Зірки на прем'єрі фільму з Крістен Стюарт: Добриднєва – у ніжному пальті, Вітвіцька – у блакитній сукні

У Києві, у кінотеатрі "Оскар" відбувся прем’єрний показ кримінального екшен-трилера "Любов, брехня та кровопролиття", у якому головну роль зіграла Крістен Стюарт.

Івент відвідали зіркові гості: Анна Добриднєва, Соломія Вітвіцька, Lama, Ілона Гвоздьова, Ангеліна Завальська, Сергій Чирков, В’ячеслав Соломка та інші.

Розглянемо найстильніші луки знаменитостей.

Анна Добриднєва обрала для своєї появи ніжно-рожеву кепку, пальто з поясом такого самого кольору, під яким було золотисте вбрання. Аутфіт артистка доповнила молочним взуттям на грубій підошві, довгою косою і макіяжем із чорними стрілками.

Анна Добриднєва/Фото Настя Телікова

Соломія Вітвіцька одягла блакитну сукню міді з драпуванням. На плечі вона накинула світло-бежевий жакет і завершила лук білим взуттям на платформі. Ведуча розпустила волосся і зробила ніжний макіяж.

Соломія Вітвіцька/Фото Настя Телікова

Lama постала у чорному костюмі зі штанями-палацо, чорному взутті на платформі, зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс та прикрасами на шиї.

Lama/Фото Настя Телікова

Ілона Гвоздьова поєднала картату сорочку з синіми джинсами та бежевими ботильйонами на підборах. Танцівниця продемонструвала на фотозоні свою чудову розтяжку – вона зробила вертикальний шпагат.

Ілона Гвоздьова/Фото Настя Телікова

За музичний настрій на заході відповідав Super Dj Mavr, який зіграв запальний сет.

Super Dj Mavr/Фото Настя Телікова

Про фільм:

Крістен Стюарт у стрічці зіграла відлюдькувату менеджерку тренажерного залу. Вона зближується з амбітною бодибілдеркою, яка їде до Вагеса, щоб здійнити свою мрію. Пристрасть жінок перетворюється у небезпечну пригоду, яка затягне їх обох у тенета злочинних зв’язків.

Режисеркою фільму вистпила Роуз Ґласс. Світова премʼєра стрічки відбулася цьогоріч на головному фестивалі незалежного кіно у США "Санденс". Крім того, її презентували на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Фільм "Любов, брехня та кровопролиття" вже вийшов в український прокат.

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