Зірки на фестивалі у Львові: Олена-Христина Лебідь, CHEEV, LADA та інші

У Львові, на території Emily Resort, відбувся наймасштабніший жіночий інтелектуально-культурний фестиваль України Ukrainian Women Festival DIVA, на якому зібралося понад 2500 гостей.

На кількох локаціях відбулися лекції за участі більш ніж 60 спікерів, форум трансформаційних ігор, медичний форум, 22 фешнпокази і вечірня концертна програма.

Зірковою гостею івенту була телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка з’явилася в елегантній смарагдово-бежевій сукні максі, оздобленій блискітками і бісером.

Натхненниця і засновниця фестивалю — одеситка Ірина Сидорук — продемонструвала на заході ефектний аутфіт у блакитній асиметричній сукні з квітковою вишивкою лелітками.

На галаконцерті цього вечора виступили CHEEV, LADA і гурт NIKAS.

LADA на сцені похизувалася стрункою фігурою у пікантному чорному вбранні, яке складалося з корсету з прозорими вставками і напівпрозорих штанів-кльош.

У межах DIVA Fashion Show відбулися покази українських та європейських брендів, серед яких: Andreas Moskin, Akel Couture, Alexandra Bogach, Choven by SYVAK, Pravda Label та інші.

Особливу увагу гостей привернув бренд Vytkani, який до цього представляв свої колекції лише на міжнародних фешнподіях у Мілані та Парижі, а показ у Львові став першим в Україні.

Під час цього шоу відбувся артперформанс: художниця малювала на тілі поета і блогера Дмитра Морозюка, а він в цей час декламував власні вірші.

Дуже емоційною частиною шоу стали покази за участю дітей загиблих Героїв України, а також етнічні колекції, що поєднували сучасну моду з українським культурним кодом.

Фестиваль також мав благодійну місію, у межах якої відбулися збори для підтримки військових, закупівлі дронів, автомобілів для фронту та протезування українських захисників. На заході розіграли три книжки з автографом Валерія Залужного. Загальна сума зібраних коштів склала близько 100 тисяч гривень.

