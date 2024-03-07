Зірки на прем'єрі фільму "Смак свободи": вагітна Джамала у сукні з глибоким вирізом, Ірма Вітовська – у романтичній блузці

У кінотеатрі "Оскар" у Києві відбувся прем'єрний показ українського фільму "Смак свободи".

Представила стрічку публіці творча команда: актори Ірма Вітовська, Ірина Кудашова, Тетяна Малкова, Костянтин Темляк, креативна продюсерка та авторка сценарію Олена Моренцова-Шулик, продюсери Артем Денисов, Віталій Докаленко та інші.

Ірма Вітовська

Ірина Кудашова і Тетяна Малкова

Олена Моренцова-Шулик і Тетяна Малкова

На заході побували співачка Джамала і блогерка Вікторія Маремуха, які з’явилися у фільмі у ролі камео.

Джамала

Івент також відвідали співачки Анна Трінчер, Діана Глостер, Солоха, репер і танцівник Килиммен, блогери Олександр Волошин і Скажена, ведучий В’ячеслав Соломка, акторки Наталія Бабенко, Яна Смоленцева, Олена Олейнікова та Ірина Сопонару, письменники Світлана Поваляєва та Андрій Кокотюха, художник Олександр Тетерін, радіо і телеведучі Міла Єремєєва, Лера Товстолес, Анна Тульєва, кінорежисер і спортивний репортер Володимир Мула та інші.

Анна Трінчер, Діана Глостер і Ірина Кудашова

Анна Трінчер

Солоха

Ірина Кудашова і Килиммен

Ірина Кудашова і Діана Глостер

В’ячеслав Соломка та Ольга Бондарчук

Наталія Бабенко

Про фільм

Це історія про молоду кухарку Варю, яка втратила роботу. Дівчина мріє працювати у престижному ресторані з високою кухнею. Тож вона вирішує відправитися у пошуках роботи мрії. Її життя змінює неочікувана знахідка – книжка рецептів від легенди української кухні Ольги Франко (дружина сина Івана Франка).

Фільм зняли ще у 2021 році. Перед початком знімань актори пройшли стажування у ресторані Алекса Якутова, який, до речі, з’явився у фільмі у ролі камео.

Історична кулінарна консультантка зі Львова – Маріанна Душар (Пані Стефа), допомогла розробити автентичні рецепти з книжки для сюжетних ліній.

Відсьогодні романтична комедія "Смак свободи" у кінотеатрах України.

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