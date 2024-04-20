Показала шпагат: Ілона Гвоздьова похизувалася розтяжкою на прем'єрі фільму

Хореографиня і переможниця "Танців з зірками" продемонструвала чудову гнучкість.

Ілона Гвоздьова відвідала прем’єрний показ фільму "Любов, брехня та кровопролиття" із Крістен Стюарт у головній ролі.

На захід хореографиня прийшла у стильному луку. На ній була синьо-біла картата сорочка і сині джинси. Вбрання вона скомбінувала з бежевими ботильйонами на високих підборах.

Гвоздьова зібрала волоссся у хвіст, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і чорний манікюр. Лук вона завершила срібними прикрасами.

Ілона Гвоздьова/Фото Настя Телікова

Ілона просто на фотозоні продемонструвала свою прекрасну розтяжку. Перед фотографом вона зробила вертикальний шпагат. Це мало дуже ефектий вигляд.

Нагадаємо, на івенті також побували Анна Добриднєва, Соломія Вітвіцька, Lama та інші.

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