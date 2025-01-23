Зірки на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж": Наталка Денисенко у прозорій сукні, Антоніна Хижняк – у шкіряній

Українські акторки презентували комедію, у якій зіграли головні ролі.
У Києві, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver), відбулася довгоочікувана галапрем’єра авантюрно-романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", на якуй зібралося понад 700 гостей.
Фільм публіці презентували виконавці головних ролей – Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк і Павло Текучев.
На заході були також присутні творці стрічки: режисер Олексій Комаровський, генеральний продюсер Андрій Ногін і продюсер Олексій Лимаренко. Креативним продюсером фільму виступив Володимир Остапчук, який був ведучим вечора.
Режисер комедії Олексій Комаровський зазначив, що вперше у фільмі був використаний штучний інтелект такого високого рівня. Завдяки ШІ відтворили сцену з елементами Франції кінця XIX століття. Стрічка була створена у копродукції чотирьох країн – України, Словаччини, Хорватії і Латвії. Вперше одночасно допремʼєра фільму відбулася не лише у Києві, а й у Стамбулі та Ризі.
На захід завітали зіркові гості: Ахтем Сеїтаблаєв, Ілона Гвоздьова, Григорій Бакланов, Оля Цибульська, Анатолій Анатоліч та Юла, Григорій і Христина Решетніки, Олена Лавренюк, IVAN LIULENOV, Анастасія Цимбалару, Dj Starkov, Саня Димов, Андрій Чорновол, Оксана Гутцайт, Ірина Кудашова, В'ячеслав Соломка, Максим Гордєєв, Яна Смоленцева, OKS, TOM SODA, KARTA SVITU та інші.
Приємною несподіванкою для всіх стало освідчення одного з гостей заходу. Чоловік зробив пропозицію своїй коханій і викликав шалені овації присутніх.
Актори і команда стрічки привітали пару і подарували їй символічний подарунок – картину від української художниці Яни Шаповалової, на якій залишили свої автографи.
На івенті лунав зірковий саунд до стрічки – хіти від MONATIK, Dorofeeva, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, KOLA, TAYANNA, PIANOБОЙ і MBREEZE.
Після перегляду стрічки актори і творча команда розповіли про цікаві моменти зі знімань. Особливий ажіотаж викликали розповіді про поцілунки Наталки Денисенко і Тоні Хижняк, а також про "пікантні" атрибути фільму і сцени, створені вперше в історії українського кіно за допомогою штучного інтелекту. Крім того, багато запитань від глядачів було про сцени, які не увійшли до фінального монтажу, що викликало ще більше цікавості до процесу створення картини.
Фільм "Коли ти вийдеш заміж" покажуть у понад 190 кінотеатрах на 330 екранах України.
Крім того, покази фільму відбудуться також у країнах Європи, США і Канаді. За кордоном його будуть транслюватися оригінальною мовою з субтитрами. Крім того, фільм перекладуть на англійську і німецьку мови.
Відсьогодні фільм "Коли ти вийдеш заміж?" у національному прокаті. А від 24 до 28 січня творці стрічки вирушать у масштабний кінотур містами України. Вони побувають в Одесі, Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Львові і Рівному.
Читайте також:
- "Викликом стала сцена, в якій я вперше оголила груди": Наталка Денисенко розповіла про знімання комедії "Коли ти вийдеш заміж"
- Зірки на благодійному бранчі: Антоніна Хижняк – у чорному костюмі, SWOIIA – у леопардовій сукні
- Зірки на прем'єрі "Графа Монте-Крісто": Оля Цибульська – у лляній сукні, Наталка Денисенко – у білому міні