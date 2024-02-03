Зірки на пресбранчі: Надія Матвєєва у жовтому кардигані, Юлія Кавчук із "Холостяка-12"– у чорній мініспідниці

Зіркові гості у стильних луках з'явилися на презентації нових ароматів.

Телеведуча Надія Матвєєва, учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Кавчук, блогерка Валерія Дідковська і представники ЗМІ відвідали пресбранч від українського бренду Sister’s Aroma. На івенті презентували новинки: аромати для дому, парфуми, бальзам для губ і крем для рук.

Надія Матвєєва, Олександр Латік

Юлія Кавчук

Валерія Дідковська, Олександр Латік, Надія Матвєєва

Зіркові гості з'явилися на заході у стильних образах.

Надія Матвєєва була одягнена у жовтий кардиган, білу сорочку, чорні прямі штани і взуття з жовтою підошвою.

Надія Матвєєва

Надія Матвєєва

Юлія Кавчук обрала для свого луку білу сорочку з пікантним декольте і чорну мініспідницю із золотисто-чорними ґудзиками.

Юлія Кавчук

А на Валерії Дідковській був чорний жакет із перлинним аксесуаром через плече, білий топ і темні джинси. Аутфіт вона доповнила і милою в'язаною сумочкою.

Валерія Дідковська

Олександр Латік, Поліна Агалакова

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