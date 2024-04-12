Зірки на фешнпоказі: Євгенія Власова – у шкіряній спідниці, Ілона Гвоздьова – у кардигані з ромбами

У Києві відбувся показ колекції весна-літо 2024 українського бренду MORANDI. Фешнівент відвідали зіркові гості – Євгенія Власова та Ілона Гвоздьова.

Дизайнерка бренду Алла Коваленко та Євгенія Власова/Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Дизайнерка бренду Алла Коваленко та Ілона Гвоздьова/Фото Рибка Олександр

Євгенія Власова з'явилася у чорній водолазці в рубчик, шкіряній плісованій спідниці міді з прозорими вставками, в колготах в сітку і чорних туфлях на шпильках. На плечі вона накинула білий твідовий жакет із золотистими ґудзиками. У руках вона тримала замшеву сумку кольору кемел із білими деталаями.

Євгенія Власова/Фото Рибка Олександр

Артистка зробила укладання з локонами, макіяж із бордовою помадою і завершила лук прикрасами.

Ілона Гвоздьова одягла сині джинси і сіро-чорний кардиган із ромбами. У неї була акуратна зачіска, мейкап із акцентом на яскраво-червоній помаді та елегантні сережки. Вбрання танцівниця скомбінувала з чорною сумкою з плетінням.

Ілона Гвоздьова/Фото Рибка Олександр

Представлена колекція виготовлена з натурального льону. До неї увійшли класичні тренчі, костюми з жилетом, штани-палацо, сукні у стилі сафарі та комбінезони.

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Колірна гама лінійки: бежевий, коричневий, темно-синій, оливковий, охра.

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Романтизму та елегантності капсулі додають ґудзики з натуральної мушлі, квіти, торочка та елементи ручної роботи. Образи також доповнені прозорим шовком, сіткою, вуаллю і прикрасами.

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

Показ бренду MORANDI/Фото Рибка Олександр

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