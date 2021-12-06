Зіркові та королівські: топ-10 красивих весіль року, що минає

Незважаючи на пандемію 2021 року, знаменитості і королівські особи теж виходили заміж і одружувалися. І нехай весільні урочистості у багатьох були позбавлені помпезності, нам однаково є що згадати.

Почнемо наш розбір, мабуть, із королівських весіль. Цей рік був відносно скромним. Найбільше чекали на весілля брата герцогині Кембриджської – Джеймса Міддлтона, про заручини якого було оголошено ще 2020-го.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене

Їхнє весілля мало відбутися влітку 2020 року, але в березні з'явилася інформація про те, що святкування переноситься через пандемію. Брат герцогині Кембриджської одружився з фінансовою аналітикинею Алізе Тевене. Вона француженка, магістерка фінансів та інвестицій, навчалася у Лондонському університеті королеви Марії. Їхнє весілля відбулося у красивому французькому селі комуни Борм-ле-Мімоза, у Провансі, у вересні.

Наречена була в білій сукні з відкритими плечима, а наречений – у білому піджаку та блакитній сорочці. Серед гостей лише найближчі родичі та друзі, а також собаки пари, адже саме завдяки їм вони й познайомилися. Це сталося у закритому клубі South Kensington Club, коли собака Джеймса — Елла — підійшла до Алізе, це було 2018 року. Тож не дивно бачити на весільному фото нареченого та наречену в оточенні чотирилапих.

Флора Олігві та Тімоті Вестерберг

Весілля Флори Огілві та Тімоті Вестерберга / Getty Images

10 вересня відбулося вінчання онуки принцеси Олександри (двоюрідної сестри королеви Єлизавети II) Флори Огілві та шведського фінансиста Тімоті Вестерберга. Їхні заручини відбулися 2019-го, розпис — минулого року – 26 вересня, а через рік пара змогла провести і церемонію вінчання. До церкви Сент-Джеймського палацу наречена приїхала у сукні від бренду Phillipa Lepley з V-подібним декольте та фатою, розшитою мереживом, а її голову прикрашала родинна "Тіара Огілві". Принцеса Олександра позичила онуці на весіллі діамантові сережки з перлинним камінням зі своєї скриньки на урочистість.

Ніна Флор та принц Філіппос

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Getty Images

Грецький принц Філіппос та спадкоємиця VistaJet, компанії з виробництва приватних літаків, Ніна Флор одружилися у жовтні. Для молодих це вже була третя весільна церемонія. Вінчання відбулося у Кафедральному соборі Афін. Філіппос – хрещений син принцеси Діани. Вперше пара одружилася під час приватної церемонії у грудні 2020 року на швейцарському гірськолижному курорті Санкт-Моріц, єдиними гостями тоді були батько нареченого та батько нареченої. Навесні 2021-го Ніна та Філіппос відсвяткували весілля в оточенні вищого товариства у Кембриджширі. А у жовтні повінчалися. На нареченій цього дня була сукня від Chanel з глибоким вирізом на декольте, бантом на талії та довгим шлейфом. А її голову прикрашала антикварна тіара Corsage Tiara з діамантами та перлами, що належить її свекрусі.

Борис Джонсон та Керрі Саймондс

У травні 2021 року 56-річний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон взяв за дружину 33-річну екозахисницю Керрі Саймондс. Пара повінчалася у католицькому Вестмінстерському соборі. На церемонії були присутні лише 30 гостей, а церемонію провів настоятель Вестмінстерського собору Деніел Гамфріс, який 2020 року хрестив первістка пари – сина Вілфреда.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс / Getty Images

Цікавий факт, пара назвала дитину Вілфред Лорі Ніколас, на честь двох лікарів, які врятували прем'єру життя, коли він опинився у відділенні інтенсивної терапії після зараження коронавірусом 2020 року. На нареченій у день весілля була біла мереживна сукня з квітковою аплікацією та рукавами-дзвіночками від бренду Costarellos, а волосся вона уклала в красиві локони та прикрасила вінком із білих квітів. Зараз пара чекає на другу дитину.

Кітті Спенсер та Майкл Л'юїс

30-річна британська модель, аристократка та двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі – леді Кітті Спенсер вийшла заміж у липні. Її обранцем став 62-річний бізнесмен та мільярдер Майкл Л'юїс. Весілля пари мало відбутися ще торік, але було перенесене знову таки через пандемію. Церемонія вінчання відбулася 23 липня 2021 року на старовинній віллі Альдобандіні у Фраскаті під Римом, в Італії. Кітті стала, мабуть, найрозкішнішою нареченою цього року.

Будинок Dolce & Gabbana пошив для неї п'ять весільних суконь, а над дизайном основного білого вбрання Кітті працювала разом із Доменіко Дольче та Стефано Габбана. Біла сукня от кутюр була традиційною, максимально закритою, з довгим шлейфом і білою довгою фатою. Вбрання з довгими рукавами і пишною спідницею багато в чому нагадувало вінчальний образ матері Кітті — Вікторії Ейткен, на її весіллі з Чарльзом Спенсером, братом принцеси Діани 1989 року.

