10 найкращих мультфільмів, які зігрівають серця

Добірка найдобріших мультиків, які перенесуть вас у дитинство.

В останній день року новорічний настрій не знає меж! В переддень Нового року приготуйте смачні страви до новорічного столу та насолоджуйтесь переглядом атмосферних зимових мультфільмів разом із дітьми.

ТУРБО, 2013

Головний герой мультику – звичайний равлик, що живе спокійним життям у саду. Турбо мріє про швидкість. Так, він вже став найшвидшим равликом у місті, проте Турбо цього мало. Усі з нього насміхаються, адже равлики звикли жити повільно. Турбо вірить, що створений для чогось більшого і вирушає назустріч пригодам.

КОКО, 2017

Новий мультфільм режисера «Історії іграшок- 3» Лі Анкріча та студії Pixar розповідає історію, що трапилася на мексиканське свято День мертвих. 12-річний Мігель обожнює усе секретне і докладе чимало зусиль, аби дізнатися цікаву таємницю. Хлопчик спробує оживити свого мертвого кумира - відомого музиканта.

ФЕРДИНАНД, 2017

Дія відбувається у казково яскравому світі сучасної Іспанії. Це історія про дуже чемного бика. Його безтурботному життю на сімейній фермі настає кінець, коли Фердинанда відправляють до школи бойових биків, де його лагідна та миролюбна вдача протиставляється крутому норову одноплемінників. За підтримки екзальтованого козла Лупе й ватаги шалених їжаків, Фердинанду вистачає мужності залишитися собою, влаштувавши «велику втечу» разом із новими друзями до милої його серцю домівки. Озвучив головного героя ведучий Голосу країни Юрій Горбунов. «Мій герой – бик-романтик Фердинанд, який, як шекспірівський Гамлет, переріс свій час! Це мирна тварина, яка не розуміє, для чого битися, якщо життя прекрасне і можна жити у мирі та злагоді! Обов’язково сходіть у кінотеатри всією родиною», – каже Юрій.

РІО, 2011

Це дивовижна історія про папугу на ім’я Голубчик, який виріс не на своїй батьківщині. Голубчик понад усе мріє потрапити у Ріо-де-Жанейро, до своїх родичів, у місця, де він народився. Перш ніж туди дістатися, йому належить пережити низку справжніх захопливих пригод. Ускладнює ситуацію і те, що Голубчик не вміє літати.

ЯК ПРИБОРКАТИ ДРАКОНА, 2010

Захоплива історія про маленького вікінга Іккінга, батько якого є вождем місцевого племені. Усі члени племені вже давно ведуть непримиренну війну з драконами, тому кожен вікінг намагається проявити себе як справжній воїн. Проте Іккінг не такий як усі – незграбний, боягузливий, але водночас винахідливий та добрий. Маленькому хлопчику судилося подружитися з одним із драконів – Нічною Люттю – та припинити довготривалу війну.

КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, 2013

У королівстві Арендейл вже довгий час панує холодна зима. Виною тому стала королева Ельза, яка з дитинства отримала силу керувати зимовою стихією. Юна володарка не змогла впоратися зі своїми здібностями і занурила усе королівство у вічний холод. Докори сумління змусили Ельзу втекти до лісу, де вона залишається жити. Принцеса Анна вирушає в дорогу, щоб зняти чари з Арендейлу та відшукати свою сестру Ельзу. У цьому їй допомагатимуть торговець льоду Крістоф, олень Свен та кумедний сніговик Олаф.

ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД, 2002

Доісторична ера – усе в снігах та холоді. Троє відважних друзів мамонт Менні, шаблезубий тигр Дієго та лінивець Сід намагаються вижити в непростих умовах. Щоб уникнути холоду та врятувати своє життя, вони разом з іншими тваринами мігрують на південь.

АНАСТАСІЯ, 1997

Анна з дитинства виховувалась в дитячому будинку і навіть не підозрювала, що вона є дочкою колишнього імператора Росії з роду Романових. Дівчина нічого не пам’ятає про своїх близьких. Єдиною згадкою про її минуле є кулон, який бабуся Марія подарувала їй в дитинстві. Щоб зрозуміти, хто вона насправді, Анна вирушає до Парижа разом із Дмитром. Та на них чекає злий чаклун Распутін, який прагне завадити Анастасії та знищити увесь рід Романових.

ВІДВАЖНА, 2012

Юна принцеса Меріда просто обожнює стріляти з лука. Її батьки – король Фергюс та королева Елінор – не в захваті від такого хобі доньки. Вони намагаються видати Меріду заміж. Проте юна та відважна принцеса хоче обирати сама, яким їй шляхом іти. Витівки рудоволосої Меріди призводять до того, що замок і усе королівство опиняються в руках темної магії. Принцеса мусить сама врятувати усіх від злого чаклунства.

ДУМКАМИ НАВИВОРІТ, 2015

Головна героїня мультфільму – Райлі – звичайна 11-річна школярка. В її голові живуть 5 людських емоцій: Сум, Страх, Гнів, Бридливість та Радість. Усі вони реальні персонажі, які керують її поведінкою. Емоції живуть в злагоді одна з одною до того моменту, поки сім’я Райлі не переїжджає до мегаполіса. Дівчина в розгубленості, а усі персонажі в її голові сваряться між собою. Щоб допомогти маленькій Райлі освоїтися на новому місці, 5 емоцій мають знову подружитися та досягти гармонії між собою.

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