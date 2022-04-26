10 цікавих фактів про серіал "Чорнобиль"

Ми зібрали найцікавіші факти про серіал "Чорнобиль", знятий НВО.

Над серіалом «Чорнобиль» працювала команда дебютантів, члени якої досі не мали справи з такими масштабними проєктами: автор сценарію – Крейг Мейзин (до цього писав винятково комедійні сценарії, найвідоміші з яких – «Дуже страшне кіно-3», «Похмілля у Вегасі-2») і режисер Йохан Ренк (шведський репер, кліпмейкер Мадонни, Роббі Вільямса, Девіда Бові і Кайлі Міноуг, зняв кілька серій «Вікінгів» і «Пуститися берега»).

За словами Крейга Мейзина, він хотів, щоб серіал був знятий в Прип'яті та Чорнобильської АЕС, але це виявилося неможливим – атмосфера занепаду і запустіння, яка зараз там панує, мало схожа на картини 1986 року. В результаті, основною локацією знімань стала атомна електростанція на північному сході Литви, яка припинила свою діяльність 2009 року: на ній встановлений реактор того ж типу, що й на Чорнобильській. Задіяні на екрані і литовські міста: так, Прип'яттю став Вільнюс, а Москвою – Каунас, і тільки Київ «зіграв» сам себе – в українській столиці відзняли сцени з головними героями серіалу.

Серіал «Чорнобиль»

«Чорнобиль» вирізняє рідкісна для фільмів такого жанру достовірність – Мейзин п'ять років вивчав документи, спогади ліквідаторів, історичні праці, наукові звіти та документальні фільми, пов'язані з катастрофою на ЧАЕС, тому зміг передати епоху і побут того часу до найдрібніших деталей (навіть номери автомобілів реальні для Київської області), що визнали ліквідатори, які залишилися серед живих.

Безсумнівною чеснотою серіалу став, насамперед, той факт, що його творці, розповідаючи про причини аварії, нічого не вигадали і не додали від себе. Вибух стався через ремонт, проведений із порушеннями (відключення захисту та застосування водоохолодження, чого не можна було робити в жодному разі), і людського фактора, що повністю відповідає дійсності.

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Незважаючи на це, знавці знайшли в серіалі кілька «ляпів», яких, втім, у серіалі не так вже й багато. Так, в реальності не існувало фізика-ядерника Уляни Хом'юк, яку зіграла Емілі Вотсон – за словами творців «Чорнобиля», ця героїня – збірний образ учених, які працювали на станції. Сумніви викликала і сцена, під час якої робітники-ліквідатори працюють голяка – очевидці подій запевняють, що через підвищені температури вони часто працювали в нижній білизні, але повністю ніколи не роздягалися. А катастрофа вертольота Мі-8, який впав на дах згорілого реактора, сталася не під час аварії, а пізніше – у жовтні 1986 року, коли над ним монтували саркофаг.

Серіал «Чорнобиль»

Однією із дійових осіб «Чорнобиля» став саундтрек, написаний ісландським композиторкою Гільдюрою Ґуднатоттір. Партитура повністю складається із звуків, які видає Ігналінська АЕС – всіх її постукувань і поскрипувань. Оскільки, за словами Ґуднатоттір, вона прагнула передати звучання катастрофи», в саундтреку можна почути потріскування дозиметра і «неймовірний звук», який видавали двері в насосну станцію. Фінальну пісню «Вічна пам'ять» записав львівський муніципальний чоловічий хор «Гомін», причому, робота над ним тривала лише годину.

Величезну роботу виконали художник-постановник серіалу Люк Галл і художниця з костюмів Оділь Дікс-Мерьє. Одяг і меблі вони шукали в Державному архіві костюмів і на київських блошиних ринках, орієнтуючись на старі журнали, фотографії та відео з інтернет-каналів. Творцям серіалу вдалося відтворити центр управління АЕС 80-х років ХХ століття, включаючи приладову панель, і яскраво-жовтого робота-поліцейського на прізвисько «Джокер», який був привезеним із ФРН і «чергував» на даху станції. Муляжем була і корова, яка загинула від пострілу, – жодна тварина під час знімань «Чорнобиля» не постраждала.

Британська сценаристка Карла Мері Світ розкритикувала «Чорнобиль» за те, що серед ліквідаторів аварії не було людей з темним кольором шкіри: вона звинувачувала його творців в тому, що вони ігнорують людей інших рас. Багато хто підняв Світ на сміх, і зробив це даремно, оскільки такий ліквідатор у Чорнобилі був – темношкірий солдат-строковик Ігор Хиряк, який служив у складі понтонно-мостової бригади, працював також на обслуговуванні станції.

Серіал «Чорнобиль»

Спочатку в сценарії не було слова «товариш», включити його в діалоги порадила Мейзину його знайома, яка в радянський час проживала на території України. Вона ж звернула увагу сценариста на те, що в Радянському Союзі не було їжі для домашніх тварин – їх годували за принципом «що самі їмо, то і їм даємо».

«Чорнобиль» став найпопулярнішим серіалом в історії, обігнавши навіть «Гру престолів» – він набрав 9,5 бала з 10 можливих проти 9,3 «Пісні льоду та вогню». Ці два серіали об'єднує і те, що багато акторів другого плану перекочували з «Гри престолів» в «Чорнобиль».

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