Чарльз Олторп (граф Спенсер) та дружина Вікторія на весільній церемонії у будинку Олторпів. Велика Британія, вересень 1989 року / Getty Images

А ось сімейну реліквію – тіару "Спенсер", ту саму, в якій виходила заміж принцеса Діана, леді Кітті вирішила не використовувати, хоча могла б, адже всі прикраси родини Спенсер належать батькові Кітті як спадкоємцю всіх титулів батька.

До речі, у тіарі Спенсерів виходили заміж обидві сестри Діани – леді Джейн 1978 року – та леді Сара – 1980-го. Кітті, мабуть, вирішила долю спокушати.

Принцеса Мако та Кей Комуро

Принцеса Мако та Кей Комуро / Getty Images

Японська принцеса Мако заради одруження зі своїм коханим Кеєм Комуро навіть відмовилася від титулу, а ще від державного посагу у розмірі 1,2 млн доларів. Мако вийшла заміж у жовтні за свого університетського одногрупника. Пишної урочистості на її весіллі не було, як і церемонії, пара просто розписалася в одному з японських муніципалітетів. Принцеса, яка більше не спадкоємиця, одягла на весілля ніжно-блакитну сукню міді з оздобленням, що імітувала жакет, та білі туфлі на стійких підборах. Після церемонії подружжя провело пресконференцію, де Мако розповіла, що тепер вона носить ім'я Мако Комуро і є звичайною громадянкою Японії. Мако та Кей познайомилися 2012 року під час навчання у Міжнародному християнському університеті в Токіо. 2017 року вони оголосили про свої заручини, але вже наступного року весілля перенесли на 2020 рік через церемонію передавання престолу від Акіхіто його старшому синові Нарухіто. Житимуть вони у Нью-Йорку.

Принцеса Люксембургу Тессі Ентоні та Франк Флессель

Колишня королівська особа Тессі Ентоні, яка була одружена з принцом Людовиком Люксембурзьким від 2006 до 2019 року, у липні вийшла заміж за швейцарського бізнесмена Франка Флесселя в Цюріху.

Церемонія була досить скромною, 35-річна наречена цього дня одягла білу сукню з рюшами та чорним поясом, прикрашеним великою квіткою. Серед гостей були і діти Тессі від першого шлюбу: принци Габріель та Ной. Заміж наречена йшла, перебуваючи при надії, а через місяць після весілля у пари народився син Теодор.

Лара Стоун та Девід Грівсон

37-річна нідерландська модель — Лара Стоун у липні вийшла заміж за свого коханого Девіда Грівсона. Чоловік працює у сфері елітної нерухомості, а познайомилися вони у Tinder. Шлюб став для манекенниці другим, а кадрами з урочистості вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Церемонія відбулася в англійському місті Гангерфорді у графстві Беркшир.

Під вінець Лара йшла у білій мереживній сукні по фігурі з пікантним декольте та розрізом спереду від британського бренду Tephi, доповнивши образ босоніжками на шпильках, фатою до пояса, намистом на шиї та лаконічними сережками. Волосся модель зібрала у скромну зачіску. А в руках несла гарний весільний букет квітів.

Жасмін Тукс і Хуан Давид Борреро

Екс"ангел" Victoria's Secret, американська модель Жасмін Тукс у вересні вийшла заміж за виконавчого директора Snapchat та сина еквадорського віцепрезидента Альфредо Борреро — Хуана Давида Борреро.

Про заручини вони оголосили рівно рік тому, теж у вересні, вінчання відбулося в Еквадорі, в історичній церкві та монастирі Святого Франциска XVI. Під вінець Жасмін йшла в розкішній мереживній сукні з довгим шлейфом від Zuhair Murad, на голові у неї був мереживний обідок, до якого кріпилася довга фата, а вухах виблискували сережки з діамантами, а в руках вона несла букет білих квітів. До весілля пара зустрічалася п'ять років.

Памела Андерсон та Ден Гейгерст

У січні 2021-го акторка і модель Памела Андерсон вшосте вийшла заміж. Її обранцем став її ж охоронець – Ден Гейгерст. Пара закрутила роман під час торішнього карантину через пандемію, коли весь світ буквально перебував в ізоляції. Весілля відбулося на задньому дворі маєтку Памели у її рідному Ледисміті у Ванкувері.

Памела йшла під вінець у білій вінтажній сукні, що складалася з атласного корсету від Lace Embrace, пишної спідниці з тюлю від Joanna Delaney Bridal і довгої фати від Valentino. В руках модель тримала невеликий букет рожевих і білих троянд. Андерсон мала елегантний вигляд та світилася від щастя. Адже, виявляється, не завжди його можна знайти з першого разу.

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