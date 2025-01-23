Зірки на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж": Наталка Денисенко у прозорій сукні, Антоніна Хижняк – у шкіряній

У Києві, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver), відбулася довгоочікувана галапрем’єра авантюрно-романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", на якуй зібралося понад 700 гостей.

Фільм публіці презентували виконавці головних ролей – Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк і Павло Текучев.

Команда фільму/Пресслужба

Наталка Денисенко і Олексій Комаровський/Фото David Neparidze

Команда фільму/Пресслужба

Григорій і Христина Решетніки, Наталка Денисенко, Олексій Комаровський, Володимир Остапчук із дружиною/Пресслужба

На заході були також присутні творці стрічки: режисер Олексій Комаровський, генеральний продюсер Андрій Ногін і продюсер Олексій Лимаренко. Креативним продюсером фільму виступив Володимир Остапчук, який був ведучим вечора.

Команда фільму/Пресслужба

Команда фільму/Пресслужба

Режисер комедії Олексій Комаровський зазначив, що вперше у фільмі був використаний штучний інтелект такого високого рівня. Завдяки ШІ відтворили сцену з елементами Франції кінця XIX століття. Стрічка була створена у копродукції чотирьох країн – України, Словаччини, Хорватії і Латвії. Вперше одночасно допремʼєра фільму відбулася не лише у Києві, а й у Стамбулі та Ризі.

На захід завітали зіркові гості: Ахтем Сеїтаблаєв, Ілона Гвоздьова, Григорій Бакланов, Оля Цибульська, Анатолій Анатоліч та Юла, Григорій і Христина Решетніки, Олена Лавренюк, IVAN LIULENOV, Анастасія Цимбалару, Dj Starkov, Саня Димов, Андрій Чорновол, Оксана Гутцайт, Ірина Кудашова, В'ячеслав Соломка, Максим Гордєєв, Яна Смоленцева, OKS, TOM SODA, KARTA SVITU та інші.

Ахтем Сеїтаблаєв/Пресслужба

Ілона Гвоздьова/Пресслужба

Команда фільму/Пресслужба

Анатолій Анатоліч та Юла/Фото David Neparidze

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов/Пресслужба

Анастасія Цимбалару/Пресслужба

Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук із дружиною/Фото David Neparidze

Dj Starkov/Фото David Neparidze

Григорій і Христина Решетніки/Фото David Neparidze

Приємною несподіванкою для всіх стало освідчення одного з гостей заходу. Чоловік зробив пропозицію своїй коханій і викликав шалені овації присутніх.

Освідчення на прем'єрі/Пресслужба

Освідчення на прем'єрі/Пресслужба

Актори і команда стрічки привітали пару і подарували їй символічний подарунок – картину від української художниці Яни Шаповалової, на якій залишили свої автографи.

Картина від української художниці/Пресслужба

Автографи від акторів фільму/Пресслужба

На івенті лунав зірковий саунд до стрічки – хіти від MONATIK, Dorofeeva, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, KOLA, TAYANNA, PIANOБОЙ і MBREEZE.

Після перегляду стрічки актори і творча команда розповіли про цікаві моменти зі знімань. Особливий ажіотаж викликали розповіді про поцілунки Наталки Денисенко і Тоні Хижняк, а також про "пікантні" атрибути фільму і сцени, створені вперше в історії українського кіно за допомогою штучного інтелекту. Крім того, багато запитань від глядачів було про сцени, які не увійшли до фінального монтажу, що викликало ще більше цікавості до процесу створення картини.

Команда фільму/Пресслужба

Фільм "Коли ти вийдеш заміж" покажуть у понад 190 кінотеатрах на 330 екранах України.

Крім того, покази фільму відбудуться також у країнах Європи, США і Канаді. За кордоном його будуть транслюватися оригінальною мовою з субтитрами. Крім того, фільм перекладуть на англійську і німецьку мови.

Відсьогодні фільм "Коли ти вийдеш заміж?" у національному прокаті. А від 24 до 28 січня творці стрічки вирушать у масштабний кінотур містами України. Вони побувають в Одесі, Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Львові і Рівному.

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