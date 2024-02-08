Зірки на прем'єрі байопіку про сина Франка: В'ячеслав Довженко, Ірина Кудашова, Олексій Тритенко та інші

Стрічка про Петра Франка вже вийшла на широкі екрани.

У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбувся допрем’єрний показ фільму "Інший Франко".

Захід відвідали актори, селебріті, військовослужбовці, волонтери, громадські та культурні діячі. Серед них: В'ячеслав Довженко, Ірина Кудашова, Ваня Рассел, SEVERYNA, Олексій Тритенко, Інна Приходько, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Богдан Рубан, Наталія Бабенко, В'ячеслав Соломка, Міла Кузнецова, Влад Міцкевич, Карина Шереверова, Володимир Завадюк, Іванна Слабошпицька та інші.

Фото Міша Лопатюк

Фото Артем Галкін

Фото Міша Лопатюк

Фото Міша Лопатюк

Фото Міша Лопатюк

Фото Міша Лопатюк

Фото Артем Галкін

Фото Міша Лопатюк

Фото Артем Галкін

Фото Артем Галкін

Фото Артем Галкін

Стрічка, заснована на реальних подіях, розповідає про маловідому сторінку нашої історії і розкриває деталі непростої долі сина Великого Каменяра Івана Франка – Петра Франка.

Життя молодшого Франка було кінематографічним: він був одним із засновників організації "Пласт", був льотчиком і засновником авіації у Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Радянська влада репресувала його і везла до Сибіру, але дорогою Петро загинув при загадкових обставинах.

Знімання фільму розпочалися у 2019 році, прем'єра була запланована на 2020-й, але через пандемію коронавірусу і потім повномасштабне вторгнення дату релізу перенесли. Для режисера байопіка Ігора Висневського ця стрічка стала повнометражним дебютом.

У фільмі зіграли В'ячеслав Довженко, Ірина Кудашова, Ахтем Сеітаблаєв, Андрій Федінчик, Надія Левченко і Роман Куліш.

Фото Артем Галкін

Відсьогодні, 8 лютого, фільм "Інший Франко" на широких екранах.

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