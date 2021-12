10 найстильніших новорічних образів із знаменитих фільмів

Нехай Новий рік і Різдво цього року і минуть у більшості з нас в тісному сімейному колі, але це не означає, що не потрібно гарно вбиратися.

Напередодні зимових свят ми підготували для вас добірку з 10 стильних і жіночних вбрань із знаменитих фільмів, героїні яких надихнуть вас на створення свого неповторного святкового образу. Тут ви знайдете і розкішні оксамитові сукні і ретрообрази, і лаконічні вбрання з елегантними укладаннями.

"Вік Адалін"

Фільм з неймовірною історією і чарівними костюмами, де головній героїні завжди 29 років. У новорічну ніч дівчина на ім'я Адалін, яку зіграла Блейк Лавлі, з'являється в бордовій довгій оксамитовій сукні з каплевидним декольте і вирізом на спині. Це вбрання було дуже ефектним, і явно його фасон поза часом. Така сукня уб'є з маху ваших гостей.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Добрий фільм про кохання, який можна переглядати десятки разів, насолоджуючись грою Мег Раян і Біллі Кристала. Але окрім жартів і переживань головних героїв, цей фільм просто зразок стилю 80-х, адже практично всі образи хочеться повторити на собі, дуже вже стильна була Саллі.

Однак все ж варто відзначити її новорічну сукню. Це було вбрання до колін, з оголеними плечима, заниженою талією і елегантним рюшем. Під сукню костюмери підібрали чорні колготки і замшеві туфлі-човники на невисоких підборах.

"Пара на свята"

Цей фільм з Еммою Робертс вийшов зовсім нещодавно, і головну героїню важко назвати модницею, однак на важливі події вона завжди вбиралася зі смаком. Тому хіба можна не згадати сукню її героїні, яку вона обрала для святкування новорічної ночі: чорне вечірнє вбрання на бретельках, яке ідеально підкреслює груди. Просто, сексуально і дійсно ефектно.

"Щоденник Бріджит Джонс"

Напевно, немає людини, яка б не чула про Бріджит Джонс. Її образ в червоній піжамі з пінгвінами, шкарпетках і келихом вина в руці став легендарним і ідеально підійде під святкування цього Нового року.

Просто одягніть такий самий затишний костюм, запаліть свічки, налийте червоного і увімкніть All by myself — і свято буде ідеальним.

"Відпустка за обміном"

Цей добрий і кумедний фільм надихне вас не на один образ, адже допоможе придумати вбрання і для Новорічного вечора, і Різдва в сімейному колі, адже головні героїні постійно куталися в теплі светри.

У красивих сукнях Кейт Вінслет і Камерон Діас з'являються у фільмі всього кілька разів, але зате в яких! У фіналі картини їхні героїні постали в чорних вечірніх сукнях: Кейт в класичному вбранні з широкими бретельками і декольте, а Камерон — у сукні з чорним корсетом і світлою спідницею, яку прикрашав бант на декольте і сатинові бретельки.

"Зустрінь мене в Сент-Луїсі"

Це класичний кольоровий музичний фільм, який не лише подарує вам масу задоволення під час перегляду, але і надихне на вбрання, які носили на початку ХХ століття. Яскраві кольори, корсети, високі зачіски та оксамит. Особливо зачаровує головна героїня фільм на ім'я Естер, з якої і варто брати приклад, вибираючи тематичне вбрання в подібному стилі.

"Секс і місто"

У цей список не міг не потрапити образ Керрі Бредшоу, але вже не з серіалу, а повнометражного фільму. Найкращого вбрання для піжамної вечірки в новорічну ніч від того, в якому Керрі бігла вночі до своєї подруги, щоб та не зустрічала свято на самоті, не знайти. Хоч це і була звичайна піжама, але вона ж її прикрасила гламурною шапочкою, рукавичками, білими чобітьми і перловою ниткою.

Більш того, макіяж у головної героїні теж був дуже милим. Якщо ваше свято відбудеться вдома — зверніть увагу на це вбрання.

"Гаррі Поттер і кубок вогню"

Напевно, ви дуже здивувалися, побачивши цей фільм в списку, але хіба можна не згадати прекрасне вбрання Герміони в четвертій серії історії про Гаррі Поттера. Коли героїня з'явилася в цій фіолетовій сукні на різдвяному балу. Образ вийшов дуже ніжним, наївним, але зі смаком. Ну точно, як у казкової принцеси.

"Далеко від раю"

Якщо темою вашої новорічної вечірки будуть 50-ті, не забудьте про елегантний образ дружини успішного бізнесмена Кеті з фільму "Далеко від раю", який вона вибрала для святкової вечірки. Яскраво-червона сукня з пишною спідницею, мереживом і укладання — ідеальне поєднання.

За роль в цьому фільмі Джуліанна Мур заслужила номінацію на "Оскар", але без її розкішних образів нічого б не вийшло.

"Пережити Різдво"

Якщо хочеться простоти і зручності — варто звернути увагу на образ Крістіни Епплгейт з сімейної різдвяної комедії "Пережити Різдво". Її героїня вибрала для святкування просте вбрання, яке було також і елегантним: чорні класичні штани, блуза з паєтками і легкий трикотажний джемпер молочного кольору. Доповнили це вбрання легкий макіяж і просте укладання недбалими хвилями.

