Зірки на прем'єрі мультфільму "Панда Кунг-Фу 4": Григорій Решетнік із сім'єю, Анатолій Анатоліч із доньками

Зіркові родини першими оцінили захопливі пригоди Воїна Дракона.
У кінотеатрі "Оскар" в Gulliver відбувся прем’єрний показ анімаційної пригоди "Панда Кунг-Фу 4" від студії DreamWorks, творців блокбастерів "Шрек" і "Як приборкати дракона".
Це захоплива історія про хороброго і легендарного воїна По. Після неодноразової перемоги над лиходіями він отримує нарешті можливість відпочити, тобто має стати Духовним лідером Долини Миру.
Захід відвідали Григорій і Христина Решетніки з синами, Анатолій Анатоліч із доньками, Леся Самаєва, Василь Байдак та інші.
До речі, Леся Самаєва, Василь Байдак і сини Решетніків – Іван і Дмитро долучилися до українського дубляжу цього мультфільму.
Продовження комедійної франшизи "Панда Кунг-Фу 4" відсьогодні в українському прокаті.
Читайте також:
- У малиновій мінісукні та під руку з Решетником: "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників
- У светрі оверсайз, штанях-карго і класичній кепці: Анатолій Анатоліч на прем'єрі байопіку про Боба Марлі
- Зірки на прем'єрі сімейного фільму: Лєра Мандзюк у жакеті з принтом "гусяча лапка", Олена Філонова – у ботфортах