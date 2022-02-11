10 чоловіків Дженніфер Еністон

За її плечима багато успішних комедійних ролей, два офіційні шлюби, два розлучення і безліч романів, про які ви, швидше за все, навіть не підозрювали. Сьогодні, у день народження Дженніфер, згадуємо про них.

Давайте згадаємо всіх чоловіків, з якими Дженніфер Еністон зустрічалася в різні роки.

Чарлі Шлеттер

Чарлі Шлеттер і Дженніфер Еністон / Getty Images

Роман з колегою по знімальному майданчику Дженніфер закрутила в 1990 році. Разом із Чарлі вони знімалися в комедійному серіалі "Ферріс Бьюллер", де 21-річна Еністон грала одну з головних ролей. За сюжетом героїня Джен була старшою сестрою героя, якого грав Чарлі, але в перервах між зніманнями між парою були аж ніяк не братські взаємини. Втім, гучного продовження ця історія не мала, на ТБ серіал провалився, і пара перестала зустрічатися одразу ж після закінчення знімань.

Адам Дурітц

Адам Дурітц / Getty Images

У 1995 році актрису пов'язували стосунки з музикантом Адамом Дурітцом. Щоправда, як стверджує сам чоловік, ці взаємини були чисто платонічними. Хитрун Дурітц, втім, не пропускав жодної спідниці і поклав око на найкращу подругу Еністон — актрису Кортні Кокс. Можливо, таким чином музикант хотів роздобути трохи популярності, адже саме тоді обидві актриси знімалися в гучному серіалі "Друзі". Але нічого в нього не вийшло, подруги лише посміялися з недолугого кавалера і вирішили, що дружба для них понад усе.

Тейт Донован

Тейт Донован і Дженніфер Еністон / Getty Images

З актором Тейтем Донованом Дженніфер зустрічалася від 1995-го до 1998 року. Його можна назвати першим серйозним коханням акторки. Вони познайомилися на зніманнях все того ж серіалу "Друзі", де Тейт грав роль Джошуа, з яким героїня Еністон зустрічалася в четвертому сезоні. За сценарієм між ними була проста інтрижка, а ось в житті Донован всерйоз планував одружитися і навіть освідчився Дженніфер. Щоправда, весілля актор чомусь так довго відкладав, що в якийсь момент Джен передумала і запропонувала хлопцю розлучитися.

Пол Радд

Пол Радд і Дженніфер Еністон / Getty Images

Того ж 1998 року акторка швидко знайшла розраду в обіймах актора Пола Радда. Разом вони зіграли у фільмі "Об'єкт мого захоплення". Але проіснувала пара не довго, та й про причини їхнього розставання в пресі нічого не писали. Зате на пам'ять залишився загальний фотосет для чоловічого глянцю GQ, правда, не еротичний, а комедійний.

Бред Пітт

Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Associated Press

Кажуть, з актором Бредом Піттом Дженніфер познайомилася на побаченні наосліп. Агент акторки хотів влаштувати її особисте життя і запропонував Джен таку авантюру. Недовго думаючи, вона погодилася. Так в її житті з'явився Пітт — велике кохання і перший офіційний чоловік. Вони одружилися 2000 року, влаштувавши розкішну церемонію з величезною кількістю зіркових гостей в Малібу. Вони були однією з найкрасивіших пар, тому, коли 2005 року Дженніфер подала на розлучення, це обговорювалося в ЗМІ ще дуже довго. Хтось говорив, що актриса не хотіла народжувати Бреду дітей, і він, познайомившись на зніманнях фільму "Містер і місіс Сміт" з Анджеліною Джолі, вирішив піти з сім'ї. Писали також, що, дізнавшись про зради чоловіка, Дженніфер сама його вигнала. Щоб там не було, але всім і так добре відомо, чим закінчилася ця історія.

Вінс Вон

Вінс Вон і Дженніфер Еністон / Getty Images

Розрив із Піттом був дуже болісним для Дженніфер. Втіха актриса знайшла в обіймах актора Вінса Вона, з яким зустрічалася від 2005-го до 2006 року, а познайомилася на зніманнях серіалу "Розлучення по-американськи". Але, схоже, це була звичайна швидкоплинна інтрижка. Після закінчення зніманням зірки розлучилися.

Пол Скалфор

Пол Скалфор / Getty Images

Ще одним скороминущим захопленням актриси став британський манекенник Пол Скалфор. Відомо, що до роману з Еністон Пол складався в стосунках з Камерон Діас. Але, здається, і цього разу для Джен це була не більше ніж інтрижка. Вони ходили на романтичні побачення, обідали в шикарних ресторанах і просто чудово проводили час разом. Але пізніше Дженніфер поринула з головою в роботу і вирішила припинити ці взаємини.

Джон Меєр

Джон Мейер і Дженніфер Еністон / Getty Images

У 2008-2009 роках у акторки був роман із музикантом Джоном Меєром, який до зустрічі з Еністон перебувавв у стосунках із Джесікою Сімпсон. За словами музиканта, це був не швидкоплинний роман — у нього до Дженніфер були серйозні почуття. Але, мабуть, не настільки серйозні, раз співак закрутив інтрижку, перебуваючи на канікулах в Мексиці, а Дженніфер про це дізналася. Джон просив вибачення, але Еністон пробачити йому не змогла. Ще довго в пресі Мейер згадував актрису і називав період їхніх із Еністон стосунків найкращим в своєму житті.

Джерард Батлер

Getty Images

2010 року акторці приписували роман із партнером по фільму "Мисливець за головами" Джерардом Батлером. У фільмі актори зіграли головні ролі, і журналісти припустили, що роман між ними був не більше ніж піаром для успішного прокату стрічки. Джерард і Джен разом з'явилися на церемонії вручення премії "Золотий глобус", обіймалися перед камерами і поводилися як пара. Закінчився роман так само швидко, як і почався.

Джастін Теру

Дженніфер Еністон і Джастін Теру / Getty Images

2011 року Еністон познайомилася з актором Джастіном Теру. Це сталося на зніманнях фільму "Жага мандрів". У фільмі у Джастіна була аж ніяк не головна роль, але щось в ньому привернуло увагу Дженніфер. Її не збентежив навіть той факт, що Джастін на той момент був одруженим. Їхні стосунки розвивалися стрімко, вони охоче з'являлися на світських заходах разом, позували перед фотокамерами. На свій 41-й день народження Джастін освідчився Дженніфер і подарував каблучку з восьмикаратним діамантом. 5 серпня 2015 року в заміському будинку знаменитостей в Лос-Анджелесі відбулося їхнє весілля. Запрошених гостей було всього 70 осіб, серед них не було ні Бреда Пітта (хоча в пресі не раз писали, що Еністон планує його запросити на урочистість), ні мами актриси Ненсі Доу. Дженніфер запросила тільки тих, з ким дійсно хотіла розділити цей найщасливіший день у своєму житті.

Як шкода, що і цей шлюб закінчився розлученням.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун у промокампанії серіалу "Ранкове шоу" (16 фото)

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