10 найсексуальніших образів зі знаменитих фільмів

Згадуємо культові фільми й образи, в яких з'являлися їхні героїні.

Є сексуальні сукні, а є суперсексуальні, небезпечні, такі, що шокують і привертають увагу. Саме в таких вбраннях з'являлися героїні нашої сьогоднішньої добірки. Ці образи з прозорими вставками, незвичайними топами та неймовірно глибокими вирізами на багато десятиліть запам'яталися фанатам і прославили акторок, які в них знімалися.

У День усіх закоханих ми зібрали 10 найсексуальніших образів кіногероїнь і, хто знає, можливо, один із них надихне вас на створення свого аутфіту для романтичного вечора.

Ізабелла Росселліні "Смерть їй личить"

У фільмі знаменита акторка з'являється в розкішному "голому" образі, який складається лише з парео червоного кольору, масивного намиста, що прикрашає та прикриває її оголені груди, каффи у вухах і яскравого макіяжу.

Над образами у цій картині працювала знаменита голівудська дизайнерка з костюмів Джоанн Джонстон і для Ізабелли вона створила дійсно сексуальні вбрання, які ідеально підкреслили характер її персонажа.

Образи з знаменитих фільмів / скриншот з відео

Образи з знаменитих фільмів / скриншот з відео

Мірей Дарк "Високий блондин у чорному черевику"

Безумовно, в історію кіно увійшла відверта чорна сукня з дуже глибоким вирізом на спині, яку носила красуня Крістін з французького фільму "Високий блондин у чорному черевику". Створив вбрання модельєр Гі Ларош.

Образи з знаменитих фільмів / Getty Images

Мерілін Монро "У джазі тільки дівчата"

Важко вибрати із величезної кількості образів Мерілін Монро найсексуальніший, але все ж ми вирішили зупинитися на чорному міні, усипаному бісером і з прозорою вставкою на декольте, яке вона одягала в фільмі "У джазі тільки дівчата".

Образи з знаменитих фільмів / Getty Images

Демі Мур "Непристойна пропозиція"

В одній зі сцен фільму 1993 року героїня Демі Мур, Даян Мерфі, з'являється в чорній оксамитовій сукні з широкими бретельками і розкішними графічними вирізами на грудях. Створив це вбрання Тьєррі Мюглер.

Образи з знаменитих фільмів / Getty Images

Джеймі Лі Кертіс "Правдива брехня"

Ніхто не очікував побачити Джеймі Лі Кертіс у такому розкішному міні в цьому фільмі, але в результаті цей образ став не лише культовим, а й прикладом того, якою має бути сексуальна маленька чорна сукня. До речі, цю сукню була продано під час аукціону Profiles in History's Icons & Legends of Hollywood за 3 520 доларів.

Образи з знаменитих фільмів / Getty Images

Джулія Робертс "Красуня"

Образом, який найбільше запам'ятався із фільму "Красуня", ну, окрім розкішної червоної сукні, стала маленька чорна сукня з мережива з глибоким декольте і чокером на шиї.

Образи з знаменитих фільмів / скриншот з відео

Принцеса Лея "Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая"

Незвичайний сексуальний костюм Леї, який носила 25-річна Кері Фішер, з'являвся лише у двох сценах, проте завоював статус культового, ставши одним із найвідоміших в історії кіно. А цей топ із залізними завитками і шифонова спідниця, створені Еггі Герард Роджерсом, досі викликають у фанатів непритомність.

Образи з знаменитих фільмів / Getty Images

Кіра Найтлі "Спокута"

В одній зі сцен фільму "Спокута" героїня Кіри Найтлі Сесілія з'являється в розкішній шовковій довгій сукні смарагдового кольору в стилі 1940-х років. Сукню на тонких бретельках створила дизайнерка і художниця з костюмів Жаклін Дюрран. Вбрання у фільмі було обрано не випадково, сукня мала передавати безліч символів, які хотів показати режисер пристрасною сценою у бібліотеці, а також контрастувати на тлі темного інтер'єру кімнати.

Образи з знаменитих фільмів / скриншот з відео

Образи з знаменитих фільмів / скриншот з відео

Моніка Беллуччі "Матриця: Перезавантаження"

Акторка Моніка Беллуччі затьмарила всіх інших героїв фільму "Матриця: Перезавантаження", коли з'явилася одягненою в латексне вбрання винного кольору. Костюм ідеально підкреслив струнку фігуру суперзірки та пишний бюст. Цей образ став одним із культових кінофраншизи.

Образи з знаменитих фільмів / скриншот з відео

Камерон Діас "Маска"

1994 року молода Камерон з'явилася у фільмі, який дуже швидко став культовою комедією, в ролі Тіни Карлайл. У картині практично кожне вбрання красуні було незабутнім, але ось неймовірно сексуальною вона була на сцені в мінісукні розшитій золотими блискітками та бісером, коли виконувала пісню Love makes me treat you.

Образи з знаменитих фільмів / Getty Images

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