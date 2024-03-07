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Зірки на прем'єрі мультфільму "Панда Кунг-Фу 4": Григорій Решетнік із сім'єю, Анатолій Анатоліч із доньками

Зірки на прем'єрі мультфільму "Панда Кунг-Фу 4": Григорій Решетнік із сім'єю, Анатолій Анатоліч із доньками

Зіркові родини першими оцінили захопливі пригоди Воїна Дракона.

У кінотеатрі "Оскар" в Gulliver відбувся прем’єрний показ анімаційної пригоди "Панда Кунг-Фу 4" від студії DreamWorks, творців блокбастерів "Шрек" і "Як приборкати дракона".

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Це захоплива історія про хороброго і легендарного воїна По. Після неодноразової перемоги над лиходіями він отримує нарешті можливість відпочити, тобто має стати Духовним лідером Долини Миру.

Захід відвідали Григорій і Христина Решетніки з синами, Анатолій Анатоліч із доньками, Леся Самаєва, Василь Байдак та інші.

Григорій і Христина Решетніки з синами / ©
Григорій і Христина Решетніки з синами
Анатолій Анатоліч із доньками / ©
Анатолій Анатоліч із доньками
Леся Самаєва, Григорій і Христина Решетніки з синами / ©
Леся Самаєва, Григорій і Христина Решетніки з синами
Василь Байдак / ©
Василь Байдак

До речі, Леся Самаєва, Василь Байдак і сини Решетніків – Іван і Дмитро долучилися до українського дубляжу цього мультфільму.

Христина Решетнік із синами / ©
Христина Решетнік із синами

Продовження комедійної франшизи "Панда Кунг-Фу 4" відсьогодні в українському прокаті.

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