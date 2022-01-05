10 фактів про фільм "Звіяні вітром", які ви могли не знати

10 фактів про фільм "Звіяні вітром", які ви могли не знати

Роман письменниці Маргарет Мітчелл залишається важливим складником американської культури, але не менш культовою стала його екранізація 1939 року.

82 роки минуло від дня голлівудського показу культового фільму "Звіяні вітром". На показ картини його головна зірка Вів'єн Лі прийшла у довгій вечірній сукні, поділ якої прикрашали лелітки, білій довгій шубі та вуалі на голові. Завершили це вбрання макіяж та маленький чорний клатч.

Компанію їй на червоній доріжці склали акторка Олівія де Гевілленд, інвестор Джон Вітні, а також її чоловік — актор Лоренс Олів'є.

Вів'єн Лі на прем'єрі фільму "Звіяні вітром", 5 січня 1940 року / Associated Press

Світова прем'єра фільму вперше відбулася в грудні 1939 року в Атланті. "Звіяні вітром" отримали позитивні відгуки ще до виходу. Ми ж пропонуємо вам дізнатися трохи цікавих фактів про те, як цей культовий фільм створювався і, можливо, вони надихнуть його подивитися в період різдвяних вихідних.

1. Тривалий час фільм не запускали у виробництво, оскільки не могли знайти акторку на роль Скарлет О'Гари. У пошуках акторки було прослухано близько 1400 дівчат, доки не знайшли Вів'єн Лі.

2. Але після того, як Вів'єн була затверджена на роль, її мало не звільнили, а причиною тому був британський акцент. Річ у тім, що Скарлетт О'Гара – дівчина з південних штатів США, і глядачі хотіли бачити її саме такою.

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / Getty Images

3. На момент створення "Звіяні вітром" були третім найдорожчим фільмом із колись знятих. На його створення витратили 3,85 мільйона доларів, що менше, лише ніж у "Бен Гур (4,5 мільйона доларів) та "Ангелів пекла" (4 мільйони доларів).

Після виходу фільм став дуже популярним і показав чудові касові збори, повністю окупивши себе. Також у рейтингу за касовими зборами "Звіяні вітром" утримували рекорд понад 25 років.

4. Темношкірим акторам у фільмі не дозволили бути присутніми на прем'єрі. У США до 1959 року тривала сегрегація, але, попри таку несправедливість, Гетті Макденіел, яка зіграла Неньку, отримала в 1940 "Оскар" за свою роль і увійшла до історії як перша афроамериканка, відзначена цією нагородою.

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / Getty Images

5. Знімання фільму були настільки масштабними, що у студії не вистачало статистів. Для сцени з пораненими та вбитими солдатами потрібно було близько 2500 людей, але Гільдія кіноакторів такої кількості не мала. Тоді режисер фільму Девід Селзнік вирішив заощадити гроші та використав у цій сцені 1000 манекенів.

6. Культова фраза "Чесно кажучи, моя дорога, мені начхати", яку Ретт Батлер говорить Скарлетт перед своїм відходом, зараз вважається однією з найемоційніших і цитат, що запам'ятовується, з американських фільмів усіх часів. Але під час створення фільму її могли замінити на: "Моя дорога, мені однаково", через Кодекс Гейса — етичний кодекс виробництва фільмів у Голлівуді. Відповідно до цього кодексу стрічки піддавалися цензурі.

Проте Девід Селзнік наполягав, щоб фільм вийшов саме з цим висловом головного героя.

7. Щоб показати, як горить Атланта у фільмі, режисерові потрібно спалити старі декорації. Рівно за рік до прем'єри – 11 грудня 1938 року – Селзнік облив гасом і запалив декорації на задньому дворі своєї студії. По суті він спалив декорації з фільмів "Кінг-Конг" 1933 року, над яким раніше працював, "Останній з могікан", "Маленький лорд Фаунтлерой".

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / Getty Images

8. У той час, крім сегрегації, була також величезна прірва між рівною оплатою праці для чоловіків і жінок. І головна героїня фільму Вів'єн Лі відчула цю несправедливість на собі особисто, адже за 125 робочих днів отримала гонорар у розмірі 25 тисяч доларів, а Гейбл за 71 робочий день заробив понад 120 тисяч доларів.

9. Фільм був номінований на "Оскар" у 13 категоріях та здобув 8 нагород.

10. Право на екранізацію роману придбано продюсером Девідом Селзником ще до виходу роману з друку за п'ятдесят тисяч доларів. А у розробці сценарію брало участь тринадцять людей, серед яких був письменник Скотт Фіцджеральд.

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / Getty Images

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