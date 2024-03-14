Зірки на прем'єрі фільму "Я, Побєда і Берлін": Тіна Кароль у сорочці з V-подібним декольте, Анна Трінчер – у прозорому топі

У столичному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ пригодницького роуд-муві за мотивами повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін".

Захід відвідали зіркові гості: Килиммен, Анна Трінчер, Соломія Вітвіцька, Андрій Кравченко, Остап Ступка, Юрій Горбунов, Олексій Тритенко, Дмитро Шуров, Анатолій Анатоліч, Ігор Кондратюк,

Килиммен і Тіна Кароль

Олексій Тритенко і Юрій Горбунов

Андрій Кравченко

Дмитро Шуров

Анатолій Анатоліч

Ігор Кондратюк

Остап Ступка

Фільм представили головні актори – Іван Бліндар, який зіграв Кузьму, і акторка Марія Стопник, яка виконала роль його дівчини Барбари.

Марія Стопник та Іван Бліндар

Також були присутні продюсери стрічки – Олексій Терентьєв, Ольга Пантелеймонова, Юрій Артеменко, представники Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна, а також дружина і донька Андрія Кузьменка.

На івенті також побували артисти, які переспівали пісні Скрябіна спеціально для фільму. Серед них: Тіна Кароль, ТНМК, Антитіла, Wellboy, Женя Галич і гурт O.TORVALD і панк-бенд STRINGY.

Фагот

Антитіла

А KHAYAT цього вечора на першому поверсі ТРЦ Gulliver презентував кавер-версію пісні "Побєда-Транс", яка стала саундтреком "Я, "Побєда" і Берлін".

KHAYAT

Розглянемо образи зіркових красунь на прем'єрі.

Тіна Кароль постала у чорній сорочці з V-подібним декольте, чорних вкорочених джинсах і шкіряних ботильйонах на шпильках.

Тіна Кароль

Анна Трінчер позувала у чорному прозорому топі з мереживом і рожевим пірям на рукавах. Верх вона скомбінувала з синіми джинсами і чорним взуттям. Лук співачка доповнила чорною сумочкою Saint Laurent на золотому ланцюжку.

Анна Трінчер

Соломія Вітвіцька одягла зелений светр із написом F*ck you Putin і шкіряні коричневі штани, які поєднала із зеленими кедами.

Соломія Вітвіцька

Про фільм:

Музикант-початківець Кузьма за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений пригодами.

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