

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